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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45674568456945704571 ... 4573>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:33

pesikot ,

Немного оффтопа



Здається Продиджи вище давав список.
Суттєвий.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лип, 2023 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:33

Універсальний солдат))

  flyman написав:не міняють Успіха по такій причині, що підготувати нового (щоб носив кабани, слухав ефір, підміняв офіцера що вів журнали/відомості ...) потрібно не менше року і не факт що буде кращий
Треба, напевно, було з першого дня бухати по-чорному і на всьо класти болт)))
А так, наче, зовсім не горів бажанням до військового навчання/роботи... але!
Але, щось, та й навчився...
Тож, на моменті:
- частенько ношу кабани, як поштучно - так і в ящиках по 2шт+два запали/гільзи розвантажуємо...
- періодично на зв'язку/на раціях(передаю інформацію)
- заправляю генератори
- заряджаю/обслуговую великі акумулятори і різні рації
- періодично встановлюю Старлінк/либідь
- періодично їзджу/заступаю в наряд/на чергування/охорону
- періодично їзджу копати/накривати бліндаж, чи встановлювати антиланцетну сітку
- більше місяця тому, як почав робити 100500різних записів і підрахуїв
- рідко, але допомагаю налаштувати бусоль/зорієнтувати гармату
- їзджу з побратимами отримувати продукти на всю батарею
- періодично готую хлопцям обід/вечерю))

Що ще я не згадав? :D
( і при тому всьому ще й встигаю поміж усю цю роботу відписувати на форумі) :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:35

діагноз пана холяви

  Успіх написав:
  flyman написав:не міняють Успіха по такій причині, що підготувати нового (щоб носив кабани, слухав ефір, підміняв офіцера що вів журнали/відомості ...) потрібно не менше року і не факт що буде кращий
Треба, напевно, було з першого дня бухати по-чорному і на всьо класти болт)))
А так, наче, зовсім не горів бажанням до військового навчання/роботи... але!
Але, щось, та й навчився...
Тож, на моменті:
- частенько ношу кабани, як поштучно - так і в ящиках по 2шт+два запали/гільзи розвантажуємо...
- періодично на зв'язку/на раціях(передаю інформацію)
- заправляю генератори
- заряджаю/обслуговую великі акумулятори і різні рації
- періодично встановлюю Старлінк/либідь
- періодично їзджу/заступаю в наряд/на чергування/охорону
- періодично їзджу копати/накривати бліндаж, чи встановлювати антиланцетну сітку
- більше місяця тому, як почав робити 100500різних записів і підрахуїв
- рідко, але допомагаю налаштувати бусоль/зорієнтувати гармату
- їзджу з побратимами отримувати продукти на всю батарею
- періодично готую хлопцям обід/вечерю))

Що ще я не згадав? :D
( і при тому всьому ще й встигаю поміж усю цю роботу відписувати на форумі) :D

слишь, Успіх, я тєбє адін вєщь скажу, но ти нє абіжайся:
Якщо ти робиш ультиматуми, то виконуй. Інакше, діагноз пана холяви: лололо
Це ж стосується хотаба: "уходя уході"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 лип, 2023 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:36

Успіх , жодного пункту , який не зміг би муха без року підготовки, не побачив!
Ти згоден, Успіх, що Муха б прийшов і через максимум місяць носив би все і заправляв генератори не гірше тебе? По 2!
Міняємо вас місцями? :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:38

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Перескочив на можливості держави платити.
А що Держава комусь платить?
Держава тільки збирає
Але в кіосакі це не написано , а ти ніколи не жив на зароблене, а жив на подачки держави
А де Держава це взяла - тобі й по барабану.

І останнє
Ти думаєш долярчик сильно відрізняється від 73% проголосувавших за зарплати вчителям по 4000 доларів?
Ні , він типовий представник групи халявщиків
А ти типовий прилипала до Державного Бюджету.

Держава визначає скільки платити. І фізично платить саме вона.

Чи може це ти робиш?))
Так ти б і овсім не платив би "протирачам штанів"... Так і було майже. І це ти звів повагу до військових до підлоги. Що навіть у формі не ходили.
Хотаба он тільки стройовій і хімії навчили...

Ще вдесяте: як мінімум, моє навчання туркменів, в'єтнамців, африканців, китайців "щось" принесло в бюджет.

Ще вдесяте: подивись хто підтримував Зе на виборах. Дуже різні категорії громадян. Український народ обрав президента.
Халявщики? Ні. Працелюбний розумний нормальний український народ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:40

нефартовий

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:41

  Hotab написав:pesikot ,

Немного оффтопа



Здається Продиджи вище давав список.
Суттєвий.

Краще два раза, ніж ні разу
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:41

[quo :arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 08 лип, 2023 18:59, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:43

  Успіх написав:Що ще я не згадав?
можливо ще співаєшь чи танцюєшь? ну шоп ваще топчик.
  flyman написав:Це ж стосується хотаба: "уходя уході"
некуда ему идти, все родные и близкие живут здесь на форуме.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 08 лип, 2023 18:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:44

  Успіх написав:На жаль, треба множити на три... або на 2,5... - це так мені приснилось :roll:

флер обмовилася, потім написала, що її неправильено поняли
flyman
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