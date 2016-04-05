mephala написав:
за що ми тоді воюємо якщо в середині ми не європейці
Ми європейці, які зіпсовані 70 річним совком+ 30 річним популізмом
1 Совки хочуть щоб блага були як в Європі , а працювати як в совку
2 Популісти хочуть щоб прийшла ТОСЯ. яка в когось забере і на їхню думку зможе всім роздати стільки що працювати не треба і буде європа
3 І за 30 років віртуального руху в Європу сформувалась 30% населення, які вже не совки і не популісти.
Ці хочуть працювати і адекватно за свою роботу отримувати...
Але совки , економічна діяльність яких розвалила совок - хочуть багато
Тому популісти , які приходять до влади змушені надлишково багато збирати з тих 30% щоб задовільнити совків.
А тепер трошки з механіки
Чим менше ступіней свободи в інструменті - тим примітивніший інструмент
Чим примітивніший інструмент - тим він менш ефективний...
але примітивність легко повторювати , того влада пробує постійно закручувати гайки(зменшувати степені свободи) кожне наступне закручування погіршує стійкість системи, але для політика/популіста, який прийшов на пару років щоб прибарахлится - стійкість системи - не головне, головне кормушка...
Тепер невже немає виходу?
Є , треба прийняти правило
Якщо закручуєш з одного боку- з інших повинен послабляти
Якщо тільки закручуєш - різьбу зірве-революція, система відразу з морем вільних ступеней....але пенсіонери/інваліди і так далі - ризикують померти голодною смертю..
Тому
Є проблема податків на зарплату, при чому дві крайності
Загальна система - навантаження на фонд заробітної плати - 60%
Єдиний податок - 2500 грн місячний фіксований платіж при обороті в приблизно 0,5 млн грн/місяць ( при прибутку в 100 000 наприклад це 2,5% , при середній зарплаті по Україні в 15000 це 16%)
На питання що робити - два кроки
Знайти золоту середину
Тобто збільшити оподаткування ЄДИНОГО і зменшити Загальну систему до одного рівня..
Найкраще це щось типу ЄДИНИЙ платіж з зарплати 5000 грн/місяць з людини...
Але є люди які не можуть заробити на себе...цих можна звільнити від оподаткування, але при умові якщо вони офіційно відмовляться від
авто , зарубіжної поїздки, дорогого житла
Тобто критерій оподаткування зарплати не зарплата а те що людина використовує в житті
І так далі
+ навіщо РРО на пучки кропу?
Для підакцизних товарів - це зрозуміло
А для хліба, мяса і так далі?
Ви ж розумієте що чим вище оподаткування - тим дорожче ви заплатите за товар .