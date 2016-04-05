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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:24
budivelnik написав: Успіх написав:
Будівельник - 50+р.
2сини його - повнолітні
З них трьох в ЗСУ?
Правильно - "0"!
Так
Тільки в армії - 1 млн
В Україні призивного віку чоловіків - 15 млн
Не дивно що з 3 чоловіків в сімї Будівельника
Будівельник - відкрита повістка( зобовязаний зявитись по телефонному звінку)
Старший Будівельника - ТРО + голова благодійного фонду+1 з 3500 офіційно визанних волонтерів України
Молодший допомагає мені+розвиває свій бізнес....
До речі
650 000 які я з молодшим заплатимо в 2023 році це так на хвильку 20 річних середніх пенсій в Україні
Тому долярчику варто трошки пожувати перш ніж вимагати в свого батька і ще 19 пенсіонерів відмовитись від пенсії бо треба сімю Будівельника замість долярчика писарями командирувати.
Ніхто не знаходиться біля гармати.
Вам самому не смішно?
Про що була мова і про що ви.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:29
ЛАД написав: Hotab написав:Успіх
, тебе ніхто не спитає.
Будеш служити скільки треба. (Хоча вважаю, що з дощами дадуть всім відпочити по черзі)
А прозріння твоє має бути в тому, що «дружба дружбой , а табачок врозь»
Тобі тут друзі рівно поки ти не спитаєш прямо: «так ти, який мене нахвалює, називає унікальним , йдеш міняти чи ні?» І тут ти дізнАєшся, що «друзі» тобі дозволяють лише скиглити , назвуть унікальним, але не більше.
Переварюй
Большинство тут "не друзі" и обругают, а не похвалят.
Но менять его на фронте тоже не торопятся. При этом рассказывают, что в тылу они ценнее.
а судді хто: хотаб? ЛАД? Успіх? віталіан?
як визначити від кого де більше користі, які метрики?
всі мають бути в ЗСУ?
чому зараз місцеві ради кладуть асфальти, а не спрямовують кошти "все для фронту, все для перемоги"?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:32
budivelnik написав: Успіх написав:
Будівельник - 50+р.
2сини його - повнолітні
З них трьох в ЗСУ?
Правильно - "0"!
Так
Тільки в армії - 1 млн
В Україні призивного віку чоловіків - 15 млн
Не дивно що з 3 чоловіків в сімї Будівельника
Будівельник - відкрита повістка( зобовязаний зявитись по телефонному звінку)
Старший Будівельника - ТРО + голова благодійного фонду+1 з 3500 офіційно визанних волонтерів України
Молодший допомагає мені+розвиває свій бізнес....
До речі
650 000 які я з молодшим заплатимо в 2023 році це так на хвильку 20 річних середніх пенсій в Україні
Тому долярчику варто трошки пожувати перш ніж вимагати в свого батька і ще 19 пенсіонерів відмовитись від пенсії бо треба сімю Будівельника замість долярчика писарями командирувати.
Ніхто не знаходиться біля гармати.
Життя?
Ціна життя солдата?
Купите за гроші?
Спробуйте запропонувати матерям загиблих гроші...
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:34
Успіх
,
Життя?
Ціна життя солдата?
Купите за гроші?
Спробуйте запропонувати матерям загиблих гроші...
Але і без грошей ти воювати не хочеш. Навіть за великі гроші. Бо хочеш дуже великі.
Це до того, що треба і ті, і ті: і в ЗСУ, і їх утримувачі.
Молоді (до 60) і здорові , але ні там , ні там - такі не треба.
а судді хто: хотаб?
Нажаль ні. Чим ти і користуєшся. А то б уже в штрафбаті штурмував Токмак.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:40
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Я правильно Вас понял, что те, кто голосовал за других кандидатов, могут не идти в армию и, тем более, не "служити до перемоги"?
Звісно, що ні. Але погодьтеся, дивно, що людина, яка топила за теперішню владу, всі претензії висловлює форумчанам, а не тому, за кого голосувала.
Є об'єктивні причини, чому Успіха не міняють: брак грошей, тещо форумчани(і не тільки) ховаються від військоматів, проблеми з навчальними центрами.
Але є й купа інших причин, які напряму пов'язані з владою: корупція, відсутність військових центрів, небажання хоч якихось рухів у цьому напрямку, відсутність комунікації з суспільством на цю тему. Чомусь клоун жодного разу в своїх роліках це не озвучив. Що там з яйцями по 17 гривень? Що там з весільними дронами? Тільки кричить: Байден, чому ми не в НАТО. Чомусь Успіх тактично обходить, що в тому числі і його помилка призвела до того, що він 16 місяць на фронті.
не міняють Успіха по такій причині, що підготувати нового (щоб носив кабани, слухав ефір, підміняв офіцера що вів журнали/відомості ...) потрібно не менше року і не факт що буде кращий (от як із По на Зе, напр. "заміна")
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 08 лип, 2023 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:40
mephala написав:а взагалі мене дивує народ який так хоче потрапити в ЄС але в душі вони з "таможенного союза". бо навіть в світогляді щодо податків вони не змінились. за що тоді боремося?
Тыц пздц.
Ну якщо люди в в ЄС реально бачать внатурі, як адмініструються їх податки, а у нас 3 мільйони доларів у голови верховного суду. То який ще світогляд потрібен?
Всі чомусь вважають, українців дурними. Та на любому дитячому майданчику жінки між собою розкажуть більш мудрі речі
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:44
Успіх написав:
Життя?
Ціна життя солдата?
Купите за гроші?
Ти вже загинув?
А я тобі казав
1 Не виходь через телефон в інтернет
2 Купи собі бронік
3 Купи собі каску
4 Викопай окопчик...
І так далі
І як би не цинічно це звучало але
За смерть військовослужбовця - Держава переплачує
Простий розрахунок
За своє життя , людина яка мала середню зарплату в 15 000 грн( сьогодні це середня по Україні) і працювала 30 років
Заробила собі - 30*12*15000=5,4 млн
Сплатила податків Державі - приблизно 2 млн
Сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію — одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Це право забезпечує постанова Кабміну № 168 від 28 лютого 2022 року
Так от
різні там долярчики повинні розуміти
а - їх сьогоднішню роботу вже оплачує населення
б - за їх ймовірну смерть їх родичі отримають в 3-10 разів більше ніж ця ж сімя отримала від самого долярчика якби він жив і платив не з єдиного ...
Ясно тобі?
Бідненький, якому не доклали.
Ти переоцінений в десятки разів тільки тому що ти на фронті...
Якби ти був тут - сам зрозумієш ким би ти був? чи пояснити
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:46
fler написав: mephala написав:
давно дивує ця система в Україні.
вважаю що потрібно ФОПів відміняти в Україні та ставити всім РРО.
а то виходить узаконений спосіб для мінімізації податків
Це так, але є нюанс. Ті ФОПи, що на ринку, торгують переважно контрабандним товаром. Якщо їх душити за допомогою РРО та/або податкових перевірок, то отримаємо розквіт Епіцентрів і іже з ними з усіма наслідками для пересічних (монопольно високими цінами).
Ви готові купувати футболки за 800 грн замість 300 грн тієї ж якості? Аналогічно помножте на 2+ ціни на інші товари (які йдуть контрабасом).
Крім того, ви ж не думаєте, що Епіцентр і Ко всі "білі та пухнасті" щодо сплати податків?
в Польщі чомусь цього нема,
рро вибиває чек навіть на пучок укропа за кілька грошів,
тут одна з проблем, що рро одна із годівниць "для своїх",
не розумію, чому не ввести як в США податок з обігу замість ПДВ,
ПДВ - теж одна із тем зловживань: тому дам, тому не дам...
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:50
beee написав:
Дізнаюсь, що у одного нач відділу цікавої структури різко в 30 років в Германії на навчанні. У іншого у сина грижа. Ая яй. Яка прикрість. І так кого не торкнись.
Коли запитали у стефанчука, ви знаєте кого небудь чиї діти на війні, він бідний за за зазаїкався
А, не переймайтесь...
За всіх повоює Успіх і його рідний брат(брат, правда в тилу служить) Скільки треба?
100500років?
Та нема проблем!
Безкоштовно?
Дрібниці!(вдома дружина з двома дітьми якось перебється на зарплату вчителя)
Все буде добре!👍😉😁
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:51
prodigy написав:
Президент США Джо Байден підтвердив, що в розмові з президентом України Володимиром Зеленським обговорював питання гарантій безпеки на кшталт тих, які отримує Ізраїль, до вступу України в НАТО. Про це він розповів в інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда".
За словами Байдена, він "детально обговорював" із Зеленським питання вступу України до Північноатлантичного Альянсу, зокрема умови, яким для цього має відповідати Київ.
"І одна з речей, яку я зазначив, – це те, що Сполучені Штати будуть готові забезпечити, поки триває цей процес (вступу. – Ред.) – а це займе певний час, – безпеку на кшталт тієї, яку ми забезпечуємо Ізраїлю, надаючи зброю і здатність захищати себе", – пояснив він.
Американський лідер додав, що такі гарантії безпеки Україна може отримати, "якщо буде припинення вогню, якщо буде мирна угода".
Нагадаємо, за даними німецького видання FAZ, угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.
Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.
У Білому домі напередодні заявляли, що Сполучені Штати разом із іншими союзниками й партнерами продовжують вести дискусії про гарантії безпеки для України до її вступу в НАТО, але зміст цих обговорень не розголошуватиметься.
"партія війни" vs "партія миру",
якщо прийдеться йти на мирову, то потім прийдеться відповідати на запитання, які неначасі... відео було на цю тему "кому вигідно продовжувати", але сказали що то маячня, змова рептилоїдів
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 08 лип, 2023 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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