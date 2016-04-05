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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:01
sergey_sryvkin написав: mephala написав:
ви читайте з самого початку діалог а не з кінця. бо тоді у вас виходить мислення не тогой.
ЗІ
нагадаю з чого почався діалог з Флер :
fler написав:Ті ФОПи, що на ринку, торгують переважно контрабандним товаром. Якщо їх душити за допомогою РРО та/або податкових перевірок, то отримаємо розквіт Епіцентрів і іже з ними з усіма наслідками для пересічних (монопольно високими цінами).
Ви готові купувати футболки за 800 грн замість 300 грн тієї ж якості? Аналогічно помножте на 2+ ціни на інші товари (які йдуть контрабасом).
Все правильно вона пише. Це ви вихляєте, намагаючись з борця з фопами постати борцем із контрабасом. Флер вам просто описує результат так жаданої вами боротьби. Ніяких податків там більше не стане.
ви вирішили навигадувати і приписати свої фантазії мені? я десь починав згадувати про контрабас коли писав про ФОП з самого початку? тему контрабаса притягла Флер турбуючись що не буде футболочок по 300. а далі ви самі з нею дискутуйте. бачу у вас буде спільна тема про контрабас.
я вже зрозумів що діалог з вами це на кшталт миші проти сиру. завершую.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:04
sergey_sryvkin написав:
Вам чомусь імпонує знищити усіх разом
знову ваші фантазії мені приписуєте?
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mephala
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:06
ЛАД написав: beee написав:
.....
Я купив половину ділянки у буйного алкаша з винним погребом. І не ставлю забор. Пацифіст я. Алкашу віддав рушницю. А сам займаюсь розбудовой ділянки.
Алкаш з друзями приходять і кажуть, давай нам жрачку. Інші сусіди кажуть, не гони, постав забор, охорону, собаку. Я грю, та нє я йому в очі подивлюсь, шашликом пригощу. Домовимося.
От мені просто цікаво що буде далі і хто винуватий.
Живу в мире абсурда, как в фильме "шоу трумена".
Вы на параллельной ветке рассказывали, что не купили паркинг из-за нехватки денег.
А у государства Украина были деньги на "забор, охорону, собаку"?
У нас было очень богатое население, с кот. можно было бы собрать огромные налоги? Или бурно развивающаяся экономика?
У нас очень много людей, кот. покупают (могут купить) недвигу за границей?
У нас большинство не сможет купить квартиру и в Украине.
шкидченко 2001..2003: -12 самолётов, -238 танков
марчук 2003..2004: -86 самолётов, -263 танка, - 572 ракет. установк.
кузьмук 2004..2005: -96 самолётов, -136 танка, - 248 ракет. установк.
гриценко 2005..2007: -192 самолётов, -698 танка, - 1054 ракет. установк.
ехануров 2007..2009: -73 самолётов, -102 танка, - 4 ракет. установк.
иващенко 2009..2010: -78 самолётов, -86 танка, - 3 ракет. установк.
ежель 2010..2012: -127 самолётов, -1000 танка, - 29 ракет. установк.
саламатин 2012..2014: -98 самолётов, -292 танка
Итого: -835 самолётов, -2815 танка, - 1910 ракет. установк
Когда у меня нет денег на гараж, я покупаю квартиру, замок в первую очередь, обеспечивая безопасность. Именно для этого человеку нужно жилье. Живя на лавочке, риск быть ликвидированным 100%.
Если у тебя нет денег (коррупция) то почему богатая Болгария и Румыния в НАТО, а мы членство сорвали?
А когда пришли алкаши мне в открытый двор, я позвал например квартирантов, которые мне до этого скидывались на забор и они погибают а борьбе за мой дом.
Это дорого?
В книге пишется, что самая главная ценность - жизнь человека
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:12
maza5 написав: Denik написав:
Але якщо ми повернемося десь у 2018 рік - чим займалося суспільство: через скарги на комфорт пасажирів Уклон відмовився від Ланосів. Про збільшення податків для використання їх на оборону годі було й говорити...
А давайте повернемось десь у 2013. Пройшла революція гідності. Україна визначилася з європейським напрямком розвитку.
У 2023 ви звинувачуєте суспільство у всіх проблемах та..
Тобто по вашому суспільство живе в Анархії та Україна слаба держава?
Нагадую держава
- система спеціально створених органів та організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеологічне управлінням суспільством та керівництво загальносуспільними правилами!
П.С. Ось Хотаб завжди каже, що ФОПчики хитро зроблені нічого не платять і від них ніякої користі.
А хто дозволив та встановив порядок роботу ФОП. Контроль над їх роботою та сплатою податків хто здійснює?
Про відповідальність інших посадових осіб сумно зовсім.
Може треба повноцінне зовнішнє управління країною.??
Тоді не виникне потреба підіймати зарплату щоб не брав хабаря, а просто ввести відповідальність. Є вина - 10-30 років тюрми. Скільки десятиліть ще треба щоб в Україні запрацювали базові правила?
є ж кумир хотабів, таварістщь ррошний Гетьманців,
не розумію, чому хотаби скіглять
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:13
mephala написав:
я вже зрозумів що діалог з вами це на кшталт миші проти сиру. завершую.
Якщо ви не чуєте нікого крім себе, ви живете у викривленій реальності. А справжня вдарить боляче...
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:16
Успіх написав:
Будівельник - 50+р.
2сини його - повнолітні
З них трьох в ЗСУ?
Правильно - "0"!
Так
Тільки в армії - 1 млн
В Україні призивного віку чоловіків - 15 млн
Не дивно що з 3 чоловіків в сімї Будівельника
Будівельник - відкрита повістка( зобовязаний зявитись по телефонному звінку)
Старший Будівельника - ТРО + голова благодійного фонду+1 з 3500 офіційно визанних волонтерів України
Молодший допомагає мені+розвиває свій бізнес....
До речі
650 000 які я з молодшим заплатимо в 2023 році це так на хвильку 20 річних середніх пенсій в Україні
Тому долярчику варто трошки пожувати перш ніж вимагати в свого батька і ще 19 пенсіонерів відмовитись від пенсії бо треба сімю Будівельника замість долярчика писарями командирувати.
Ніхто не знаходиться біля гармати.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:16
Hotab написав:
Наскільки інколи неприємний Будівельник своєю впертістю та безапеляційністю, проте це краще, бо він підприємець, який наповнює бюджет. І платить розкритикованому ним долярчику зарплату зі своїх податків. І це краще чим домашній пенсіонер до 60, який ллє єлєй в вуха, але користі для перемоги від нього нуль.
........
Hotab написав:
Він каже дещо інше: якщо у тебе щомісячний дохід 5+ куе, то ти не можеш платити 2-3 тисячі грн податку. Він становить 22 тисячі, щоб було чесно. А якщо так вийшло, що держава не може зробити тобі такий податок з якихось причин, то візьми і сам закинь на дрони. Скільки є совісті.
Що там у вас вчора було? Ви так і не відповіли). Що гарного і цікавого знайшли в 2013 році, ще до своєї появи вас тут?)
З.І О, тільки зараз помітив, що ваш нік не має стосунку до Мазди. Куди я дивився весь час)
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:22
В мене всі знайомі навкруги вкрай патріотичні. З них усі чиновники (особливо в силових структурах) прямо агітують: ну що коли на передок? І от яка цікава штука недавно прояснилась раптово. Дізнаюсь, що у одного нач відділу цікавої структури різко в 30 років в Германії на навчанні. У іншого у сина грижа. Ая яй. Яка прикрість. І так кого не торкнись.
Коли запитали у стефанчука, ви знаєте кого небудь чиї діти на війні, він бідний за за зазаїкався
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:23
flyman , скоро муха дочитає до суми податків, які платить Будівельник і опустить очі на туфлі за 15… 😄
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:23
а взагалі мене дивує народ який так хоче потрапити в ЄС але в душі вони з "таможенного союза". бо навіть в світогляді щодо податків вони не змінились. за що тоді боремося?
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