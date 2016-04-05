Додано: Суб 08 лип, 2023 16:25

detroytred написав: Бо на одній сторінці висуваєте чому не заміняю; повинен; а на другій - що нікого не можу замінити. Бо на одній сторінці висуваєте чому не заміняю; повинен; а на другій - що нікого не можу замінити.

detroytred написав: От в мене претензія до вас: спочатку зробіть позначення, що на форумі можуть говорити тільки патріоти та герої От в мене претензія до вас: спочатку зробіть позначення, що на форумі можуть говорити тільки патріоти та герої

Все логічноЄ ваша думка по якій ви на все підходите і не даремно протирали штани але вас нікуди не беруть бо ваша кваліфікація настільки висока що місце Залужного зайняте а на нижче воєнком вам не ризикне запропонуватиАле є й інша логікави настільки нездара з своєю кваліфікацією , що навіть під час війни вам нічого запропонувати(навіть посаду яку успіх займає - писаря) - тому й не пропонуютьІ в одному і в іншому випадку ви дома і розповідаєте з розумним виглядом про кіосакіПамятаю у вас була подібна претензія коли я вам вказував що варто перейти з мови агресора на Державнуви постійно шукали коли буде вказівка від керуючих органів( свого розуму було замало як я розумію - це так про кваліфікацію)і як тільки вказівка урядом була надана - ви перейшли...Але ж це не відміняє того, що з моменту коли я казав і до моменту поки не перейшли - ви були неправі.