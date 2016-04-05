RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 45664567456845694570 ... 4573>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 17:51

  Hotab написав: але ні там , ні там - такі не треба.


Ви з країною помилилися.
Це в сесерсерах тощо потрібні тільки потрібні.

І то ці критерії хоча б посадовець висував, а не форумчанин, якому схотілося вигадати хто треба, а хто не треба. І тицяти це іншим. Непотрібним за його думкою.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27046
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:01

Колись вже всі були мільйонерами ;)

  budivelnik написав:за їх ймовірну смерть їх родичі отримають в 3-10 разів більше ніж ця ж сімя отримала від самого долярчика якби він жив і платив не з єдиного ...
А що - вже хтось реально отримав 15лямів?
В мене тут побратими загинули... 1 з них вже більше року тому... - то за нього чув, що наче, щось там почали виплачувати(але це не точно)
За інших - навіть не чув!

Зате чув у іншій батареї, що приписують, що загинули НЕ в зоні БД і т.п.!
Люди вияснюють/подають до суду...

Та і що з тих лямів буде через нанадцять років, поки їх всіх виплатять?

Коротше, продовжуй писати Єралаш))
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 08 лип, 2023 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5058
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:03

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Життя?
Ціна життя солдата?
Купите за гроші?
Ти вже загинув?
А я тобі казав
1 Не виходь через телефон в інтернет
2 Купи собі бронік
3 Купи собі каску
4 Викопай окопчик...

І так далі
І як би не цинічно це звучало але
За смерть військовослужбовця - Держава переплачує
Простий розрахунок
За своє життя , людина яка мала середню зарплату в 15 000 грн( сьогодні це середня по Україні) і працювала 30 років
Заробила собі - 30*12*15000=5,4 млн
Сплатила податків Державі - приблизно 2 млн

Сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію — одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Це право забезпечує постанова Кабміну № 168 від 28 лютого 2022 року


Так от
різні там долярчики повинні розуміти
а - їх сьогоднішню роботу вже оплачує населення
б - за їх ймовірну смерть їх родичі отримають в 3-10 разів більше ніж ця ж сімя отримала від самого долярчика якби він жив і платив не з єдиного ...

Ясно тобі?
Бідненький, якому не доклали.
Ти переоцінений в десятки разів тільки тому що ти на фронті...
Якби ти був тут - сам зрозумієш ким би ти був? чи пояснити

Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
А не ти або навіть держава.

Ти ж з легкістю порахував.
А потім стільки ухилянтів...

Невже й справді не розумієш про, що говориш?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27046
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:06

  detroytred написав:
  Hotab написав: але ні там , ні там - такі не треба.


Ви з країною помилилися.
Це в сесерсерах тощо потрібні тільки потрібні.

І то ці критерії хоча б посадовець висував, а не форумчанин, якому схотілося вигадати хто треба, а хто не треба. І тицяти це іншим. Непотрібним за його думкою.

Ви хоч вірші то вмієте?? Не може ж бути, що зовсім ніде. Навіть Віталія пише вірші!
Може співаєте??
Hotab
 
Повідомлень: 9361
З нами з: 15.02.09
Подякував: 587 раз.
Подякували: 2007 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:10

  Hotab написав: Не може ж бути, що зовсім ніде.

У ваших вигадках може бути все.
Ви з цього приводу не морочитися.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27046
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
Слухай, кіосаківець - тобі як пенсіфонеру все по барабану, а от твоєму візаві треба трошки вміти думати
1 На фронті загине приблизно 50 000 осіб( якщо війна закінчиться в наступному році)
2 Закон є , Конституція забороняє зміну закону який веде до погіршення , тому всім сімям загиблих буде виплачено по 15 млн
Третій клас, алгебра
15 млн грн * 50 000 = 750 млрд грн
+ 150 000 інвалідів з щомісячною виплатою в 10 000 грн
А тепер напруж те що ти вважаєш своїм мозком і скажи
ХТО буде заробляти цих 750 млрд грн ?
Чи не погіршиться економічне становище 950 000 виживших і скільки свої річних доходів вони направлять на виплати сімям загиблих...читай заберуть з своїх сімей?

Тому я так і переживаю за те щоб долярчик хоч і дурний але вижив..
Бо я знаю що ці 15 млн допомоги десятки років буде платити він , цого діти , його дружина...
Те що до нього це не доходить - винуватий не тільки він , а й плюшевий кіосаківець , який заради прикриття своєї нездарності підтримує в долярчиків думку про їх розумність.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26333
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:16

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
Слухай, кіосаківець - тобі як пенсіфонеру все по барабану, а от твоєму візаві треба трошки вміти думати
1 На фронті загине приблизно 50 000 осіб( якщо війна закінчиться в наступному році)
2 Закон є , Конституція забороняє зміну закону який веде до погіршення , тому всім сімям загиблих буде виплачено по 15 млн
Третій клас, алгебра
15 млн грн * 50 000 = 750 млрд грн
+ 150 000 інвалідів з щомісячною виплатою в 10 000 грн
А тепер напруж те що ти вважаєш своїм мозком і скажи
ХТО буде заробляти цих 750 млрд грн ?
Чи не погіршиться економічне становище 950 000 виживших і скільки свої річних доходів вони направлять на виплати сімям загиблих...читай заберуть з своїх сімей?

Тому я так і переживаю за те щоб долярчик хоч і дурний але вижив..
Бо я знаю що ці 15 млн допомоги десятки років буде платити він , цого діти , його дружина...
Те що до нього це не доходить - винуватий не тільки він , а й плюшевий кіосаківець , який заради прикриття своєї нездарності підтримує в долярчиків думку про їх розумність.

1. "офіційно"
2. "напаузі"

якщо на вході розрахунків лажа, то ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31806
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1512 раз.
Подякували: 2662 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа

Кассетные снаряды и не только: Пентагон раскрыл, что вошло в новый пакет помощи Украине
  • Кроме кассетных боеприпасов, как сообщает Пентагон, новый пакет военной помощи будет включать:
  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ракеты ПВО AIM-7;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 31 гаубицу 155-мм;
  • 32 боевых машины пехоты Bradley;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты трубного пуска (TOW);
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • беспилотные летательные системы Penguin;
  • 27 тактических автомобилей для подъема техники;
  • 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • подрывные боеприпасы и системы для очистки препятствий;
  • стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Вслед за Германией еще две страны выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов
"Определенное оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах... Нет – кассетным снарядам и да – помощи для законной обороны Украины", – отметила Роблес.

Ох уж этот дипломатический язык

Та гавно вопрос, пусть Испания предоставит вооружение для законной обороны

В свою очередь британский премьер Риши Сунак подчеркнул, что "не поощряет" использование кассетных боеприпасов, и напомнил, что Британия подписала конвенцию об их запрете, сообщает телеканал Sky News.

"Мы будем продолжать вносить свой вклад в поддержку Украины против незаконного и неспровоцированного вторжения России, но мы сделали это, предоставив тяжелые боевые танки и недавно – дальнобойное оружие, и надеемся, что все страны смогут продолжать поддерживать Украину", – добавил он.

Тут позиция более чем ясная.
Подписали конвенцию, значит придерживаются её
Но поставляют много чего другого вкусного
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8112
З нами з: 31.08.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Чудаче, ціну собі і своєму часу людина визначає САМА.
Слухай, кіосаківець - тобі як пенсіфонеру все по барабану, а от твоєму візаві треба трошки вміти думати
1 На фронті загине приблизно 50 000 осіб( якщо війна закінчиться в наступному році)
2 Закон є , Конституція забороняє зміну закону який веде до погіршення , тому всім сімям загиблих буде виплачено по 15 млн
Третій клас, алгебра
15 млн грн * 50 000 = 750 млрд грн
+ 150 000 інвалідів з щомісячною виплатою в 10 000 грн
А тепер напруж те що ти вважаєш своїм мозком і скажи
ХТО буде заробляти цих 750 млрд грн ?
Чи не погіршиться економічне становище 950 000 виживших і скільки свої річних доходів вони направлять на виплати сімям загиблих...читай заберуть з своїх сімей?

Тому я так і переживаю за те щоб долярчик хоч і дурний але вижив..
Бо я знаю що ці 15 млн допомоги десятки років буде платити він , цого діти , його дружина...
Те що до нього це не доходить - винуватий не тільки він , а й плюшевий кіосаківець , який заради прикриття своєї нездарності підтримує в долярчиків думку про їх розумність.

Ти визначся-то про що мова.

Про конкретну людину чи про взагалі за всіх.
Я тебе вже сто разів макав, що твої стрибки від часного до загального, і навпаки -- одна з твоїх помилок в єралашиках.

Ти предмет підмінив.
Перескочив на можливості держави платити. А мова була про інше.

І Успіх хоч і не багатший тебе, але розумніший.
Забавні в тебе переживання, щоб Успіх вижив.
Він тобі конкретно -- заміни, а ти йому у відповідь таке, що навіть Кіосакі відпочиває))))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27046
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Перескочив на можливості держави платити.
А що Держава комусь платить?
Держава тільки збирає
Але в кіосакі це не написано , а ти ніколи не жив на зароблене, а жив на подачки держави
А де Держава це взяла - тобі й по барабану.

І останнє
Ти думаєш долярчик сильно відрізняється від 73% проголосувавших за зарплати вчителям по 4000 доларів?
Ні , він типовий представник групи халявщиків
А ти типовий прилипала до Державного Бюджету.

І зверни увагу
Я обговорюю Долярчика
Є тут такий нік - нема
А значить я обговорюю узагальнений образ однієї з груп
Але ж викладач цегли в льотному училищі розуміє тільки коли по поличкам розклали
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26333
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2925 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 45664567456845694570 ... 4573>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Василь-Рівне і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118288
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 492983
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5860
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8655)
08.07.2023 18:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.