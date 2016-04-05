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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:26
fler написав: mephala написав: fler написав:
Ті ФОПи, що на ринку, торгують переважно контрабандним товаром. Якщо їх душити за допомогою РРО та/або податкових перевірок, то отримаємо розквіт Епіцентрів і іже з ними з усіма наслідками для пересічних (монопольно високими цінами).
Ви готові купувати футболки за 800 грн замість 300 грн тієї ж якості? Аналогічно помножте на 2+ ціни на інші товари (які йдуть контрабасом).
Крім того, ви ж не думаєте, що Епіцентр і Ко всі "білі та пухнасті" щодо сплати податків?
як цікаво вас читати.
тобто ми йдемо в Європу але залишаєм контрабас шоб були футболки по 300?
Ні, ми залишаємо контрабас, щоб Епіцентрам було зручніше з футболками по 800, а ФОПи на ринках ми нищимо, щоб не заважали ТЦ своїми "по 300", а також щоб підприємці йшли працювати на дядю за миску їжі. Також ми залишаємо контрабас, щоб годувати митницю та інших пов'язаних осіб у цьому ланцюжку.
тобто в вашій системі координат контрабас присутній завжди не залежно від того є ФОП чи немає? і ФОП це просто спосіб дешевше купити контрабас щоб не по 800 в Епіку?
стає все цікавіше.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:27
ЛАД написав: mephala написав:
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.....
ще раз перечитайте калькуляцію сплати податків від Faceless. там ніякого вкладання в бізнес немає. тупо мінімізація.
а стосовно РРО то вже було на пост від Успіху де він описував як вони на Київ ходили.
я просто відповів на два пости одним речення. ці теми потрібно окремо розглядати але написав як написав.
Вот именно, Faceless
только посчитал налоги, но не говорил ни слова о рисках ФОПа. Далеко не все ФОПы это айти, которые минимизируют налоги, не вкладывая своих денег.
Так мова далеко не тільки про ІТ. І з усієї маси ФОП, думаю більшість - банальна оптимізація, а не підприємці.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:28
fler написав: mephala написав: fler написав:
Ті ФОПи, що на ринку, торгують переважно контрабандним товаром. Якщо їх душити за допомогою РРО та/або податкових перевірок, то отримаємо розквіт Епіцентрів і іже з ними з усіма наслідками для пересічних (монопольно високими цінами).
Ви готові купувати футболки за 800 грн замість 300 грн тієї ж якості? Аналогічно помножте на 2+ ціни на інші товари (які йдуть контрабасом).
Крім того, ви ж не думаєте, що Епіцентр і Ко всі "білі та пухнасті" щодо сплати податків?
як цікаво вас читати.
тобто ми йдемо в Європу але залишаєм контрабас шоб були футболки по 300?
Ні, ми залишаємо контрабас, щоб Епіцентрам було зручніше з футболками по 800, а ФОПи на ринках ми нищимо, щоб не заважали ТЦ своїми "по 300", а також щоб підприємці йшли працювати на дядю за миску їжі. Також ми залишаємо контрабас, щоб годувати митницю та інших пов'язаних осіб у цьому ланцюжку.
У вас дискусія в тому ж аспекті, що й у Хотаба.
Комплексну задачу не можна вирішувати через зміну одного параметру.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:28
можно подумать тебе еще кто то стихи пишет.
- Віталік, заміни мене на фронті!
- Я назову планету именем твоим….
- Віталік , задонать мені на дрон!
- И будет мир принадлежать лишь нам двоим….
- Твою мать, Віталія, допоможи фронту хоч чимось!
- Твоей безоблачной Вселенной стану я….
Лад,
Вы полностью перешли на личности
Тобто не ви, запитавши «а ви пробували відкрити ФОП?»
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 08 лип, 2023 15:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:29
ЛАД написав: mephala написав:
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.....
ще раз перечитайте калькуляцію сплати податків від Faceless. там ніякого вкладання в бізнес немає. тупо мінімізація.
а стосовно РРО то вже було на пост від Успіху де він описував як вони на Київ ходили.
я просто відповів на два пости одним речення. ці теми потрібно окремо розглядати але написав як написав.
Вот именно, Faceless
только посчитал налоги, но не говорил ни слова о рисках ФОПа. Далеко не все ФОПы это айти, которые минимизируют налоги, не вкладывая своих денег.
так працюють не тільки айті. багато фірм так наймають собі працівників.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:29
wild.tomcat написав: ЛАД написав:
.........
РРО не равно ликвидации ФОП.
И не забывайте, что наёмный работник ничем не рискует, а ФОП запросто может потерять вложенные в дело деньги, которые ему тоже не с неба упали.
ну ви вже не перекручуйте і не порівнюйте тепле з м'яким. коли фоп є реальною самозайнятою особою і коли під виглядом таких "фопів" цілий офіс сидить. чи коли на таких декілька фопів ресторан чи кафе розбивають. а потім питають чому європа не поспішає нас до себе підпускати....
Я не перекручиваю. Не спорю, что такие методы, о кот. Вы пишете неверны. Закон следует доработать. Или признать, что он допускает и такое и это законно.
Я писал о честных
ФОПах.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 08 лип, 2023 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:30
Hotab написав:
можно подумать тебе еще кто то стихи пишет.
- Віталік, заміни мене на фронті!
- Я назову планету именем твоим….
- Віталік , задонать мені на дрон!
- И будет мир принадлежать лишь нам двоим….
- Твою мать, Віталія, допоможи фронту хоч чимось!
- Твоей безоблачной Вселенной стану я….
это я понимаю, деловой разговор!
пс будешь называть меня Віталія я буду называть тебя Hobot
(с модерацией договоримся)
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 08 лип, 2023 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:32
mephala написав: fler написав:
Ні, ми залишаємо контрабас, щоб Епіцентрам було зручніше з футболками по 800, а ФОПи на ринках ми нищимо, щоб не заважали ТЦ своїми "по 300", а також щоб підприємці йшли працювати на дядю за миску їжі. Також ми залишаємо контрабас, щоб годувати митницю та інших пов'язаних осіб у цьому ланцюжку.
тобто в вашій системі координат контрабас присутній завжди не залежно від того є ФОП чи немає? і ФОП це просто спосіб дешевше купити контрабас щоб не по 800 в Епіку?
стає все цікавіше.
Ви скотилися до відвертої маніпуляції та брехні, тому закінчую діалог з вами, до того ж офтоп.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:33
Hotab написав:
можно подумать тебе еще кто то стихи пишет.
- Віталік, заміни мене на фронті!
- Я назову планету именем твоим….
- Віталік , задонать мені на дрон!
- И будет мир принадлежать лишь нам двоим….
- Твою мать, Віталія, допоможи фронту хоч чимось!
- Твоей безоблачной Вселенной стану я….
Точно смішно.
Успіх звертався до кого і чому?
Він же вже сам пояснив.
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detroytred
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:33
Faceless написав:
......
І з усієї маси ФОП, думаю більшість - банальна оптимізація, а не підприємці.
У меня нет такой статистики.
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