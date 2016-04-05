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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:09
stm написав:
..........
ПС: Чувство черного юмора - как ноги. У кого-то есть, а у кого-то нет.
Чёрный юмор хорош, когда человек сидит в тепле и уюте и ему ничего реально не угрожает.
Может быть, ещё в том случае, когда шутники вместе в одинаково опасных условиях.
В других случаях стоит поостеречься.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:19
Hotab написав:
Ви про танцюриста памʼятаєте прислівʼя?
записаться на танцы хотаб тут решил
помылся, оделся, на кастинг пошёл
"покажите нам яйца" там ему говорят
показал и услышал "не подходишь ты нам"
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vitaliian
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:31
Hotab написав:
Прощаю, я можу замінити багатьох. Плюшевий викладач в погонах не може нікого.
Ви якось визначиться зі своїми претензіями. Бо на одній сторінці висуваєте чому не заміняю; повинен; а на другій - що нікого не можу замінити.
І на вашу вигадку, що викладач не зможе виконати регламентні роботи та види підготовок літака, я вже звертав увагу. Але вас і досі несе...
Бо ж тільки на вигадках ви будуєте. Свої закиди.
генерте свої хотєлки зі стелі до схочу. В нас свобода слова.
Але претензії, провину, чиїсь обов'язок напружіться та обгрунтовуйте.
От в мене претензія до вас: спочатку зробіть позначення, що на форумі можуть говорити тільки патріоти та герої да ще й такого-то рівня (бо Успіх у вас не дотягує); а всі інші мовчати.
Бо вони або плюшеві, або вода на підвіконні, і т.д.
Ви легко знайдете причини для нападок.
І ніяких проблем не буде.
Окрема гілка, окремий форум... до окремої країни може дойдете.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:32
Президент США Джо Байден підтвердив, що в розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорював питання гарантій безпеки на кшталт тих, які отримує Ізраїль, до вступу України в НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда".
За словами Байдена, він "детально обговорював" із Зеленським питання вступу України до Північноатлантичного Альянсу, зокрема умови, яким для цього має відповідати Київ.
"І одна з речей, яку я зазначив, – це те, що Сполучені Штати будуть готові забезпечити, поки триває цей процес (вступу. – Ред.) – а це займе певний час, – безпеку на кшталт тієї, яку ми забезпечуємо Ізраїлю, надаючи зброю і здатність захищати себе", – пояснив він.
Американський лідер додав, що такі гарантії безпеки Україна може отримати, "якщо буде припинення вогню, якщо буде мирна угода".
Нагадаємо, за даними німецького видання FAZ, угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.
Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.
У Білому домі напередодні заявляли, що Сполучені Штати разом із іншими союзниками й партнерами продовжують вести дискусії про гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО, але зміст цих обговорень не розголошуватиметься.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:35
З ПОЧАТКУ ВІЙНИ - НА $41,3 МЛРД
до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди, пише "Європейська правда".
Новий пакет військової допомоги США містить додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot та систем HIMARS, 155-мм і 100-мм артилерійські снаряди, ракети AIM-7 для протиповітряної оборони та зенітні комплекси Stinger і протитанкові комплекси Javelin.
З-поміж техніки згадується 31 155-мм гаубиця, 32 бойові машини піхоти Bradley та 32 бронетранспортери Stryker, а також 27 тактичних машин для евакуації техніки й 10 тактичних машин для буксирування й транспортування обладнання.
Крім того, у межах останнього пакета військової допомоги Штати передають обладнання для розмінування, ракети TOW, "високоточні авіаційні боєприпаси", безпілотні авіаційні комплекси Penguin, боєприпаси для підриву й системи для розмінування, стрілецьку зброю, понад 28 мільйонів набоїв до неї, а також запасні частини та інше польове обладнання.
Це вже 42-ий пакет допомоги, який Сполучені Штати передають Україні за програмою Presidential Drawdown Authority, тобто безпосередньо із власних запасів.
Загальна сума військової допомоги з лютого 2022 року становить понад 41,3 млрд дол.
Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту.
У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.
У Білому домі раніше пояснювали, що надання касетних боєприпасів – тимчасовий захід, поки не будуть розгорнуті потужності для виробництва звичайних артилерійських боєприпасів. Крім того, Україна зобов`язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:40
vitaliian написав: Hotab написав:
Ви про танцюриста памʼятаєте прислівʼя?
записаться на танцы хотаб тут решил
помылся, оделся, на кастинг пошёл
"покажите нам яйца" там ему говорят
показал и услышал "не подходишь ты нам"
Серьезно нет новых, что второй раз именно тот же стишок?)
Ви якось визначиться зі своїми претензіями
Вже ж казав: ставлення до плюшевого як до людини с обмеженими можливостями. Не винуватий. Але держава не повинна повторювати такі помилки і створювати за свої кошти непотрібних чемоданів без ручки. І утримувати потім нестарих і здорових офіцерів , які не мають користі під час війни.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:54
fler
"у ВР є рішення про перспективи Донбасу - потужний аграрний регіон(("
що може вирости з "зубів дракона"?
а там їх тисячі тон, роботи на десятки років "аграрити"...
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:56
prodigy написав:
Президент США Джо Байден :
"..Сполучені Штати будуть готові забезпечити, поки триває цей процес (вступу до НАТО) – а це займе певний час, – безпеку на кшталт тієї, яку ми забезпечуємо Ізраїлю, надаючи зброю і здатність захищати себе", – пояснив він.
Американський лідер додав, що такі гарантії безпеки Україна може отримати, "якщо буде припинення вогню, якщо буде мирна угода".
Нагадаємо, за даними німецького видання FAZ, угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.
Тобто поки ми не підпишемо мирну угоду, то ніяких гарантій безпеки від США не отримаємо?
Що тоді по виділеному синім? То не про США, а про країни ЄС?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:58
fler написав: mephala написав:
давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
Це так, але є нюанс. Ті ФОПи, що на ринку, торгують переважно контрабандним товаром. Якщо їх душити за допомогою РРО та/або податкових перевірок, то отримаємо розквіт Епіцентрів і іже з ними з усіма наслідками для пересічних (монопольно високими цінами).
Ви готові купувати футболки за 800 грн замість 300 грн тієї ж якості? Аналогічно помножте на 2+ ціни на інші товари (які йдуть контрабасом).
Крім того, ви ж не думаєте, що Епіцентр і Ко всі "білі та пухнасті" щодо сплати податків?
як цікаво вас читати.
тобто ми йдемо в Європу але залишаєм контрабас шоб були футболки по 300?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:02
sashaqbl написав: Успіх написав:
Давайте на чистоту))
Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)
Моя особиста думка. Менше року тримати військового нема сенсу.
Тому з цієї точки зору оптимально
3-4 місяці навчання і 14-15 місяців на фронті.
Але тепер вилазять наперед інші моменти. Для цього треба збільшити армію ще на 30%, щоб забезпечити навчання.
+ наростити навчальні центри, включаючи матеріальну базу. Щоб все це забезпечити при тому ж бюджеті, треба певно зменшити оплату на передку в 2 рази.Успіх
, скажіть відверто, скільки відсотків з бойової сотки за весь період служби ви готові повернути, щоб завтра поїхати додому? 5%? 10? 30? 50?
Ну і лишається дуже неприємне питання - чи готова до цього влада. На мою думку, ні Зеленський, ні Резніков свої помилки визнавати не готові. Напрягатися, щось думати, коли все й так пряцює - вони теж не будуть. Маємо, що маємо.
Можливо, за рік - два, коли значна частина мобілізованих 24 лютого покине армію з тих чи інших причин, почнуться якісь рухи в тому напрямку.
Ок, відверто так відверто!
(та на жаль, нічого не зміниться від наших балачок)
Відверта відповідь буде - 50%!
(хоч з лютого ми отримуємо вже не бойову сотку, а бойову 30тку)
Але, якщо ще глибше копнути, то...
Якщо взяти до уваги, що я отримував на цивілці +/-20К(хоч там не було і близько таких ризиків життя/каліцтва) - то давайте по дуже скромному накинемо зверху ще хоч 10К/міс за це, - то це буде, напевно, той мінімум, на який би я погодився залишити, а все що вище отримував більше року - я б повернув в бюджет, якщо завтра відпускають додому з бронею від призову мінімум 10р.!
Хоч, ще раз кажу - від наших балачок нічого не зміниться.
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 08 лип, 2023 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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