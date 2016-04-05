Додано: Суб 08 лип, 2023 15:50

mephala написав: Faceless написав: Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол екв

Це, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму Так він ніби й не буде 2-3 тис грн. Він буде приблизно 11 тис грн (спрощений податок + ЄСВ) для 5000 дол еквЦе, звісно, не 21+ тис грн ЄСВ, та майже 36 тис грн ПДФО+ВЗ, якщо б 5000 дол екв було брудною ЗП у працівника по найму



давно дивує ця система в Україні.

вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.

а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків давно дивує ця система в Україні.вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків

Бачу зо ви взагалі не уявляєте, про що пишете. Ті хто отримують по 5к долярів, вони надають послуги, не продають нічого і ніякі РРО до них не мають жодного стосунку.А ті, кого змушують ставити РРО - часто жевріють намагаючись хоч щось заробити, і теє РРО для них є, по перше, руйнуванням бізнесу, бо це і дорого, і потребує часу на впровадження і щоденну підтримку, а по друге - що головне - перетворюють їх на рабів перевіряючих, бо правила штрафи і відповідальність там такі, що можуть пустити будь якого фопа по миру за бажанням чинуш. То є велике поле для корупції без жодної користі щодо збільшення реально зібраних податківФоп з РРО буде платити рівно стількі ж податків, як і фоп без рро