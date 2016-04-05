Президент США Джо Байден підтвердив, що в розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорював питання гарантій безпеки на кшталт тих, які отримує Ізраїль, до вступу України в НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда".



За словами Байдена, він "детально обговорював" із Зеленським питання вступу України до Північноатлантичного Альянсу, зокрема умови, яким для цього має відповідати Київ.



"І одна з речей, яку я зазначив, – це те, що Сполучені Штати будуть готові забезпечити, поки триває цей процес (вступу. – Ред.) – а це займе певний час, – безпеку на кшталт тієї, яку ми забезпечуємо Ізраїлю, надаючи зброю і здатність захищати себе", – пояснив він.



Американський лідер додав, що такі гарантії безпеки Україна може отримати, "якщо буде припинення вогню, якщо буде мирна угода".



Нагадаємо, за даними німецького видання FAZ, угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.



Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.



У Білому домі напередодні заявляли, що Сполучені Штати разом із іншими союзниками й партнерами продовжують вести дискусії про гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО, але зміст цих обговорень не розголошуватиметься.

