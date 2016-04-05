detroytred написав:Бо на одній сторінці висуваєте чому не заміняю; повинен; а на другій - що нікого не можу замінити.
Все логічно Є ваша думка по якій ви на все підходите і не даремно протирали штани але вас нікуди не беруть бо ваша кваліфікація настільки висока що місце Залужного зайняте а на нижче воєнком вам не ризикне запропонувати Але є й інша логіка ви настільки нездара з своєю кваліфікацією , що навіть під час війни вам нічого запропонувати(навіть посаду яку успіх займає - писаря) - тому й не пропонують І в одному і в іншому випадку ви дома і розповідаєте з розумним виглядом про кіосакі
detroytred написав:От в мене претензія до вас: спочатку зробіть позначення, що на форумі можуть говорити тільки патріоти та герої
Памятаю у вас була подібна претензія коли я вам вказував що варто перейти з мови агресора на Державну ви постійно шукали коли буде вказівка від керуючих органів( свого розуму було замало як я розумію - це так про кваліфікацію) і як тільки вказівка урядом була надана - ви перейшли... Але ж це не відміняє того, що з моменту коли я казав і до моменту поки не перейшли - ви були неправі.
Ні. У вас знов на брехні побудовано. Мені не пропонують місце Успіха не з причини, що "настільки нездара", а з абсолютно іншої. Без прямої брехні ви не можете побудувати ніяк.
Про мову й і овсім абсурд! Указівка про перехід на мову була де, для кого? Для форуму? Для форуму, питаю? Ні. Тобто того, що я неправий, навіть близько нема. А замовкнути (бо не такий, відітє лі) пропонується тут, на форумі.
Ви там хоч трошки-то з логікою дружите? Тяп-ляп будуєте...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 08 лип, 2023 16:44, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Отже За будівельника і його синів Швагро ( був в полоні 12 місяців, вийшов місяць тому) Двоюрідний брат дружини (я задонатив на тепловізор) Рідний брат зятя Сусід ( будинок з 17 квартир) , мій старший повністю екіпірував Кілька однокласників молодшого ( там своя кухня з донатами) Бувший податковий інспектор (мій) - там також своя кухня з донатами
Ну і 400 000 податків в 2023 від мене 250 000 податків в 2023 від молодшого Старший директор благодійного фонду (некомерційний тому податки як директор не платить) але платить як ФОП
Отже мова з мого боку була про близьких родичів. Родини: дід-бабуся, їх діти, внуки. І не про гроші.
Гроші нам увесь світ дає..., але не воює за нас.
А що таке близькі родичі? Рідна в мене сестра - вона в Польщі В неї дві дочки і син , сину 16 він громадянин Польщі Двоюрідні сестра і брат - старші від мене , при чому сестра в придністровї , в брата діти інваліди Мої батьки померли Залишилось дочка старша - закінчила медінститут , зараз в інтернатурі , на облік стала молодша - закінчила школу синів ви знаєте
Яка в мене ще повинна бути близькіша родина?
І по грошам Ви реально вірите що нам би давали гроші, якби ми самі не платили? Тобто ви думаєте що ваша плюшевість настільки значна що спеціально щоб ви знаходились на цих сторінках Європа/США буде нагинати своїх платників? У нас є прекрасний приклад Африки- там де вони самі себе не годують - там мруть як мухи
detroytred написав:Мені не пропонують місце Успіха не з причини, що "настільки нездара", а з абсолютно іншої.
Я ж писав Є ваша думка про свою велич Є реальна причина Я ближче до тогощо ви нездара Ви ближче до того що суперфахівець
Але я не сужу - я припускаю А висновки роблять читачі А так як за останній час крім лада практично ніхто вас не підтримує - то ЗНОВУ ПРИПУСКАЮ - мій варіант ближчий до істини і як завжди стандартне Правильно поставлена умова задачі - це половина правильного рішення Може правильно поставите умову( проаналізуєте зміну кількості своїх симпатиків) - дивишся і не примкнете до клієнтів лікаря психолога. В противному разі кукуха то поїде.( або вже поїхала)
budivelnik написав:А що таке близькі родичі? Рідна в мене сестра - вона в Польщі В неї дві дочки і син , сину 16 він громадянин Польщі Двоюрідні сестра і брат - старші від мене , при чому сестра в придністровї , в брата діти інваліди Мої батьки померли Залишилось дочка старша - закінчила медінститут , зараз в інтернатурі , на облік стала молодша - закінчила школу синів ви знаєте
Яка в мене ще повинна бути близькіша родина?
І по грошам Ви реально вірите що нам би давали гроші, якби ми самі не платили? Тобто ви думаєте що ваша плюшевість настільки значна що спеціально щоб ви знаходились на цих сторінках Європа/США буде нагинати своїх платників? У нас є прекрасний приклад Африки- там де вони самі себе не годують - там мруть як мухи
Так тоді це і є ваша родина. В якій чоловіків: ви, ваші сини і син сестри. І хто з чотирьох служить для захисту країни?
От все у вас дискретно. Приклад, що в нас без вас буде Африка, не годиться. Не буде... і близько. Нехай гірше з грошима, якщо пару з вашої родини відправлять служити, але далеко не Африка.
Тобто, одні мають 2-3-5р. з окопів не вилазити, а інші десь в тилу ухилятися?(і ще пів біди, якщо донатять... а якщо, навіть, цього не роблять?)
Тобто - для одних війна "у всій красі", а для інших - "війни нема"?
Крапка?
Так воно так і є.
Хоча ймовірність, що влада щось змінить все ж таки є.
Hotab написав:Вечір прозріння для Успіха?)) Ну пробач)
Ну, раз так☝️ - тоді думаю є лише 2 варіанти розвитку подій найближчим часом: 1. Ми до осені(поки дозволяє погода) ще проводимо по максимуму контрнаступ, а далі... - а далі можна сміливо йти на домовленості, що нам дає ЄС і США 100500% гарантії, що нас зразу ж беруть "під своє крило/опіку" в НАТО, чи в будь яку іншу "абревіатуру")), яка надає ПОВНИЙ 100500% захист від нападу на нас будь-якої країни в майбутньому!!! А ми взамін на це відмовляємось(ой який жах) від всіх окупованих територій на той момент! 2. Припинення війни ВЖЕ і ЗАРАЗ на основі варіанту 1
Чому тільки так? А тому що людські життя важливіші за будь-які території! Збереження людських життів має бути в пріоритеті!!!
Але, ок - даю і третій варіант, як альтернативу всім тим, хто каже воювати до посиніння... ой, до кордонів 91року Варіант 3. Абсолютно всі(а також криві/сліпі/горбаті і т. п.) як чоловіки, так і жінки будь-якого віку, які кажуть воювати до виходу на кордони 91року - замінюють на фронті всіх бажаючих, які вже навоювались/не мають бажання воювати доти, доки не вийдемо на кордони 91го! І... - продовжуємо далі воювати до взяття кордонів 91го))
А тепер можете починати кидатись тапками...
Але я ще раз наголошую - що в пріоритеті в мене(і так і повинно бути) - збереження людських життів!!! І якщо вдасться на моменті зберегти 100 000, чи 50 000, чи навіть, 1 000 людських життів в обмін на спалений Бахмут(де купу русні спалили)і т.п. території - то я ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТІВ нашого народу!!!
1. Мєчти-мєчти, шоб сталі бьілью... 2. Ніт, і ніт!! і да? - Ніт! 3. 146% майдан. За ідеями чучхе обращацца за другім адрєсом.
Успіх, тягнути тобі лямку до пабєди на кардонах 91, чи 95? Да какая разніца
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 лип, 2023 16:56, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:ваші слова "Фоп з РРО буде платити рівно стількі ж податків, як і фоп без рро" дали відповідь наскільки ви собі все уявляєте.
Це я вам кажу як фоп з РРО, якщо що.
тоді питань немає. дискутувати з вами це на кшталт "миші проти сиру". зате я знаю ФОП які сидять на 1й групі хоча оборот в них на 3ю.
В будь якому суспільстві є добропорядні громадяни і є бандити. Вам чомусь імпонує знищити усіх разом, аби бандитів не було. Знаєте, де гарно і спокійно? На кладовищі.
Я бачу що ви не фоп, і рро не маєте, але сперечаєтесь про смак мушлів із тими хто їх їсть. Щодо ваших знайомих з великими оборотами, якщо вже ж не можете не рахувати чужі гроші - зверніться до правоохоронних органів. Знайшли, нарешті, головного розкрадача бюджету - фопа першої групи... Знімаю перед вами шляпу.
Ти багато чого пропустив - мудрий політик той хто упереджає війну, а не той хто її допускає (сьогодні 500-й день ) будуючи дороги для ворожої бронетехніки замість Грома, Сапсана, Нептуна і брешучи народу України про шашлики. При наявності цієї зброї та сильної армії ніхто би на нас не напав. Сам погуглиш довоєнне відео де Залужний ледве не на колінах просить у ЗЕ копієчки для армії, а той відмовляє бо каже що йому тоді не буде за що дороги будувати, чи тобі знайти? В курсі скільки на будівнцтві доріг крадуть грошей? Секретний вояж твого кумира в Оман тому підтвердження - ніхто тут не сліпий, але не всі з мізками щоб пов'язати елементерні речі