Додано: Суб 08 лип, 2023 18:13

detroytred написав: Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА. Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.

Слухай, кіосаківець - тобі як пенсіфонеру все по барабану, а от твоєму візаві треба трошки вміти думати1 На фронті загине приблизно 50 000 осіб( якщо війна закінчиться в наступному році)2 Закон є , Конституція забороняє зміну закону який веде до погіршення , тому всім сімям загиблих буде виплачено по 15 млнТретій клас, алгебра15 млн грн * 50 000 = 750 млрд грн+ 150 000 інвалідів з щомісячною виплатою в 10 000 грнА тепер напруж те що ти вважаєш своїм мозком і скажиХТО буде заробляти цих 750 млрд грн ?Чи не погіршиться економічне становище 950 000 виживших і скільки свої річних доходів вони направлять на виплати сімям загиблих...читай заберуть з своїх сімей?Тому я так і переживаю за те щоб долярчик хоч і дурний але вижив..Бо я знаю що ці 15 млн допомоги десятки років буде платити він , цого діти , його дружина...Те що до нього це не доходить - винуватий не тільки він , а й плюшевий кіосаківець , який заради прикриття своєї нездарності підтримує в долярчиків думку про їх розумність.