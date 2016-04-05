Додано: Суб 08 лип, 2023 17:44

Успіх написав: Життя?

Ціна життя солдата?

Купите за гроші? Життя?Ціна життя солдата?Купите за гроші?

Сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію — одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень . Це право забезпечує постанова Кабміну № 168 від 28 лютого 2022 року

Ти вже загинув?А я тобі казав1 Не виходь через телефон в інтернет2 Купи собі бронік3 Купи собі каску4 Викопай окопчик...І так даліІ як би не цинічно це звучало алеЗа смерть військовослужбовця - Держава переплачуєПростий розрахунокЗа своє життя , людина яка мала середню зарплату в 15 000 грн( сьогодні це середня по Україні) і працювала 30 роківЗаробила собі - 30*12*15000=5,4 млнСплатила податків Державі - приблизно 2 млнТак отрізні там долярчики повинні розумітиа - їх сьогоднішню роботу вже оплачує населенняб - за їх ймовірну смерть їх родичі отримають в 3-10 разів більше ніж ця ж сімя отримала від самого долярчика якби він жив і платив не з єдиного ...Ясно тобі?Бідненький, якому не доклали.Ти переоцінений в десятки разів тільки тому що ти на фронті...Якби ти був тут - сам зрозумієш ким би ти був? чи пояснити