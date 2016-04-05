Ничего не имею против Вашего текста. Просто уточнения.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 16:12
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:12
Отже мова з мого боку була про близьких родичів.
Родини: дід-бабуся, їх діти, внуки.
І не про гроші.
Гроші нам увесь світ дає..., але не воює за нас.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 08 лип, 2023 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:13
ви читайте з самого початку діалог а не з кінця. бо тоді у вас виходить мислення не тогой.
ЗІ
нагадаю з чого почався діалог з Флер :
Востаннє редагувалось mephala в Суб 08 лип, 2023 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А що бізнес в Україні-це тільки магазин?
А звідки взявся новий бізнес в мого молодшого , який за рік війни вийшов з 30000 грн річних податків у 2022 до 250 000 грн річних податків у 2023?
Ясно щоб організувати бізнес який сплачує 250 000 в рік - потрібен чималий капітал...
Але ж мій капітал , який вкладений в бізнес молодшого ( десь орієнтовно 6 млн грн) і який жодним чином не стикується з торгівлею - це моїх 30 років праці без відпочинків і ігнорування кодексу про охорону праці( з точки зору власного життя, 240-300 годин в місяць на роботі, ковзаючий графік цілодобово, без дотримання 42 години робочий тиждень , без дотримання стільчик на колесиках якщо працюєш за компютером, під спочатку бандитським а потім і податковим тиском(нервова система в хлам)
Далі пояснювати?
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Все логічно
Є ваша думка по якій ви на все підходите і не даремно протирали штани але вас нікуди не беруть бо ваша кваліфікація настільки висока що місце Залужного зайняте а на нижче воєнком вам не ризикне запропонувати
Але є й інша логіка
ви настільки нездара з своєю кваліфікацією , що навіть під час війни вам нічого запропонувати(навіть посаду яку успіх займає - писаря) - тому й не пропонують
І в одному і в іншому випадку ви дома і розповідаєте з розумним виглядом про кіосакі
Памятаю у вас була подібна претензія коли я вам вказував що варто перейти з мови агресора на Державну
ви постійно шукали коли буде вказівка від керуючих органів( свого розуму було замало як я розумію - це так про кваліфікацію)
і як тільки вказівка урядом була надана - ви перейшли...
Але ж це не відміняє того, що з моменту коли я казав і до моменту поки не перейшли - ви були неправі.
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:29
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:30
Як все запущено
Спробуйте розкласти по поличкам
1 Високі податки шкодять бізнесу, а так як бізнес це працівники то можна перефразувати
Високі податки шкодять виробникам(працівникам)
2 Високі податки вигідні споживачам...але не всім, бо споживачі діляться на дві категорії
а - споживачі які тільки споживачі-діти/пенсіонери/частина бюрократії/частина армії/частина міліції
б - споживачі які одночасно є й працівниками(виробниками)
Так от
Якщо товарів/послуг більше ніж треба - треба розвивати споживачів
Якщо товарів/послуг менше ніж треба - треба допомагати виробникам
Питання на засипку
Україна в якій категорії країн знаходиться?
В тій якій надлишок товарів/послуг
Чи в тій якій недостатньо товарів/послуг?
Як тільки дасть собі відповідь так відразу і зрозумієте якої податкової політики треба притримуватись
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:32
Все правильно вона пише. Це ви вихляєте, намагаючись з борця з фопами постати борцем із контрабасом. Флер вам просто описує результат так жаданої вами боротьби. Ніяких податків там більше не стане.
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Підтверджую що ФОП не заплатить більше від наявності РРО податків
Штрафи\ів/хабарів - він заплатить більше
Але як тільки перший хабар піде податковому інспектору - відразу на розмір хабара зменшиться обєм сплати податків
Поясню на пальцях( робив це десятки разів на цьому форумі)
Мій магазин 30 років знаходиться в одному і тому ж місці
Серед симпатиків магазину приблизно 500 постійних клієнтів і 100 зальотних( місцерозташування таке)
Що заважає мені не вибити 20% чеків постійним клієнтам( які в житті мене про чек не питали ) , якщо я все одно буду вибивати 80% ( я ж якийсь товар купую , отже не можу постійно купляти більше ніж продаю)
А націнку і так далі я можу показати так - що і професійний бухгалтер не те що податковий інспектор - голову зломає...
Але при цьому , знаючи що в середньому така точка як моя сплачує 100 000-150 000 в рік - я плачу 300 000-400 000
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:38
Все ж дуже просто!©
Про ФОПів...
1. Погано, що влада не може розділити на "дрібних" підприємців і "крупних" - а всіх хоче нагнути під одну гребінку!
А тут справді(як вже писали вище) - що більшістю дрібним ФОПам це буде реальний зашморг на шиї!(якщо і так бізнес ледь жевріє багатьох, а тут ще заставити вкласти гроші в апарат, а головне - самому розбиратись у "вищих матеріях"/а більшість дрібних підприємців - це пенсіонери на базарах... - нароблять помилок, а потім конячі штрафи і т.д., і т. п.)
2. Чому починати з найнижчого/найменшого/найхрупкішого "звєна"(дрібного ФОПа), а не з митниці?
Ну не сам же ФОП виготовляє контрабас!
І не з неба йому він падає!
А звідки?
Бінго!!! З митниці!!!
Тож, якщо митниця не пропустить контрабас, то він НІЯК НЕ ПОЯВИТЬСЯ у простого ФОПа!(тільки, якщо сам почне клєпати/шити у підвалі)
На митниці зробити реальний "стоп-контрабас!" - і дивись... всі гуськом беруть легальні товари на легальних гуртівнях і всі в однакових умовах!
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