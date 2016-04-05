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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:02
flyman
Я контролюю по методу описаному Хотабом з певними уточненнями самого як методу так і цифр..
Станом на сьогодні - приблизно 35 000
Внаслідок того що доступу до жодного офіційного джерела в мене немає - то гарантувати не буду, але переконаний що не помиляюсь більше ніж на 10% до реальних на сьогодні цифр
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budivelnik
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:03
stm написав:
Ранение на службе
ЛАД написав:
хотя можно просто ранить себя в ногу )))
После такого кто-то будет удивляться, если Успіх погонит маты?
является основанием для увольнения "за станом здоров'я" и хромая можно от окружающих увидеть больше сочувствия и уважения ))) двойной профит )))
Да, людям с заниженной самооценочкой тяжело со мной общаться )))
ПС: Чувство черного юмора - как ноги. У кого-то есть, а у кого-то нет.
хіба? щось мені пам'ятається з пісні
"высшей мерой "наградил" его
трибунал за самострел"
що скажуть знавці - "самостріл" - карний злочин?
а чорний гумор - дуже залежить від того, хто жартує - бранець концтабору чи його охоронець? в нашому випадку - той, хто на фронті, чи той, хто на дивані? є дуже велика різниця...
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:03
Hotab написав:
Причому Успіх зараз типу «наснилось» натякає на інсайд? Нема і не може в нього бути інсайдів
Жодних інсайдів!
Це просто бачення снів із середини...
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:08
detroytred написав:
ому поясню: держава вирішує витратити твої податки або на дороги, або на оборону.
Сплати ти їй податками хоч трильйон.
І за моїми послугами держава звертається до мене, а не ти.
З нею в мене фінвідносини, а не з тобою.
Щоб Держава(кіосакі чи долярчик) не ВИРІШИВ
Поки ХТОСЬ не заплатить податки - до того часу ДЕРЖАВА не в стані оплатити жодні послуги
Є варіант - надрукувати гроші
Але й в цьому випадку платять всі ті хто тримає на руках раніше зароблені купюри внаслідок їх здешевлення.
Тому ще раз
Комуністична ідеологія( вона ж совкова) - справедливо розділити і пофіг звідки береться...а так як береться все менше і менше при такому підході - тим швидше вона(ідеологія ) вмирає
Капіталістична
Спочатку дати можливість заробити
Потім частинку яка не зменшує можливості заробляти - забрати і перерозподілити...
Ті хто заробляють - ті це розуміють
Ті хто ментально совки - тих важко переконати що поділити справедливо більше ніж є - неможливо.
Совки завжди були переконані - чим правильніше ділиш - тим більше кожному перепадає..
Те що це заперечують закони математики - совки не знають
їм математику - марксизм ленінізм замінив.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:09
Зеленський красава
За результатами переговорів із турецькою стороною Україна повернула на батьківщину військових — захисників “Азовсталі”. Про це сьогодні, 8 липня, повідомляє FREEДОМ з посиланням на пресслужбу глави держави.
В Україну повернулися:
командир окремого загону спеціального призначення Національної гвардії “Азов” Герой України Денис Прокопенко;
заступник командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії “Азов” Святослав Паламарь;
виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський;
старший офіцер “Азова” Олег Хоменко;
командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:09
flyman написав:
платить держава, а не платники податків, дуже цікаво: звідки гроші? - з тубмочки
Ага)))
Платники податків заплатили за дороги замість оборони, але претензії чомусь до Зе.
Дуже цікаво.
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detroytred
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:12
budivelnik написав: detroytred написав:
ому поясню: держава вирішує витратити твої податки або на дороги, або на оборону.
Сплати ти їй податками хоч трильйон.
І за моїми послугами держава звертається до мене, а не ти.
З нею в мене фінвідносини, а не з тобою.
Щоб Держава(кіосакі чи долярчик) не ВИРІШИВ
Поки ХТОСЬ не заплатить податки - до того часу ДЕРЖАВА не в стані оплатити жодні послуги
Є варіант - надрукувати гроші
Але й в цьому випадку платять всі ті хто тримає на руках раніше зароблені купюри внаслідок їх здешевлення.
.....
2*2=4
А далі в тебе пішов єралашик.
Ти хоч демагогічні прийоми в них більше різноманітнюй.
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detroytred
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:15
detroytred написав: flyman написав:
платить держава, а не платники податків, дуже цікаво: звідки гроші? - з тубмочки
Ага)))
Платники податків заплатили за дороги замість оборони, але претензії чомусь до Зе.
Дуже цікаво.
За не вірний перерозподіл - так претензії до влади
І претензії можуть висловлювати тільки ті , чиї гроші не вірно перерозподілені бо це не гроші Держави , а гроші ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ...
Так ясно
бо судячи по вашій логіці, якщо шахрай забрав ваші гроші обіцяючи за них виплатити вам пенсію , а натомість собі купив яхту - правий бо ВІН ТАК ВИРІШИВ ? і після цього ваші гроші автоматично його і ви не маєте жодних на них прав і навіть не можете вимагати від правоохоронних органів щоб їх повернули?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:17
detroytred написав:
А далі в тебе пішов єралашик.
Давай давай, більше пишеш - прпозорішим стаєш
скоро навіть лад перестане з тобою здороватись , бо знайомство з тобою стане токсичним.
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budivelnik
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:19
beee написав:
......
шкидченко 2001..2003: -12 самолётов, -238 танков
марчук 2003..2004: -86 самолётов, -263 танка, - 572 ракет. установк.
кузьмук 2004..2005: -96 самолётов, -136 танка, - 248 ракет. установк.
гриценко 2005..2007: -192 самолётов, -698 танка, - 1054 ракет. установк.
ехануров 2007..2009: -73 самолётов, -102 танка, - 4 ракет. установк.
иващенко 2009..2010: -78 самолётов, -86 танка, - 3 ракет. установк.
ежель 2010..2012: -127 самолётов, -1000 танка, - 29 ракет. установк.
саламатин 2012..2014: -98 самолётов, -292 танка
Итого: -835 самолётов, -2815 танка, - 1910 ракет. установк
Перечень длинный. Но вину Вы изначально возложили на Зеленского.
Когда у меня нет денег на гараж, я покупаю квартиру, замок в первую очередь, обеспечивая безопасность. Именно для этого человеку нужно жилье. Живя на лавочке, риск быть ликвидированным 100%.
Вообще-то, жильё в нашем климате нужно не для этого.
В первую очередь.
А замок при нехватке денег, Вы, наверное, купите недорогой.
Если у тебя нет денег (коррупция) то почему богатая Болгария и Румыния в НАТО, а мы членство сорвали?
Кто и когда???
Нас когда-то хотели принять, а мы отказались? Я что-то пропустил?
А когда пришли алкаши мне в открытый двор, я позвал например квартирантов, которые мне до этого скидывались на забор и они погибают а борьбе за мой дом.
Это дорого?
Какие квартиранты "погибают а борьбе за наш дом"?
Насколько вижу, погибают за свой дом именно жильцы, квартирантами у нас вообще не пахнет, а соседи помогают оружием и деньгами.
Но Вы не ответили на вопрос.
Что делать, если у государства Украина не было денег на "забор, охорону, собаку"?
В книге пишется, что самая главная ценность - жизнь человека
Это так. Но не очень понятно, к чему.
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ЛАД
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