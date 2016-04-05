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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:51
Hotab написав:
але ні там , ні там - такі не треба.
Ви з країною помилилися.
Це в сесерсерах тощо потрібні тільки потрібні.
І то ці критерії хоча б посадовець висував, а не форумчанин, якому схотілося вигадати хто треба, а хто не треба. І тицяти це іншим. Непотрібним за його думкою.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 17:59
Hotab написав:
можно подумать тебе еще кто то стихи пишет.
- Віталік, заміни мене на фронті!
- Я назову планету именем твоим….
- Віталік , задонать мені на дрон!
- И будет мир принадлежать лишь нам двоим….
- Твою мать, Віталія, допоможи фронту хоч чимось!
- Твоей безоблачной Вселенной стану я….
Лад,
Вы полностью перешли на личности
Тобто не ви, запитавши «а ви пробували відкрити ФОП?»
де ж дівся брутальний альфа?
зійшов на сонети
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flyman
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Додано: Суб 08 лип, 2023 18:01
budivelnik написав:
за їх ймовірну смерть їх родичі отримають в 3-10 разів більше ніж ця ж сімя отримала від самого долярчика якби він жив і платив не з єдиного ...
А що - вже хтось реально отримав 15лямів?
В мене тут побратими загинули... 1 з них вже більше року тому... - то за нього чув, що наче, щось там почали виплачувати(але це не точно)
За інших - навіть не чув!
Зате чув у іншій батареї, що приписують, що загинули НЕ в зоні БД і т.п.!
Люди вияснюють/подають до суду...
Та і що з тих лямів буде через нанадцять років, поки їх всіх виплатять?
Коротше, продовжуй писати Єралаш))
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 08 лип, 2023 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 18:03
budivelnik написав: Успіх написав:
Життя?
Ціна життя солдата?
Купите за гроші?
Ти вже загинув?
А я тобі казав
1 Не виходь через телефон в інтернет
2 Купи собі бронік
3 Купи собі каску
4 Викопай окопчик...
І так далі
І як би не цинічно це звучало але
За смерть військовослужбовця - Держава переплачує
Простий розрахунок
За своє життя , людина яка мала середню зарплату в 15 000 грн( сьогодні це середня по Україні) і працювала 30 років
Заробила собі - 30*12*15000=5,4 млн
Сплатила податків Державі - приблизно 2 млн
Сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію — одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Це право забезпечує постанова Кабміну № 168 від 28 лютого 2022 року
Так от
різні там долярчики повинні розуміти
а - їх сьогоднішню роботу вже оплачує населення
б - за їх ймовірну смерть їх родичі отримають в 3-10 разів більше ніж ця ж сімя отримала від самого долярчика якби він жив і платив не з єдиного ...
Ясно тобі?
Бідненький, якому не доклали.
Ти переоцінений в десятки разів тільки тому що ти на фронті...
Якби ти був тут - сам зрозумієш ким би ти був? чи пояснити
Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
А не ти або навіть держава.
Ти ж з легкістю порахував.
А потім стільки ухилянтів...
Невже й справді не розумієш про, що говориш?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 18:06
detroytred написав: Hotab написав:
але ні там , ні там - такі не треба.
Ви з країною помилилися.
Це в сесерсерах тощо потрібні тільки потрібні.
І то ці критерії хоча б посадовець висував, а не форумчанин, якому схотілося вигадати хто треба, а хто не треба. І тицяти це іншим. Непотрібним за його думкою.
Ви хоч вірші то вмієте?? Не може ж бути, що зовсім ніде. Навіть Віталія пише вірші!
Може співаєте??
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Додано: Суб 08 лип, 2023 18:09
flyman написав:
де ж дівся брутальний альфа?
карета превратилась в тыкву
Hotab написав:
Навіть Віталія пише вірші!
кукусик ты на 3% не представляешь, что я могу и чем занимаюсь
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 08 лип, 2023 18:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 18:10
Hotab написав:
Не може ж бути, що зовсім ніде.
У ваших вигадках може бути все.
Ви з цього приводу не морочитися.
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detroytred
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Додано: Суб 08 лип, 2023 18:11
Hotab написав:flyman
, скоро муха дочитає до суми податків, які платить Будівельник і опустить очі на туфлі за 15… 😄
Діалоги хотаба:Питання.
- Летіло два крокодила: один зелений а другий на північ.
Скільки потрібно метрів колючого дроту, щоб обмотати кілограм вати.
Відповідь.
- Навіщо мені холодильник, якщо я не палю.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 18:13
detroytred написав:
Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
Слухай, кіосаківець - тобі як пенсіфонеру все по барабану, а от твоєму візаві треба трошки вміти думати
1 На фронті загине приблизно 50 000 осіб( якщо війна закінчиться в наступному році)
2 Закон є , Конституція забороняє зміну закону який веде до погіршення , тому всім сімям загиблих буде виплачено по 15 млн
Третій клас, алгебра
15 млн грн * 50 000 = 750 млрд грн
+ 150 000 інвалідів з щомісячною виплатою в 10 000 грн
А тепер напруж те що ти вважаєш своїм мозком і скажи
ХТО буде заробляти цих 750 млрд грн ?
Чи не погіршиться економічне становище 950 000 виживших і скільки свої річних доходів вони направлять на виплати сімям загиблих...читай заберуть з своїх сімей?
Тому я так і переживаю за те щоб долярчик хоч і дурний але вижив..
Бо я знаю що ці 15 млн допомоги десятки років буде платити він , цого діти , його дружина...
Те що до нього це не доходить - винуватий не тільки він , а й плюшевий кіосаківець , який заради прикриття своєї нездарності підтримує в долярчиків думку про їх розумність.
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budivelnik
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Додано: Суб 08 лип, 2023 18:16
budivelnik написав: detroytred написав:
Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
Слухай, кіосаківець - тобі як пенсіфонеру все по барабану, а от твоєму візаві треба трошки вміти думати
1 На фронті загине приблизно 50 000 осіб( якщо війна закінчиться в наступному році)
2 Закон є , Конституція забороняє зміну закону який веде до погіршення , тому всім сімям загиблих буде виплачено по 15 млн
Третій клас, алгебра
15 млн грн * 50 000 = 750 млрд грн
+ 150 000 інвалідів з щомісячною виплатою в 10 000 грн
А тепер напруж те що ти вважаєш своїм мозком і скажи
ХТО буде заробляти цих 750 млрд грн ?
Чи не погіршиться економічне становище 950 000 виживших і скільки свої річних доходів вони направлять на виплати сімям загиблих...читай заберуть з своїх сімей?
Тому я так і переживаю за те щоб долярчик хоч і дурний але вижив..
Бо я знаю що ці 15 млн допомоги десятки років буде платити він , цого діти , його дружина...
Те що до нього це не доходить - винуватий не тільки він , а й плюшевий кіосаківець , який заради прикриття своєї нездарності підтримує в долярчиків думку про їх розумність.
1. "офіційно"
2. "напаузі"
тепер щодо розрахунків, якщо на вході лажа, то ...
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flyman
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