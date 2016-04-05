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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45694570457145724573>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:53

  budivelnik написав:
  detroytred написав:гроші держава бере з тумбочки - в тебе вийшов.
В мене гроші Держава бере в платників податків
Це в тебе гроші в Держави є...
Ти давай, фонтануй новими економічними ідеями... про ринок який не залежить від кількості працюючих на цьому ринку і їх доходів
Про долярчиків, які отримують так само як і в штурмовій піхоті, при ймовірності загинути в десятки разів меншій...
Про Державу якій варто задекларувати і все саме зробиться і з тих самих долярчиків три шкури не спустять..
Давай, не соромся :mrgreen:

Три єралашики.
Вже не смішно. Бо вкотре макати тебе, де саме ти викрутив мої думки, ліньки.
Скільки можна-то.

А що сказати-то хотів, окрім приписати мені їх?
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:55

А вам - слабо?©)))

[quo
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 08 лип, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:56

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Перескочив на можливості держави платити.
А що Держава комусь платить?
Держава тільки збирає
Але в кіосакі це не написано , а ти ніколи не жив на зароблене, а жив на подачки держави
А де Держава це взяла - тобі й по барабану.

І останнє
Ти думаєш долярчик сильно відрізняється від 73% проголосувавших за зарплати вчителям по 4000 доларів?
Ні , він типовий представник групи халявщиків
А ти типовий прилипала до Державного Бюджету.

Держава визначає скільки платити. І фізично платить саме вона.

Тільки дурня вмикати не треба, ти й так неважно виглядаєш
Розшифруй свою фразу яку я виділив червоним
і мою , виділенну зеленим
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 08 лип, 2023 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:56

  budivelnik написав:.......
І по грошам
Ви реально вірите що нам би давали гроші, якби ми самі не платили?
Тобто ви думаєте що ваша плюшевість настільки значна що спеціально щоб ви знаходились на цих сторінках Європа/США буде нагинати своїх платників?
У нас є прекрасний приклад Африки- там де вони самі себе не годують - там мруть як мухи

Вообще-то дают и Африке.
А нам дают совсем по другой причине - потому, что мы воюем с РФ.
А так як за останній час крім лада практично ніхто вас не підтримує

А хто підтримує Вас?
2 Високі податки вигідні споживачам...але не всім, бо споживачі діляться на дві категорії
а - споживачі які тільки споживачі-діти/пенсіонери/частина бюрократії/частина армії/частина міліції

Весьма сомнительное утверждение.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:56

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 08 лип, 2023 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:57

[qu..
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 08 лип, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:58

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Вмію стояти на голові, підтримуючись руками і жонглювати трьома предметами
одновременно? не перестаю тебе удивляться :shock:

Ні, це вже було б занадто! :D
Просто окремо вмію і те, і те :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 18:59

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:На жаль, треба множити на три... або на 2,5... - це так мені приснилось :roll:

флер обмовилася, потім написала, що її неправильено поняли

І Флер , і Успіх можуть лише припускати. Причому Успіх зараз типу «наснилось» натякає на інсайдер? Нема і не може в нього бути інсайдів.
З похибкою можна порахувати по %% загиблих в якихось громадах до чисельності самої громади і перенести на населення країни (що теж дуже неточна цифра).

1.
берем "офіційні втрати від речників" до контрнаступу, ділим на три і додаєм до "офіційних втрат від речників" і множим на три після контрнаступу.
2.
із джерел партнерів
3.
методом описаним хотабом

оцінюєм, середнє квадратичне і достовірний інтервал, похибку та імовірність.

1. і 2. і сон Успіха приблизно в одній "кучності"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:А що Держава комусь платить?
Держава тільки збирає
Але в кіосакі це не написано , а ти ніколи не жив на зароблене, а жив на подачки держави
А де Держава це взяла - тобі й по барабану.

І останнє
Ти думаєш долярчик сильно відрізняється від 73% проголосувавших за зарплати вчителям по 4000 доларів?
Ні , він типовий представник групи халявщиків
А ти типовий прилипала до Державного Бюджету.

Держава визначає скільки платити. І фізично платить саме вона.

Чи може це ти робиш?))
Так ти б і овсім не платив би "протирачам штанів"... Так і було майже. І це ти звів повагу до військових до підлоги. Що навіть у формі не ходили.
Хотаба он тільки стройовій і хімії навчили...

Ще вдесяте: як мінімум, моє навчання туркменів, в'єтнамців, африканців, китайців "щось" принесло в бюджет.

Ще вдесяте: подивись хто підтримував Зе на виборах. Дуже різні категорії громадян. Український народ обрав президента.
Халявщики? Ні. Працелюбний розумний нормальний український народ.

_____________________________


Вау!
Коли колір - це топ.
Тому поясню: держава вирішує витратити твої податки або на дороги, або на оборону.
Сплати ти їй податками хоч трильйон.
І за моїми послугами держава звертається до мене, а не ти.
З нею в мене фінвідносини, а не з тобою.

Так зрозуміло очевидне?
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 08 лип, 2023 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:01

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:А що Держава комусь платить?
Держава тільки збирає
Але в кіосакі це не написано , а ти ніколи не жив на зароблене, а жив на подачки держави
А де Держава це взяла - тобі й по барабану.

І останнє
Ти думаєш долярчик сильно відрізняється від 73% проголосувавших за зарплати вчителям по 4000 доларів?
Ні , він типовий представник групи халявщиків
А ти типовий прилипала до Державного Бюджету.

Держава визначає скільки платити. І фізично платить саме вона.

Тільки дурня вмикати не треба, ти й так неважно виглядаєш
Розшифруй свою фразу яку я виділив червоним
і мою , виділенну зеленим

платить держава, а не платники податків, дуже цікаво: звідки гроші? - з тубмочки
flyman
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