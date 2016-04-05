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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:08
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 08 лип, 2023 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:09
ЛАД написав: mephala написав: Faceless написав:
Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв
Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму
давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
РРО не равно ликвидации ФОП.
И не забывайте, что наёмный работник ничем не рискует, а ФОП запросто может потерять вложенные в дело деньги, которые ему тоже не с неба упали.
Якщо ФОП це просто мінімізація податків (замість наймати в штат - оформили ФОП) - нічим він не ризикує, це просто діра в податковому законодавстві
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:10
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
,
..........
Можна не поряд. Чи зараз все всюди зайнято, ніхто нічого не відкриває?? Всі чекають: закриє щось там у Львові будівельник, і я тут зразу ж відкриюсь. Так? Ви про танцюриста памʼятаєте прислівʼя?
А Вы лично пробовали?
А ви лічно що пробували з того, що пробував я?
Я питаю конкретно: зараз ніхто не відкривається, поки будівельник не закриє себе?
На магазині зійшовся клин? Нема чим більше себе зайняти? Ну так тоді Успіха міняти, що ж залишається.. хай він відкриває свій.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 08 лип, 2023 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:10
Hotab написав:
Ви якось визначиться зі своїми претензіями
Вже ж казав: ставлення до плюшевого як до людини с обмеженими можливостями. Не винуватий. Але держава не повинна повторювати такі помилки і створювати за свої кошти непотрібних чемоданів без ручки. І утримувати потім нестарих і здорових офіцерів , які не мають користі під час війни.
Почали ж з моєї необхідності на фронті (чому не на фронті), потім перескочили на відсутність користі від цього. Закінчили, що *інвалід* (але претензії висували).
До НАТО з його комплексним підходом (забезпеченням і виконанням в усіх аспектах) ми дійдемо не скоро.
А от руйнація того, що було, почалася саме з втручання ділетантів в процес створення офіцерів.
З призначення курсовими у вас випускників. Які й у військах не служили жодного дня.
Ось вони й вплинули ... так, що ніякий викладач не компенсує.
Викладач тільки шліфує отой матеріал, який створили з курсанта курсові.
Потім - да, і викладачів почали призначати з ад'юнктів та начлабів, які не були у війську.
Тому, коли і викладачі військових кафедр стануть цивільними, буде ще офіцеріше))
Ви забули ще плюшевих курсових. Їх теж в цивільні))
Хотіть, що хочете... Ваше право.
Тільки ви ж чомусь генерите претензії. Конкретні претензії до мене.
Про совість - ...
Ви б хоча б в площині справедливості розглядайте. Всезагальної))
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:10
ЛАД написав: mephala написав: Faceless написав:
Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв
Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму
давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
РРО не равно ликвидации ФОП.
И не забывайте, что наёмный работник ничем не рискует, а ФОП запросто может потерять вложенные в дело деньги, которые ему тоже не с неба упали.
ну ви вже не перекручуйте і не порівнюйте тепле з м'яким. коли фоп є реальною самозайнятою особою і коли під виглядом таких "фопів" цілий офіс сидить. чи коли на таких декілька фопів ресторан чи кафе розбивають. а потім питають чому європа не поспішає нас до себе підпускати....
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:11
mephala написав: fler написав:
Ті ФОПи, що на ринку, торгують переважно контрабандним товаром. Якщо їх душити за допомогою РРО та/або податкових перевірок, то отримаємо розквіт Епіцентрів і іже з ними з усіма наслідками для пересічних (монопольно високими цінами).
Ви готові купувати футболки за 800 грн замість 300 грн тієї ж якості? Аналогічно помножте на 2+ ціни на інші товари (які йдуть контрабасом).
Крім того, ви ж не думаєте, що Епіцентр і Ко всі "білі та пухнасті" щодо сплати податків?
як цікаво вас читати.
тобто ми йдемо в Європу але залишаєм контрабас шоб були футболки по 300?
Ні, ми залишаємо контрабас, щоб Епіцентрам було зручніше з футболками по 800, а ФОПи на ринках ми нищимо, щоб не заважали ТЦ своїми "по 300", а також щоб підприємці йшли працювати на дядю за миску їжі. Також ми залишаємо контрабас, щоб годувати митницю та інших пов'язаних осіб у цьому ланцюжку.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:12
prodigy написав:
.........
Американський лідер додав, що такі гарантії безпеки Україна може отримати, "якщо буде припинення вогню, якщо буде мирна угода".
................
Не знаю, насколько всё это правда, но оговорка примечательная.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:13
Якщо ще не бачили - варто послухати, Бен Ходжес таки не диванний аналітик
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:19
mephala написав:
[
.....
ще раз перечитайте калькуляцію сплати податків від Faceless. там ніякого вкладання в бізнес немає. тупо мінімізація.
а стосовно РРО то вже було на пост від Успіху де він описував як вони на Київ ходили.
я просто відповів на два пости одним речення. ці теми потрібно окремо розглядати але написав як написав.
Вот именно, Faceless
только посчитал налоги, но не говорил ни слова о рисках ФОПа. Далеко не все ФОПы это айти, которые минимизируют налоги, не вкладывая своих денег.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:25
Hotab написав:
.........
А ви лічно що пробували з того, що пробував я?
Я питаю конкретно: зараз ніхто не відкривається, поки будівельник не закриє себе?
На магазині зійшовся клин? Нема чим більше себе зайняти? Ну так тоді Успіха міняти, що ж залишається.. хай він відкриває свій.
Вы полностью перешли на личности. Очень немного действительно толковых и интересных постов, когда пишете по делу, а не о личностях.
Легко могу повторить Ваш вопрос: "А ви лічно що пробували з того, що пробував я?"
Уверены, что за мои 70+ лет получится меньше, чем у Вас? Правда, другое.
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