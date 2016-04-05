RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4565456645674568
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 17:51

  Hotab написав: але ні там , ні там - такі не треба.


Ви з країною помилилися.
Це в сесерсерах тощо потрібні тільки потрібні.

І то ці критерії хоча б посадовець висував, а не форумчанин, якому схотілося вигадати хто треба, а хто не треба. І тицяти це іншим. Непотрібним за його думкою.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27037
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 17:59

  Hotab написав:

можно подумать тебе еще кто то стихи пишет.





- Віталік, заміни мене на фронті!
- Я назову планету именем твоим….
- Віталік , задонать мені на дрон!
- И будет мир принадлежать лишь нам двоим….
- Твою мать, Віталія, допоможи фронту хоч чимось!
- Твоей безоблачной Вселенной стану я….

:lol: :lol: :lol:

Лад,

Вы полностью перешли на личности


Тобто не ви, запитавши «а ви пробували відкрити ФОП?» :mrgreen:

де ж дівся брутальний альфа?
зійшов на сонети
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31798
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1512 раз.
Подякували: 2662 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:01

Колись вже всі були мільйонерами ;)

  budivelnik написав:за їх ймовірну смерть їх родичі отримають в 3-10 разів більше ніж ця ж сімя отримала від самого долярчика якби він жив і платив не з єдиного ...
А що - вже хтось реально отримав 15лямів?
В мене тут побратими загинули... 1 з них вже більше року тому... - то за нього чув, що наче, щось там почали виплачувати(але це не точно)
За інших - навіть не чув!

Зате чув у іншій батареї, що приписують, що загинули НЕ в зоні БД і т.п.!
Люди вияснюють/подають до суду...

Та і що з тих лямів буде через нанадцять років, поки їх всіх виплатять?

Коротше, продовжуй писати Єралаш))
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 08 лип, 2023 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5050
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:03

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Життя?
Ціна життя солдата?
Купите за гроші?
Ти вже загинув?
А я тобі казав
1 Не виходь через телефон в інтернет
2 Купи собі бронік
3 Купи собі каску
4 Викопай окопчик...

І так далі
І як би не цинічно це звучало але
За смерть військовослужбовця - Держава переплачує
Простий розрахунок
За своє життя , людина яка мала середню зарплату в 15 000 грн( сьогодні це середня по Україні) і працювала 30 років
Заробила собі - 30*12*15000=5,4 млн
Сплатила податків Державі - приблизно 2 млн

Сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію — одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Це право забезпечує постанова Кабміну № 168 від 28 лютого 2022 року


Так от
різні там долярчики повинні розуміти
а - їх сьогоднішню роботу вже оплачує населення
б - за їх ймовірну смерть їх родичі отримають в 3-10 разів більше ніж ця ж сімя отримала від самого долярчика якби він жив і платив не з єдиного ...

Ясно тобі?
Бідненький, якому не доклали.
Ти переоцінений в десятки разів тільки тому що ти на фронті...
Якби ти був тут - сам зрозумієш ким би ти був? чи пояснити

Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
А не ти або навіть держава.

Ти ж з легкістю порахував.
А потім стільки ухилянтів...

Невже й справді не розумієш про, що говориш?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27037
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:06

  detroytred написав:
  Hotab написав: але ні там , ні там - такі не треба.


Ви з країною помилилися.
Це в сесерсерах тощо потрібні тільки потрібні.

І то ці критерії хоча б посадовець висував, а не форумчанин, якому схотілося вигадати хто треба, а хто не треба. І тицяти це іншим. Непотрібним за його думкою.

Ви хоч вірші то вмієте?? Не може ж бути, що зовсім ніде. Навіть Віталія пише вірші!
Може співаєте??
Hotab
 
Повідомлень: 9357
З нами з: 15.02.09
Подякував: 587 раз.
Подякували: 2007 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:09

  flyman написав:де ж дівся брутальний альфа?
карета превратилась в тыкву
  Hotab написав:Навіть Віталія пише вірші!
кукусик ты на 3% не представляешь, что я могу и чем занимаюсь
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 08 лип, 2023 18:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18195
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2165 раз.
Подякували: 3098 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:10

  Hotab написав: Не може ж бути, що зовсім ніде.

У ваших вигадках може бути все.
Ви з цього приводу не морочитися.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27037
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:11

Л- Логіка: на городі бузина, а в Києві дядько

  Hotab написав:flyman , скоро муха дочитає до суми податків, які платить Будівельник і опустить очі на туфлі за 15… 😄

Діалоги хотаба:

Питання.
- Летіло два крокодила: один зелений а другий на північ.
Скільки потрібно метрів колючого дроту, щоб обмотати кілограм вати.
Відповідь.
- Навіщо мені холодильник, якщо я не палю.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31798
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1512 раз.
Подякували: 2662 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
Слухай, кіосаківець - тобі як пенсіфонеру все по барабану, а от твоєму візаві треба трошки вміти думати
1 На фронті загине приблизно 50 000 осіб( якщо війна закінчиться в наступному році)
2 Закон є , Конституція забороняє зміну закону який веде до погіршення , тому всім сімям загиблих буде виплачено по 15 млн
Третій клас, алгебра
15 млн грн * 50 000 = 750 млрд грн
+ 150 000 інвалідів з щомісячною виплатою в 10 000 грн
А тепер напруж те що ти вважаєш своїм мозком і скажи
ХТО буде заробляти цих 750 млрд грн ?
Чи не погіршиться економічне становище 950 000 виживших і скільки свої річних доходів вони направлять на виплати сімям загиблих...читай заберуть з своїх сімей?

Тому я так і переживаю за те щоб долярчик хоч і дурний але вижив..
Бо я знаю що ці 15 млн допомоги десятки років буде платити він , цого діти , його дружина...
Те що до нього це не доходить - винуватий не тільки він , а й плюшевий кіосаківець , який заради прикриття своєї нездарності підтримує в долярчиків думку про їх розумність.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26324
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:16

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
Слухай, кіосаківець - тобі як пенсіфонеру все по барабану, а от твоєму візаві треба трошки вміти думати
1 На фронті загине приблизно 50 000 осіб( якщо війна закінчиться в наступному році)
2 Закон є , Конституція забороняє зміну закону який веде до погіршення , тому всім сімям загиблих буде виплачено по 15 млн
Третій клас, алгебра
15 млн грн * 50 000 = 750 млрд грн
+ 150 000 інвалідів з щомісячною виплатою в 10 000 грн
А тепер напруж те що ти вважаєш своїм мозком і скажи
ХТО буде заробляти цих 750 млрд грн ?
Чи не погіршиться економічне становище 950 000 виживших і скільки свої річних доходів вони направлять на виплати сімям загиблих...читай заберуть з своїх сімей?

Тому я так і переживаю за те щоб долярчик хоч і дурний але вижив..
Бо я знаю що ці 15 млн допомоги десятки років буде платити він , цого діти , його дружина...
Те що до нього це не доходить - винуватий не тільки він , а й плюшевий кіосаківець , який заради прикриття своєї нездарності підтримує в долярчиків думку про їх розумність.

1. "офіційно"
2. "напаузі"

тепер щодо розрахунків, якщо на вході лажа, то ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31798
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1512 раз.
Подякували: 2662 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4565456645674568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot, vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118288
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492976
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5860
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.