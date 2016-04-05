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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:39
fler написав: mephala написав: fler написав:
Ні, ми залишаємо контрабас, щоб Епіцентрам було зручніше з футболками по 800, а ФОПи на ринках ми нищимо, щоб не заважали ТЦ своїми "по 300", а також щоб підприємці йшли працювати на дядю за миску їжі. Також ми залишаємо контрабас, щоб годувати митницю та інших пов'язаних осіб у цьому ланцюжку.
тобто в вашій системі координат контрабас присутній завжди не залежно від того є ФОП чи немає? і ФОП це просто спосіб дешевше купити контрабас щоб не по 800 в Епіку?
стає все цікавіше.
Ви скотилися до відвертої маніпуляції та брехні, тому закінчую діалог з вами, до того ж офтоп.
а ви аргументовано вкажіть де маніпуляція?
це ви написали "Ні, ми залишаємо контрабас, щоб Епіцентрам було зручніше з футболками по 800" та "Також ми залишаємо контрабас, щоб годувати митницю та інших пов'язаних осіб у цьому ланцюжку"
в обох випадках ви написали що залишаємо контрабанду. за свої слова - відповідайте коли вже обвинуватили мене в брехні.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:40
Faceless написав:
Якщо ще не бачили - варто послухати, Бен Ходжес таки не диванний аналітик
З того, що казав Ходжес на мові)), ключове було --- виграємо без варіантів. Справа лише в ціні.
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detroytred
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:50
mephala написав: Faceless написав:
Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв
Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму
давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
Бачу зо ви взагалі не уявляєте, про що пишете. Ті хто отримують по 5к долярів, вони надають послуги, не продають нічого і ніякі РРО до них не мають жодного стосунку.
А ті, кого змушують ставити РРО - часто жевріють намагаючись хоч щось заробити, і теє РРО для них є, по перше, руйнуванням бізнесу, бо це і дорого, і потребує часу на впровадження і щоденну підтримку, а по друге - що головне - перетворюють їх на рабів перевіряючих, бо правила штрафи і відповідальність там такі, що можуть пустити будь якого фопа по миру за бажанням чинуш. То є велике поле для корупції без жодної користі щодо збільшення реально зібраних податків
Фоп з РРО буде платити рівно стількі ж податків, як і фоп без рро
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin
в Суб 08 лип, 2023 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:51
vitaliian
, пробач, старичок, я чесно не кручу твоє імʼя. Воно само править. Я пізніше помітив, але відволікся на справи і не встиг виправити. 😄
Хобот непогано. Але якщо називаєш, то і грайся з ним.
Там ключове слово -- послуги.
Надає послуги.
Там ключове, що долярчик придумав, що хтось за окуляри надавав послуги. Наче Ауді ТТ, що не кожна сама собі купить.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 08 лип, 2023 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 15:58
detroytred написав:
Хто служить за будівельника та його двох синів?
Порівняйте.
Може ще бажаєте, щоб в мене одні похилі батьки та жінки в родині залишилися, поки ми всі будемо служити за ... будівельника і його синів?
І дякувати йому за податки...
Отже
За будівельника і його синів
Швагро ( був в полоні 12 місяців, вийшов місяць тому)
Двоюрідний брат дружини (я задонатив на тепловізор)
Рідний брат зятя
Сусід ( будинок з 17 квартир) , мій старший повністю екіпірував
Кілька однокласників молодшого ( там своя кухня з донатами)
Бувший податковий інспектор (мій) - там також своя кухня з донатами
Ну і
400 000 податків в 2023 від мене
250 000 податків в 2023 від молодшого
Старший директор благодійного фонду (некомерційний тому податки як директор не платить) але платить як ФОП
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Додано: Суб 08 лип, 2023 16:05
ЛАД написав:
Вы думаете, что владельца магазина никто не заменит в случае его призыва?
Торговля просто исчезнет? Да на его место тут же придёт кто-нибудь другой и так же будет торговать и платить налоги.
Одне питання
А навіщо чекати поки я піду?
Що заважає вже прийти і платити податки?
У нас що профіцит товарів/послуг?
А відповідь проста
Основна маса хоче щоб їм ДАЛИ..і не хоче розуміти що треба спочатку самому дупу від стільця відірвати , потім щось зробити..і тільки потів зроблене тобою дадуть іншому, а ти отримаєш зроблене кимось..і то тільки в тому випадку якщо не будеш останнім в черзі...
Тому
Будівельник( і ті в кого така сама позиція) перші в черзі щось зробити
і в кінці черги щоб отримати.
Нам від вас - нічого не треба.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 16:07
sergey_sryvkin написав: mephala написав: Faceless написав:
Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв
Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму
давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
Бачу зо ви взагалі не уявляєте, про що пишете. Ті хто отримують по 5к долярів, вони надають послуги, не продають нічого і ніякі РРО до них не мають жодного стосунку.
А ті, кого змушують ставити РРО - часто жевріють намагаючись хоч щось заробити, і теє РРО для них є, по перше, руйнуванням бізнесу, бо це і дорого, і потребує часу на впровадження і щоденну підтримку, а по друге - що головне - перетворюють їх на рабів перевіряючих, бо правила штрафи і відповідальність там такі, що можуть пустити будь якого фопа по миру за бажанням чинуш. То є велике поле для корупції без жодної користі щодо збільшення реально зібраних податків
Фоп з РРО буде платити рівно стількі ж податків, як і фоп без рро
ваші слова "Фоп з РРО буде платити рівно стількі ж податків, як і фоп без рро" дали відповідь наскільки ви собі все уявляєте.
Востаннє редагувалось mephala
в Суб 08 лип, 2023 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 16:07
sergey_sryvkin написав: mephala написав: Faceless написав:
Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв
Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму
давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
Бачу зо ви взагалі не уявляєте, про що пишете. Ті хто отримують по 5к долярів, вони надають послуги, не продають нічого і ніякі РРО до них не мають жодного стосунку.
А ті, кого змушують ставити РРО - часто жевріють намагаючись хоч щось заробити, і теє РРО для них є, по перше, руйнуванням бізнесу, бо це і дорого, і потребує часу на впровадження і щоденну підтримку, а по друге - що головне - перетворюють їх на рабів перевіряючих, бо правила штрафи і відповідальність там такі, що можуть пустити будь якого фопа по миру за бажанням чинуш. То є велике поле для корупції без жодної користі щодо збільшення реально зібраних податків
Фоп з РРО буде платити рівно стількі ж податків, як і фоп без рро
Очень верно!
Мне лень было расписывать.
Ну, кроме, возможно, последней фразы.
Востаннє редагувалось ЛАД
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Додано: Суб 08 лип, 2023 16:09
mephala написав:
тобто в вашій системі координат контрабас присутній завжди не залежно від того є ФОП чи немає? і ФОП це просто спосіб дешевше купити контрабас щоб не по 800 в Епіку?
стає все цікавіше.
Фопи вочевидь не є причиною контрабасу.
Ви якось несистемно мислите. Для чого вигадали фопів? Щоб люди могли бути самозайнятими та щоб працювати було не надто складно для пересічного. Якщо людина не бере від держави нічого, але може забезпечити себе доходом, це вже багато, навіть якщо вона податків взагалі не платить. Бо альтернатива - платити їй зарплату чи соціалку з бюджету.
Як ви вважаєте, куди подінуться фопи якщо їх знищать? Хіба в нас така гарна ситуація на ринку праці, що всі вони влаштуються на великі білі зарплати?.. хіба ті умови, за яких вводили фопів, суттєво покращились з тих часів?..
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Додано: Суб 08 лип, 2023 16:10
ЛАД написав:
Очень верно!
Мне лень было расписывать.
я же написал почему такой у меня текст вышел. не лень педалировать? ну ну.
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