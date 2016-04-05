Простите, но Вы тоже не собираетесь заменить рядового Успіха.
Прощаю, я можу замінити багатьох. Плюшевий викладач в погонах не може нікого. Та і наповнювати бюджет не поспішає. Щодо магазину умовного будівельника…. На яке МОЖЕ хтось прийти. Та не йде. Як зручненько влаштувались! Один каже «я не працюю і не плачу податки, щоб не забирати робоче місце у інших» Ще один каже «я не йду захищати країну (і не працюю також!) бо там вже є Успіх». Клас! Пристосуванство і на чужому *** в рай у всій красі. Так переможемо.
ЛАД написав:
хотя можно просто ранить себя в ногу )))
После такого кто-то будет удивляться, если Успіх погонит маты?
Не можна «тут бачу, тут не бачу». Коли Успіх у гарному гуморі «жартує» про шлюх, що пишуть з-за кордону , тут ви нічого не бачите, бо він же втомився, це у нього така розрядка, а жарт про те, що чим шкодити, так стрельни в ногу та йди на дембель, вас тригерить. Лад, ну що з вами??
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лип, 2023 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму
давно дивує ця система в Україні. вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО. а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
Зробимо як в Америці. Навіщо ці побори з доходу) Там подають річну декларацію на прибуток (дохід - витрати). І тому може статися так що власник бізнесу нічого не повинен платити П.С. В Україні легко отримати супсидію та компенсацію для безнесу? Для деяких це без проблем. https://www.epravda.com.ua/news/2018/11 ... /index.amp
Востаннє редагувалось maza5 в Суб 08 лип, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Я правильно Вас понял, что те, кто голосовал за других кандидатов, могут не идти в армию и, тем более, не "служити до перемоги"?
Звісно, що ні. Але погодьтеся, дивно, що людина, яка топила за теперішню владу, всі претензії висловлює форумчанам, а не тому, за кого голосувала. Є об'єктивні причини, чому Успіха не міняють: брак грошей, тещо форумчани(і не тільки) ховаються від військоматів, проблеми з навчальними центрами. Але є й купа інших причин, які напряму пов'язані з владою: корупція, відсутність військових центрів, небажання хоч якихось рухів у цьому напрямку, відсутність комунікації з суспільством на цю тему. Чомусь клоун жодного разу в своїх роліках це не озвучив. Що там з яйцями по 17 гривень? Що там з весільними дронами? Тільки кричить: Байден, чому ми не в НАТО. Чомусь Успіх тактично обходить, що в тому числі і його помилка призвела до того, що він 16 місяць на фронті.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 08 лип, 2023 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Подразделения противовоздушной обороны армии США являются одними из самых перегруженных в вооруженных силах США, укомплектовывая ракетные комплексы по всему миру, чтобы обеспечить круглосуточное сдерживание противников, включая Северную Корею, Китай, Иран и Россию. ...... Ситуация стала настолько серьезной, что в 2020 году служба провела опрос солдат ПВО и их семей, а недавно работала над внесением изменений, чтобы снять часть давления, которое испытывают эти солдаты и семьи.
Армия предлагает бонусы в размере 47 500 долларов США, чтобы привлечь больше кандидатов на определенные должности в области противовоздушной обороны, включая эксплуатацию ракетных батарей Patriot . Он также направил специалистов в области психического здоровья в подразделения противовоздушной обороны по всему миру, чтобы решить проблему, которая возникла как тревожный побочный эффект укомплектования передовой линии американских систем противоракетной обороны: выгорание. ......... Было обнаружено, что в среднем солдаты противовоздушной обороны проводят дома менее года после годичного развертывания, тогда как в идеале они должны провести дома два-три года после года отсутствия. С тех пор армия довела это до двух лет на родине за каждый год развертывания — «красная черта» министра обороны Ллойда Остина, по словам Карблера. ........ Описывая проблему CNN, один высокопоставленный армейский офицер противовоздушной обороны, который говорил на условиях анонимности, чтобы говорить свободно, «Мы были перегружены работой и недоукомплектованы персоналом». ......... «Мы сказали, что они продлились на шесть месяцев, а теперь вдруг их продлили на девять месяцев, или они продлили на девять месяцев и продлили на 12 месяцев, а в некоторых случаях продлили больше, чем на год. — сказал Карблер о силах ПВО. «Эта непредсказуемость действительно сильно повлияла на солдат и их семьи, — добавил он, — и в значительной степени способствовала стрессу для сил».
Комментировать не буду. Тем, у кого есть голова на плечах, и так всё понятно.
После такого кто-то будет удивляться, если Успіх погонит маты?
Ранение на службе является основанием для увольнения "за станом здоров'я" и хромая можно от окружающих увидеть больше сочувствия и уважения ))) двойной профит ))) Да, людям с заниженной самооценочкой тяжело со мной общаться ))) ПС: Чувство черного юмора - как ноги. У кого-то есть, а у кого-то нет.
Slon_Nosov написав:........... Я вважаю що всі виборці діючого президента повині буди в армії і служити до перемоги, виправляючи свою помилку в 2019. Але більшість з них звалила з країни, а дехто нажаль не має розуміння між своїми діями і наслідками. .........
Я правильно Вас понял, что те, кто голосовал за других кандидатов, могут не идти в армию и, тем более, не "служити до перемоги"?
Ні, тільки коли закінчаться перші, тоді черга других. А останніми мають ті, хто голосував за Яроша в 2014. Це про мене.
Простите, Вы собираетесь воевать за Яроша или за Украину? Если учесть, что за Яроша голосовало очень мало, то не кажется ли Вам, что "коли закінчаться перші", а потом и "другі", то голосовавшие за Яроша смогут только подписать акт о капитуляции. Вы себе отводите такую роль? Может сразу подпишете?
Slon_Nosov написав:........... Я вважаю що всі виборці діючого президента повині буди в армії і служити до перемоги, виправляючи свою помилку в 2019. Але більшість з них звалила з країни, а дехто нажаль не має розуміння між своїми діями і наслідками. .........
Я правильно Вас понял, что те, кто голосовал за других кандидатов, могут не идти в армию и, тем более, не "служити до перемоги"?
НІ. З власного оточення багато хто на фронті, але ті кого було 73% косять як можуть. Важаю, ті кому не подобалась ідея "Армія, Мова, Віра", повини бути на першій смузі.
mephala написав:давно дивує ця система в Україні. вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО. а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
Це так, але є нюанс. Ті ФОПи, що на ринку, торгують переважно контрабандним товаром. Якщо їх душити за допомогою РРО та/або податкових перевірок, то отримаємо розквіт Епіцентрів і іже з ними з усіма наслідками для пересічних (монопольно високими цінами). Ви готові купувати футболки за 800 грн замість 300 грн тієї ж якості? Аналогічно помножте на 2+ ціни на інші товари (які йдуть контрабасом). Крім того, ви ж не думаєте, що Епіцентр і Ко всі "білі та пухнасті" щодо сплати податків?
Простите, но Вы тоже не собираетесь заменить рядового Успіха.
Прощаю, я можу замінити багатьох. Плюшевий викладач в погонах не може нікого. Та і наповнювати бюджет не поспішає. Щодо магазину умовного будівельника…. На яке МОЖЕ хтось прийти. Та не йде. Як зручненько влаштувались! Один каже «я не працюю і не плачу податки, щоб не забирати робоче місце у інших» Ще один каже «я не йду захищати країну (і не працюю також!) бо там вже є Успіх». Клас! Пристосуванство і на чужому *** в рай у всій красі. Так переможемо.
Не йде, т.к. место занято. Открывать рядом ещё один магазин будет только полный идиот. Если магазин вдруг закроется, тут же на его месте появится другой. Свято место пусто не бывает.
ЛАД написав:
хотя можно просто ранить себя в ногу )))
После такого кто-то будет удивляться, если Успіх погонит маты?
Не можна «тут бачу, тут не бачу». Коли Успіх у гарному гуморі «жартує» про шлюх, що пишуть з-за кордону, тут ви нічого не бачите, бо він же втомився, це у нього така розрядка, а жарт про те, що чим шкодити, так стрельни в ногу та йди на дембель, вас тригерить. Лад, ну що з вами?? Что с Вами? Вы настойчиво не замечаете, что о "шлюхах, що пишуть з-за кордону" Успіх пишет после оскорблений в его адрес. Уже писал, я не оправдываю это, но могу понять. После того, что пишут в мой адрес, часто с трудом сдерживаюсь, чтобы не написать в ответ всё, что они заслуживают.