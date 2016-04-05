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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:32
Президент США Джо Байден підтвердив, що в розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорював питання гарантій безпеки на кшталт тих, які отримує Ізраїль, до вступу України в НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда".
За словами Байдена, він "детально обговорював" із Зеленським питання вступу України до Північноатлантичного Альянсу, зокрема умови, яким для цього має відповідати Київ.
"І одна з речей, яку я зазначив, – це те, що Сполучені Штати будуть готові забезпечити, поки триває цей процес (вступу. – Ред.) – а це займе певний час, – безпеку на кшталт тієї, яку ми забезпечуємо Ізраїлю, надаючи зброю і здатність захищати себе", – пояснив він.
Американський лідер додав, що такі гарантії безпеки Україна може отримати, "якщо буде припинення вогню, якщо буде мирна угода".
Нагадаємо, за даними німецького видання FAZ, угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.
Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.
У Білому домі напередодні заявляли, що Сполучені Штати разом із іншими союзниками й партнерами продовжують вести дискусії про гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО, але зміст цих обговорень не розголошуватиметься.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:35
З ПОЧАТКУ ВІЙНИ - НА $41,3 МЛРД
до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди, пише "Європейська правда".
Новий пакет військової допомоги США містить додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot та систем HIMARS, 155-мм і 100-мм артилерійські снаряди, ракети AIM-7 для протиповітряної оборони та зенітні комплекси Stinger і протитанкові комплекси Javelin.
З-поміж техніки згадується 31 155-мм гаубиця, 32 бойові машини піхоти Bradley та 32 бронетранспортери Stryker, а також 27 тактичних машин для евакуації техніки й 10 тактичних машин для буксирування й транспортування обладнання.
Крім того, у межах останнього пакета військової допомоги Штати передають обладнання для розмінування, ракети TOW, "високоточні авіаційні боєприпаси", безпілотні авіаційні комплекси Penguin, боєприпаси для підриву й системи для розмінування, стрілецьку зброю, понад 28 мільйонів набоїв до неї, а також запасні частини та інше польове обладнання.
Це вже 42-ий пакет допомоги, який Сполучені Штати передають Україні за програмою Presidential Drawdown Authority, тобто безпосередньо із власних запасів.
Загальна сума військової допомоги з лютого 2022 року становить понад 41,3 млрд дол.
Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту.
У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.
У Білому домі раніше пояснювали, що надання касетних боєприпасів – тимчасовий захід, поки не будуть розгорнуті потужності для виробництва звичайних артилерійських боєприпасів. Крім того, Україна зобов`язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:40
vitaliian написав: Hotab написав:
Ви про танцюриста памʼятаєте прислівʼя?
записаться на танцы хотаб тут решил
помылся, оделся, на кастинг пошёл
"покажите нам яйца" там ему говорят
показал и услышал "не подходишь ты нам"
Серьезно нет новых, что второй раз именно тот же стишок?)
Ви якось визначиться зі своїми претензіями
Вже ж казав: ставлення до плюшевого як до людини с обмеженими можливостями. Не винуватий. Але держава не повинна повторювати такі помилки і створювати за свої кошти непотрібних чемоданів без ручки. І утримувати потім нестарих і здорових офіцерів , які не мають користі під час війни.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:54
fler
"у ВР є рішення про перспективи Донбасу - потужний аграрний регіон(("
що може вирости з "зубів дракона"?
а там їх тисячі тон, роботи на десятки років "аграрити"...
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:56
prodigy написав:
Президент США Джо Байден :
"..Сполучені Штати будуть готові забезпечити, поки триває цей процес (вступу до НАТО) – а це займе певний час, – безпеку на кшталт тієї, яку ми забезпечуємо Ізраїлю, надаючи зброю і здатність захищати себе", – пояснив він.
Американський лідер додав, що такі гарантії безпеки Україна може отримати, "якщо буде припинення вогню, якщо буде мирна угода".
Нагадаємо, за даними німецького видання FAZ, угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.
Тобто поки ми не підпишемо мирну угоду, то ніяких гарантій безпеки від США не отримаємо?
Що тоді по виділеному синім? То не про США, а про країни ЄС?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 14:58
fler написав: mephala написав:
давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
Це так, але є нюанс. Ті ФОПи, що на ринку, торгують переважно контрабандним товаром. Якщо їх душити за допомогою РРО та/або податкових перевірок, то отримаємо розквіт Епіцентрів і іже з ними з усіма наслідками для пересічних (монопольно високими цінами).
Ви готові купувати футболки за 800 грн замість 300 грн тієї ж якості? Аналогічно помножте на 2+ ціни на інші товари (які йдуть контрабасом).
Крім того, ви ж не думаєте, що Епіцентр і Ко всі "білі та пухнасті" щодо сплати податків?
як цікаво вас читати.
тобто ми йдемо в Європу але залишаєм контрабас шоб були футболки по 300?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:02
sashaqbl написав: Успіх написав:
Давайте на чистоту))
Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)
Моя особиста думка. Менше року тримати військового нема сенсу.
Тому з цієї точки зору оптимально
3-4 місяці навчання і 14-15 місяців на фронті.
Але тепер вилазять наперед інші моменти. Для цього треба збільшити армію ще на 30%, щоб забезпечити навчання.
+ наростити навчальні центри, включаючи матеріальну базу. Щоб все це забезпечити при тому ж бюджеті, треба певно зменшити оплату на передку в 2 рази.Успіх
, скажіть відверто, скільки відсотків з бойової сотки за весь період служби ви готові повернути, щоб завтра поїхати додому? 5%? 10? 30? 50?
Ну і лишається дуже неприємне питання - чи готова до цього влада. На мою думку, ні Зеленський, ні Резніков свої помилки визнавати не готові. Напрягатися, щось думати, коли все й так пряцює - вони теж не будуть. Маємо, що маємо.
Можливо, за рік - два, коли значна частина мобілізованих 24 лютого покине армію з тих чи інших причин, почнуться якісь рухи в тому напрямку.
Ок, відверто так відверто!
(та на жаль, нічого не зміниться від наших балачок)
Відверта відповідь буде - 50%!
(хоч з лютого ми отримуємо вже не бойову сотку, а бойову 30тку)
Але, якщо ще глибше копнути, то...
Якщо взяти до уваги, що я отримував на цивілці +/-20К(хоч там не було і близько таких ризиків життя/каліцтва) - то давайте по дуже скромному накинемо зверху ще хоч 10К/міс за це, - то це буде, напевно, той мінімум, на який би я погодився залишити, а все що вище отримував більше року - я б повернув в бюджет, якщо завтра відпускають додому з бронею від призову мінімум 10р.!
Хоч, ще раз кажу - від наших балачок нічого не зміниться.
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 08 лип, 2023 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:04
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Я правильно Вас понял, что те, кто голосовал за других кандидатов, могут не идти в армию и, тем более, не "служити до перемоги"?
Звісно, що ні. Але погодьтеся, дивно, що людина, яка топила за теперішню владу, всі претензії висловлює форумчанам, а не тому, за кого голосувала.
Є об'єктивні причини, чому Успіха не міняють: брак грошей, тещо форумчани(і не тільки) ховаються від військоматів, проблеми з навчальними центрами.
Але є й купа інших причин, які напряму пов'язані з владою: корупція, відсутність військових центрів, небажання хоч якихось рухів у цьому напрямку, відсутність комунікації з суспільством на цю тему. Чомусь клоун жодного разу в своїх роліках це не озвучив. Що там з яйцями по 17 гривень? Що там з весільними дронами? Тільки кричить: Байден, чому ми не в НАТО. Чомусь Успіх тактично обходить, що в тому числі і його помилка призвела до того, що він 16 місяць на фронті.
Вы правильно отметили объективные причины, о которых я давно говорил Успіху
и Bobua
. И главная из них - брак грошей. Для того, чтобы проводить ротацию, нужно хотя бы на 30% увеличить армию, а на это денег нет. Для того, чтобы реализовать идеи Bobua
, скорее, надо ещё больше.
Остальное у Вас - Ваши личные политические предпочтения и забаганки. Коррупция возникла при Зеленском? Он лично её насаждал и культивировал? Почти 30 лет до него коррупции не было?
Как Зеленский может/должен "комунікувати з суспільством на цю тему"? Он должен выйти и сказать солдатам: "Ребята до конца войны не рассчитывайте на ротацию и, тем более, на демобилизацию"? Откуда у Вас мнение, что наверху ничего не хотят
сделать в этом направлении?
А о "весільних дронах". Вы, возможно, не читаете всё подряд из-за нехватки времени.
Но сколько меня здесь
клеймили за то, что я написал, что не дело нам только ждать и выпрашивать оружие, надо делать и самим. Пусть даже с угрозами обстрелов. И доказывали, что мы не способны на это. И это высказывали не поклонники Зеленского.
Может, я чего-то не знаю, но я не слышал о странах с высокой безработицей во время войны, угрожающей самому существованию или независимости государства.
Проблема тільки в одному - ніхто ніяких гарантій нам не дасть. Нам моужть дати гроші, нам можуть дати навіть зброю. Точніше пообіцяти, але гарантій захисту нам ніхто не дасть.
Вообще-то, при окончании боевых действий и установлении хотя бы хилого мира могли бы и дать - принять в НАТО.
И да, критика власти допустима и во время войны. Возможно, даже необходима. Но критика.
"Клоун" - это не критика, а просто оскорбление, работающее против Украины.Slon_Nosov
НІ. З власного оточення багато хто на фронті, але ті кого було 73% косять як можуть.
Важаю, ті кому не подобалась ідея "Армія, Мова, Віра", повини бути на першій смузі.
У меня нет статистики, сколько на фронте из "73%", а сколько из остальных. Уверен, у Вас тоже. Поэтому я не делал бы такие заявления.
Кроме того, "ті кому не подобалась ідея "Армія, Мова, Віра", надеялись, что Зеленскому удастся добиться мира. Возможно, даже ценой признания независимости Л/ДНР. Сегодня такие мысли проскакивают здесь на форуме уже и сторонников "27%". Эти надежды не оправдались. В основном, конечно, из-за позиции Путина. Но, по крайней мере отчасти, и из-за нашей позиции, объяснявшейся, возможно, боязнью Зеленского уступок, которые могли вызвать резкую реакцию "активистов", готовых и на крайние меры. В отличие от "73%", настроенных на демократические методы.
Или надо было действовать, как мне написали на другой ветке:
проблема не в том что совок, а в том что слабак
даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику
а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:05
Hotab написав:ЛАД
,
..........
Можна не поряд. Чи зараз все всюди зайнято, ніхто нічого не відкриває?? Всі чекають: закриє щось там у Львові будівельник, і я тут зразу ж відкриюсь. Так? Ви про танцюриста памʼятаєте прислівʼя?
А Вы лично пробовали?
У нас в городах есть места, где нет магазинов?
Открыться "рядом" это конкурировать. Чем? Ценами? Вряд ли выйдет.
При исчезновении магазина открыть на его месте такой же несравнимо легче.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 08 лип, 2023 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:08
ЛАД написав: mephala написав: Faceless написав:
Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв
Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму
давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
РРО не равно ликвидации ФОП.
И не забывайте, что наёмный работник ничем не рискует, а ФОП запросто может потерять вложенные в дело деньги, которые ему тоже не с неба упали.
ще раз перечитайте калькуляцію сплати податків від Faceless. там ніякого вкладання в бізнес немає. тупо мінімізація.
а стосовно РРО то вже було на пост від Успіху де він описував як вони на Київ ходили.
я просто відповів на два пости одним речення. ці теми потрібно окремо розглядати але написав як написав.
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