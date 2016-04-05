Додано: Суб 08 лип, 2023 15:04

sashaqbl написав: ЛАД написав: Я правильно Вас понял, что те, кто голосовал за других кандидатов, могут не идти в армию и, тем более, не "служити до перемоги"? Я правильно Вас понял, что те, кто голосовал за других кандидатов, могут не идти в армию и, тем более, не "служити до перемоги"?

Звісно, що ні. Але погодьтеся, дивно, що людина, яка топила за теперішню владу, всі претензії висловлює форумчанам, а не тому, за кого голосувала.

Є об'єктивні причини, чому Успіха не міняють: брак грошей, тещо форумчани(і не тільки) ховаються від військоматів, проблеми з навчальними центрами.

Але є й купа інших причин, які напряму пов'язані з владою: корупція, відсутність військових центрів, небажання хоч якихось рухів у цьому напрямку, відсутність комунікації з суспільством на цю тему. Чомусь клоун жодного разу в своїх роліках це не озвучив. Що там з яйцями по 17 гривень? Що там з весільними дронами? Тільки кричить: Байден, чому ми не в НАТО. Чомусь Успіх тактично обходить, що в тому числі і його помилка призвела до того, що він 16 місяць на фронті. Звісно, що ні. Але погодьтеся, дивно, що людина, яка топила за теперішню владу, всі претензії висловлює форумчанам, а не тому, за кого голосувала.Є об'єктивні причини, чому Успіха не міняють: брак грошей, тещо форумчани(і не тільки) ховаються від військоматів, проблеми з навчальними центрами.Але є й купа інших причин, які напряму пов'язані з владою: корупція, відсутність військових центрів, небажання хоч якихось рухів у цьому напрямку, відсутність комунікації з суспільством на цю тему. Чомусь клоун жодного разу в своїх роліках це не озвучив. Що там з яйцями по 17 гривень? Що там з весільними дронами? Тільки кричить: Байден, чому ми не в НАТО. Чомусь Успіх тактично обходить, що в тому числі і його помилка призвела до того, що він 16 місяць на фронті.

здесь

Проблема тільки в одному - ніхто ніяких гарантій нам не дасть. Нам моужть дати гроші, нам можуть дати навіть зброю. Точніше пообіцяти, але гарантій захисту нам ніхто не дасть.

НІ. З власного оточення багато хто на фронті, але ті кого було 73% косять як можуть.

Важаю, ті кому не подобалась ідея "Армія, Мова, Віра", повини бути на першій смузі.

проблема не в том что совок, а в том что слабак

даже негры могут сжечь полгорода за то что они считает несправедливым отношением к другому негру, пусть и преступнику

а сколько сожгли Вы? почему тогда с Вами нужно считаться?

Вы правильно отметили объективные причины, о которых я давно говорил. И главная из них - брак грошей. Для того, чтобы проводить ротацию, нужно хотя бы на 30% увеличить армию, а на это денег нет. Для того, чтобы реализовать идеи, скорее, надо ещё больше.Остальное у Вас - Ваши личные политические предпочтения и забаганки. Коррупция возникла при Зеленском? Он лично её насаждал и культивировал? Почти 30 лет до него коррупции не было?Как Зеленский может/должен "комунікувати з суспільством на цю тему"? Он должен выйти и сказать солдатам: "Ребята до конца войны не рассчитывайте на ротацию и, тем более, на демобилизацию"? Откуда у Вас мнение, что наверху ничегосделать в этом направлении?А о "весільних дронах". Вы, возможно, не читаете всё подряд из-за нехватки времени.Но сколько меняклеймили за то, что я написал, что не дело нам только ждать и выпрашивать оружие, надо делать и самим. Пусть даже с угрозами обстрелов. И доказывали, что мы не способны на это. И это высказывали не поклонники Зеленского.Может, я чего-то не знаю, но я не слышал о странах с высокой безработицей во время войны, угрожающей самому существованию или независимости государства.Вообще-то, при окончании боевых действий и установлении хотя бы хилого мира могли бы и дать - принять в НАТО.И да, критика власти допустима и во время войны. Возможно, даже необходима. Но критика."Клоун" - это не критика, а просто оскорбление, работающее против Украины.У меня нет статистики, сколько на фронте из "73%", а сколько из остальных. Уверен, у Вас тоже. Поэтому я не делал бы такие заявления.Кроме того, "ті кому не подобалась ідея "Армія, Мова, Віра", надеялись, что Зеленскому удастся добиться мира. Возможно, даже ценой признания независимости Л/ДНР. Сегодня такие мысли проскакивают здесь на форуме уже и сторонников "27%". Эти надежды не оправдались. В основном, конечно, из-за позиции Путина. Но, по крайней мере отчасти, и из-за нашей позиции, объяснявшейся, возможно, боязнью Зеленского уступок, которые могли вызвать резкую реакцию "активистов", готовых и на крайние меры. В отличие от "73%", настроенных на демократические методы.Или надо было действовать, как мне написали на другой ветке: