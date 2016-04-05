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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4562456345644565>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:12

  mephala написав:
  ЛАД написав:Очень верно!
Мне лень было расписывать.


я же написал почему такой у меня текст вышел. не лень педалировать? ну ну.

Ничего не имею против Вашего текста. Просто уточнения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Хто служить за будівельника та його двох синів?
Порівняйте.
Може ще бажаєте, щоб в мене одні похилі батьки та жінки в родині залишилися, поки ми всі будемо служити за ... будівельника і його синів?
І дякувати йому за податки...
Отже
За будівельника і його синів
Швагро ( був в полоні 12 місяців, вийшов місяць тому)
Двоюрідний брат дружини (я задонатив на тепловізор)
Рідний брат зятя
Сусід ( будинок з 17 квартир) , мій старший повністю екіпірував
Кілька однокласників молодшого ( там своя кухня з донатами)
Бувший податковий інспектор (мій) - там також своя кухня з донатами

Ну і
400 000 податків в 2023 від мене
250 000 податків в 2023 від молодшого
Старший директор благодійного фонду (некомерційний тому податки як директор не платить) але платить як ФОП

Отже мова з мого боку була про близьких родичів.
Родини: дід-бабуся, їх діти, внуки.
І не про гроші.

Гроші нам увесь світ дає..., але не воює за нас.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 08 лип, 2023 16:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:13

  sergey_sryvkin написав:
  mephala написав:
тобто в вашій системі координат контрабас присутній завжди не залежно від того є ФОП чи немає? і ФОП це просто спосіб дешевше купити контрабас щоб не по 800 в Епіку?
стає все цікавіше.

Фопи вочевидь не є причиною контрабасу.
Ви якось несистемно мислите. Для чого вигадали фопів? Щоб люди могли бути самозайнятими та щоб працювати було не надто складно для пересічного. Якщо людина не бере від держави нічого, але може забезпечити себе доходом, це вже багато, навіть якщо вона податків взагалі не платить. Бо альтернатива - платити їй зарплату чи соціалку з бюджету.
Як ви вважаєте, куди подінуться фопи якщо їх знищать? Хіба в нас така гарна ситуація на ринку праці, що всі вони влаштуються на великі білі зарплати?.. хіба ті умови, за яких вводили фопів, суттєво покращились з тих часів?..


ви читайте з самого початку діалог а не з кінця. бо тоді у вас виходить мислення не тогой.

ЗІ
нагадаю з чого почався діалог з Флер :
fler написав:Ті ФОПи, що на ринку, торгують переважно контрабандним товаром. Якщо їх душити за допомогою РРО та/або податкових перевірок, то отримаємо розквіт Епіцентрів і іже з ними з усіма наслідками для пересічних (монопольно високими цінами).
Ви готові купувати футболки за 800 грн замість 300 грн тієї ж якості? Аналогічно помножте на 2+ ціни на інші товари (які йдуть контрабасом).
Востаннє редагувалось mephala в Суб 08 лип, 2023 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Открывать рядом ещё один магазин будет только полный идиот.
А що бізнес в Україні-це тільки магазин?
А звідки взявся новий бізнес в мого молодшого , який за рік війни вийшов з 30000 грн річних податків у 2022 до 250 000 грн річних податків у 2023?
Ясно щоб організувати бізнес який сплачує 250 000 в рік - потрібен чималий капітал...
Але ж мій капітал , який вкладений в бізнес молодшого ( десь орієнтовно 6 млн грн) і який жодним чином не стикується з торгівлею - це моїх 30 років праці без відпочинків і ігнорування кодексу про охорону праці( з точки зору власного життя, 240-300 годин в місяць на роботі, ковзаючий графік цілодобово, без дотримання 42 години робочий тиждень , без дотримання стільчик на колесиках якщо працюєш за компютером, під спочатку бандитським а потім і податковим тиском(нервова система в хлам)

Далі пояснювати?
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо на одній сторінці висуваєте чому не заміняю; повинен; а на другій - що нікого не можу замінити.
Все логічно
Є ваша думка по якій ви на все підходите і не даремно протирали штани але вас нікуди не беруть бо ваша кваліфікація настільки висока що місце Залужного зайняте а на нижче воєнком вам не ризикне запропонувати
Але є й інша логіка
ви настільки нездара з своєю кваліфікацією , що навіть під час війни вам нічого запропонувати(навіть посаду яку успіх займає - писаря) - тому й не пропонують
І в одному і в іншому випадку ви дома і розповідаєте з розумним виглядом про кіосакі

  detroytred написав:От в мене претензія до вас: спочатку зробіть позначення, що на форумі можуть говорити тільки патріоти та герої
Памятаю у вас була подібна претензія коли я вам вказував що варто перейти з мови агресора на Державну
ви постійно шукали коли буде вказівка від керуючих органів( свого розуму було замало як я розумію - це так про кваліфікацію)
і як тільки вказівка урядом була надана - ви перейшли...
Але ж це не відміняє того, що з моменту коли я казав і до моменту поки не перейшли - ви були неправі.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:29

  mephala написав:ваші слова "Фоп з РРО буде платити рівно стількі ж податків, як і фоп без рро" дали відповідь наскільки ви собі все уявляєте.

Це я вам кажу як фоп з РРО, якщо що.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:30

  mephala написав:
  fler написав:
  mephala написав:давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків

Це так, але є нюанс. Ті ФОПи, що на ринку, торгують переважно контрабандним товаром. Якщо їх душити за допомогою РРО та/або податкових перевірок, то отримаємо розквіт Епіцентрів і іже з ними з усіма наслідками для пересічних (монопольно високими цінами).
Ви готові купувати футболки за 800 грн замість 300 грн тієї ж якості? Аналогічно помножте на 2+ ціни на інші товари (які йдуть контрабасом).
Крім того, ви ж не думаєте, що Епіцентр і Ко всі "білі та пухнасті" щодо сплати податків?
як цікаво вас читати.
тобто ми йдемо в Європу але залишаєм контрабас шоб були футболки по 300?
Як все запущено
Спробуйте розкласти по поличкам
1 Високі податки шкодять бізнесу, а так як бізнес це працівники то можна перефразувати
Високі податки шкодять виробникам(працівникам)
2 Високі податки вигідні споживачам...але не всім, бо споживачі діляться на дві категорії
а - споживачі які тільки споживачі-діти/пенсіонери/частина бюрократії/частина армії/частина міліції
б - споживачі які одночасно є й працівниками(виробниками)

Так от
Якщо товарів/послуг більше ніж треба - треба розвивати споживачів
Якщо товарів/послуг менше ніж треба - треба допомагати виробникам

Питання на засипку
Україна в якій категорії країн знаходиться?
В тій якій надлишок товарів/послуг
Чи в тій якій недостатньо товарів/послуг?

Як тільки дасть собі відповідь так відразу і зрозумієте якої податкової політики треба притримуватись
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:32

  mephala написав:
ви читайте з самого початку діалог а не з кінця. бо тоді у вас виходить мислення не тогой.

ЗІ
нагадаю з чого почався діалог з Флер :
fler написав:Ті ФОПи, що на ринку, торгують переважно контрабандним товаром. Якщо їх душити за допомогою РРО та/або податкових перевірок, то отримаємо розквіт Епіцентрів і іже з ними з усіма наслідками для пересічних (монопольно високими цінами).
Ви готові купувати футболки за 800 грн замість 300 грн тієї ж якості? Аналогічно помножте на 2+ ціни на інші товари (які йдуть контрабасом).

Все правильно вона пише. Це ви вихляєте, намагаючись з борця з фопами постати борцем із контрабасом. Флер вам просто описує результат так жаданої вами боротьби. Ніяких податків там більше не стане.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:ваші слова "Фоп з РРО буде платити рівно стількі ж податків, як і фоп без рро" дали відповідь наскільки ви собі все уявляєте.
Підтверджую що ФОП не заплатить більше від наявності РРО податків
Штрафи\ів/хабарів - він заплатить більше
Але як тільки перший хабар піде податковому інспектору - відразу на розмір хабара зменшиться обєм сплати податків
Поясню на пальцях( робив це десятки разів на цьому форумі)
Мій магазин 30 років знаходиться в одному і тому ж місці
Серед симпатиків магазину приблизно 500 постійних клієнтів і 100 зальотних( місцерозташування таке)
Що заважає мені не вибити 20% чеків постійним клієнтам( які в житті мене про чек не питали ) , якщо я все одно буду вибивати 80% ( я ж якийсь товар купую , отже не можу постійно купляти більше ніж продаю)
А націнку і так далі я можу показати так - що і професійний бухгалтер не те що податковий інспектор - голову зломає...
Але при цьому , знаючи що в середньому така точка як моя сплачує 100 000-150 000 в рік - я плачу 300 000-400 000
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:38

Все ж дуже просто!©

Про ФОПів...

1. Погано, що влада не може розділити на "дрібних" підприємців і "крупних" - а всіх хоче нагнути під одну гребінку!
А тут справді(як вже писали вище) - що більшістю дрібним ФОПам це буде реальний зашморг на шиї!(якщо і так бізнес ледь жевріє багатьох, а тут ще заставити вкласти гроші в апарат, а головне - самому розбиратись у "вищих матеріях"/а більшість дрібних підприємців - це пенсіонери на базарах... - нароблять помилок, а потім конячі штрафи і т.д., і т. п.)
2. Чому починати з найнижчого/найменшого/найхрупкішого "звєна"(дрібного ФОПа), а не з митниці?
Ну не сам же ФОП виготовляє контрабас!
І не з неба йому він падає!
А звідки?
Бінго!!! З митниці!!!
Тож, якщо митниця не пропустить контрабас, то він НІЯК НЕ ПОЯВИТЬСЯ у простого ФОПа!(тільки, якщо сам почне клєпати/шити у підвалі)
На митниці зробити реальний "стоп-контрабас!" - і дивись... всі гуськом беруть легальні товари на легальних гуртівнях і всі в однакових умовах!
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