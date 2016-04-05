Додано: Суб 08 лип, 2023 15:10

Hotab написав:



Ви якось визначиться зі своїми претензіями





Вже ж казав: ставлення до плюшевого як до людини с обмеженими можливостями. Не винуватий. Але держава не повинна повторювати такі помилки і створювати за свої кошти непотрібних чемоданів без ручки. І утримувати потім нестарих і здорових офіцерів , які не мають користі під час війни. Вже ж казав: ставлення до плюшевого як до людини с обмеженими можливостями. Не винуватий. Але держава не повинна повторювати такі помилки і створювати за свої кошти непотрібних чемоданів без ручки. І утримувати потім нестарих і здорових офіцерів , які не мають користі під час війни.

Почали ж з моєї необхідності на фронті (чому не на фронті), потім перескочили на відсутність користі від цього. Закінчили, що *інвалід* (але претензії висували).До НАТО з його комплексним підходом (забезпеченням і виконанням в усіх аспектах) ми дійдемо не скоро.А от руйнація того, що було, почалася саме з втручання ділетантів в процес створення офіцерів.З призначення курсовими у вас випускників. Які й у військах не служили жодного дня.Ось вони й вплинули ... так, що ніякий викладач не компенсує.Викладач тільки шліфує отой матеріал, який створили з курсанта курсові.Потім - да, і викладачів почали призначати з ад'юнктів та начлабів, які не були у війську.Тому, коли і викладачі військових кафедр стануть цивільними, буде ще офіцеріше))Ви забули ще плюшевих курсових. Їх теж в цивільні))Хотіть, що хочете... Ваше право.Тільки ви ж чомусь генерите претензії. Конкретні претензії до мене.Про совість - ...Ви б хоча б в площині справедливості розглядайте. Всезагальної))