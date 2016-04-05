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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 456845694570457145724573>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Держава визначає скільки платити. І фізично платить саме вона.
Слів не залишилось - одні мати
Плюшевий кіосаківець сам вірішує що він Наполеон
Держава визначає сама скільки платити

Тепер далі
Якщо для того щоб Держава яка сама визначила не треба ні з кого збирати - то виходить що кіосаківець правий і він реально Наоплеон.

А що заважає Державі визначити що кіосаківець має отримати 1 млн в місяць- це перше визначення
І Друге
Держава визначає що податки нікому платити не треба, адже вона ж визначила що в кіосаківця мільйон....

Далі продовжувати?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:45

Просто шкода мені вас..- зґвалтує москаль і окуляри не дасть

  flyman написав:Якщо ти робиш ультиматуми, то виконуй
Ще терплю до осені, а там подивлюсь...)))
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Держава визначає скільки платити. І фізично платить саме вона.
Слів не залишилось - одні мати
Плюшевий кіосаківець сам вірішує що він Наполеон
Держава визначає сама скільки платити

Тепер далі
Якщо для того щоб Держава яка сама визначила не треба ні з кого збирати - то виходить що кіосаківець правий і він реально Наоплеон.

А що заважає Державі визначити що кіосаківець має отримати 1 млн в місяць- це перше визначення
І Друге
Держава визначає що податки нікому платити не треба, адже вона ж визначила що в кіосаківця мільйон....

Далі продовжувати?

Та ні.
Єралашик про те, що я вважаю - гроші держава бере з тумбочки - в тебе вийшов.

Смішно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:49

vitaliian ,

некуда ему идти, все родные и близкие живут здесь на форуме.


І це ще я не знав про твої поетичні здібності!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:50

  Успіх написав:
  flyman написав:Якщо ти робиш ультиматуми, то виконуй
Ще терплю до осені, а там подивлюсь...)))

будь послідовним
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:гроші держава бере з тумбочки - в тебе вийшов.
В мене гроші Держава бере в платників податків
Це в тебе гроші в Держави є...
Ти давай, фонтануй новими економічними ідеями... про ринок який не залежить від кількості працюючих на цьому ринку і їх доходів
Про долярчиків, які отримують так само як і в штурмовій піхоті, при ймовірності загинути в десятки разів меншій...
Про Державу якій варто задекларувати і все саме зробиться і з тих самих долярчиків три шкури не спустять..
Давай, не соромся :mrgreen:
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:51

  Hotab написав:Успіх , жодного пункту , який не зміг би муха без року підготовки, не побачив!
Ти згоден, Успіх, що Муха б прийшов і через максимум місяць носив би все і заправляв генератори не гірше тебе? По 2!
Міняємо вас місцями? :D

Я не проти! :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:52

  Hotab написав:vitaliian ,

некуда ему идти, все родные и близкие живут здесь на форуме.


І це ще я не знав про твої поетичні здібності!

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:53

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх , жодного пункту , який не зміг би муха без року підготовки, не побачив!
Ти згоден, Успіх, що Муха б прийшов і через максимум місяць носив би все і заправляв генератори не гірше тебе? По 2!
Міняємо вас місцями? :D

Я не проти! :D

два форумних лололо зійшлися в консенсусі
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 лип, 2023 18:53, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:53

  flyman написав:
  Успіх написав:На жаль, треба множити на три... або на 2,5... - це так мені приснилось :roll:

флер обмовилася, потім написала, що її неправильено поняли

І Флер , і Успіх можуть лише припускати. Причому Успіх зараз типу «наснилось» натякає на інсайд? Нема і не може в нього бути інсайдів.
З похибкою можна порахувати по %% загиблих в якихось громадах до чисельності самої громади і перенести на населення країни (що теж дуже неточна цифра).



flyman ,


два форумних лололо зійшлися в консенсус


У тебе вже два «так». Ти майже пройшов до наступного етапу. В ТЦК :P
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лип, 2023 18:59, всього редагувалось 4 разів.
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  #<1 ... 456845694570457145724573>
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