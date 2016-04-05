Додано: Суб 08 лип, 2023 13:21



Простите, но Вы тоже не собираетесь заменить рядового Успіха.





ЛАД написав: хотя можно просто ранить себя в ногу )))

После такого кто-то будет удивляться, если Успіх погонит маты? После такого кто-то будет удивляться, если Успіх погонит маты?

Прощаю, я можу замінити багатьох. Плюшевий викладач в погонах не може нікого.Та і наповнювати бюджет не поспішає.Щодо магазину умовного будівельника…. На яке МОЖЕ хтось прийти. Та не йде.Як зручненько влаштувались!Один каже «я не працюю і не плачу податки, щоб не забирати робоче місце у інших»Ще один каже «я не йду захищати країну (і не працюю також!) бо там вже є Успіх».Клас! Пристосуванство і на чужому *** в рай у всій красі. Так переможемо.Не можна «тут бачу, тут не бачу». Коли Успіх у гарному гуморі «жартує» про шлюх, що пишуть з-за кордону , тут ви нічого не бачите, бо він же втомився, це у нього така розрядка, а жарт про те, що чим шкодити, так стрельни в ногу та йди на дембель, вас тригерить. Лад, ну що з вами??