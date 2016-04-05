budivelnik написав:за їх ймовірну смерть їх родичі отримають в 3-10 разів більше ніж ця ж сімя отримала від самого долярчика якби він жив і платив не з єдиного ...
А що - вже хтось реально отримав 15лямів? В мене тут побратими загинули... 1 з них вже більше року тому... - то за нього чув, що наче, щось там почали виплачувати(але це не точно) За інших - навіть не чув!
Зате чув у іншій батареї, що приписують, що загинули НЕ в зоні БД і т.п.! Люди вияснюють/подають до суду...
Та і що з тих лямів буде через нанадцять років, поки їх всіх виплатять?
Коротше, продовжуй писати Єралаш))
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 08 лип, 2023 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Життя? Ціна життя солдата? Купите за гроші?
Ти вже загинув? А я тобі казав 1 Не виходь через телефон в інтернет 2 Купи собі бронік 3 Купи собі каску 4 Викопай окопчик...
І так далі І як би не цинічно це звучало але За смерть військовослужбовця - Держава переплачує Простий розрахунок За своє життя , людина яка мала середню зарплату в 15 000 грн( сьогодні це середня по Україні) і працювала 30 років Заробила собі - 30*12*15000=5,4 млн Сплатила податків Державі - приблизно 2 млн
Сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію — одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Це право забезпечує постанова Кабміну № 168 від 28 лютого 2022 року
Так от різні там долярчики повинні розуміти а - їх сьогоднішню роботу вже оплачує населення б - за їх ймовірну смерть їх родичі отримають в 3-10 разів більше ніж ця ж сімя отримала від самого долярчика якби він жив і платив не з єдиного ...
Ясно тобі? Бідненький, якому не доклали. Ти переоцінений в десятки разів тільки тому що ти на фронті... Якби ти був тут - сам зрозумієш ким би ти був? чи пояснити
Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА. А не ти або навіть держава.
Ти ж з легкістю порахував. А потім стільки ухилянтів...
detroytred написав:Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
Слухай, кіосаківець - тобі як пенсіфонеру все по барабану, а от твоєму візаві треба трошки вміти думати 1 На фронті загине приблизно 50 000 осіб( якщо війна закінчиться в наступному році) 2 Закон є , Конституція забороняє зміну закону який веде до погіршення , тому всім сімям загиблих буде виплачено по 15 млн Третій клас, алгебра 15 млн грн * 50 000 = 750 млрд грн + 150 000 інвалідів з щомісячною виплатою в 10 000 грн А тепер напруж те що ти вважаєш своїм мозком і скажи ХТО буде заробляти цих 750 млрд грн ? Чи не погіршиться економічне становище 950 000 виживших і скільки свої річних доходів вони направлять на виплати сімям загиблих...читай заберуть з своїх сімей?
Тому я так і переживаю за те щоб долярчик хоч і дурний але вижив.. Бо я знаю що ці 15 млн допомоги десятки років буде платити він , цого діти , його дружина... Те що до нього це не доходить - винуватий не тільки він , а й плюшевий кіосаківець , який заради прикриття своєї нездарності підтримує в долярчиків думку про їх розумність.
detroytred написав:Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
Слухай, кіосаківець - тобі як пенсіфонеру все по барабану, а от твоєму візаві треба трошки вміти думати 1 На фронті загине приблизно 50 000 осіб( якщо війна закінчиться в наступному році) 2 Закон є , Конституція забороняє зміну закону який веде до погіршення , тому всім сімям загиблих буде виплачено по 15 млн Третій клас, алгебра 15 млн грн * 50 000 = 750 млрд грн + 150 000 інвалідів з щомісячною виплатою в 10 000 грн А тепер напруж те що ти вважаєш своїм мозком і скажи ХТО буде заробляти цих 750 млрд грн ? Чи не погіршиться економічне становище 950 000 виживших і скільки свої річних доходів вони направлять на виплати сімям загиблих...читай заберуть з своїх сімей?
Тому я так і переживаю за те щоб долярчик хоч і дурний але вижив.. Бо я знаю що ці 15 млн допомоги десятки років буде платити він , цого діти , його дружина... Те що до нього це не доходить - винуватий не тільки він , а й плюшевий кіосаківець , який заради прикриття своєї нездарності підтримує в долярчиків думку про їх розумність.
"Определенное оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах... Нет – кассетным снарядам и да – помощи для законной обороны Украины", – отметила Роблес.
Ох уж этот дипломатический язык
Та гавно вопрос, пусть Испания предоставит вооружение для законной обороны
В свою очередь британский премьер Риши Сунак подчеркнул, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, и напомнил, что Британия подписала конвенцию об их запрете, сообщает телеканал Sky News.
"Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно – дальнобойное оружие, и надеемся, что все страны смогут продолжать поддерживать Украину", – добавил он.
Тут позиция более чем ясная. Подписали конвенцию, значит придерживаются её Но поставляют много чего другого вкусного
detroytred написав:Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
Слухай, кіосаківець - тобі як пенсіфонеру все по барабану, а от твоєму візаві треба трошки вміти думати 1 На фронті загине приблизно 50 000 осіб( якщо війна закінчиться в наступному році) 2 Закон є , Конституція забороняє зміну закону який веде до погіршення , тому всім сімям загиблих буде виплачено по 15 млн Третій клас, алгебра 15 млн грн * 50 000 = 750 млрд грн + 150 000 інвалідів з щомісячною виплатою в 10 000 грн А тепер напруж те що ти вважаєш своїм мозком і скажи ХТО буде заробляти цих 750 млрд грн ? Чи не погіршиться економічне становище 950 000 виживших і скільки свої річних доходів вони направлять на виплати сімям загиблих...читай заберуть з своїх сімей?
Тому я так і переживаю за те щоб долярчик хоч і дурний але вижив.. Бо я знаю що ці 15 млн допомоги десятки років буде платити він , цого діти , його дружина... Те що до нього це не доходить - винуватий не тільки він , а й плюшевий кіосаківець , який заради прикриття своєї нездарності підтримує в долярчиків думку про їх розумність.
Ти визначся-то про що мова.
Про конкретну людину чи про взагалі за всіх. Я тебе вже сто разів макав, що твої стрибки від часного до загального, і навпаки -- одна з твоїх помилок в єралашиках.
Ти предмет підмінив. Перескочив на можливості держави платити. А мова була про інше.
І Успіх хоч і не багатший тебе, але розумніший. Забавні в тебе переживання, щоб Успіх вижив. Він тобі конкретно -- заміни, а ти йому у відповідь таке, що навіть Кіосакі відпочиває))))
detroytred написав:Перескочив на можливості держави платити.
А що Держава комусь платить? Держава тільки збирає Але в кіосакі це не написано , а ти ніколи не жив на зароблене, а жив на подачки держави А де Держава це взяла - тобі й по барабану.
І останнє Ти думаєш долярчик сильно відрізняється від 73% проголосувавших за зарплати вчителям по 4000 доларів? Ні , він типовий представник групи халявщиків А ти типовий прилипала до Державного Бюджету.
І зверни увагу Я обговорюю Долярчика Є тут такий нік - нема А значить я обговорюю узагальнений образ однієї з груп Але ж викладач цегли в льотному училищі розуміє тільки коли по поличкам розклали