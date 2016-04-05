Додано: Суб 08 лип, 2023 19:38

mephala написав: за що ми тоді воюємо якщо в середині ми не європейці за що ми тоді воюємо якщо в середині ми не європейці

Ми європейці, які зіпсовані 70 річним совком+ 30 річним популізмом1 Совки хочуть щоб блага були як в Європі , а працювати як в совку2 Популісти хочуть щоб прийшла ТОСЯ. яка в когось забере і на їхню думку зможе всім роздати стільки що працювати не треба і буде європа3 І за 30 років віртуального руху в Європу сформувалась 30% населення, які вже не совки і не популісти.Ці хочуть працювати і адекватно за свою роботу отримувати...Але совки , економічна діяльність яких розвалила совок - хочуть багатоТому популісти , які приходять до влади змушені надлишково багато збирати з тих 30% щоб задовільнити совків.А тепер трошки з механікиЧим менше ступіней свободи в інструменті - тим примітивніший інструментЧим примітивніший інструмент - тим він менш ефективний...але примітивність легко повторювати , того влада пробує постійно закручувати гайки(зменшувати степені свободи) кожне наступне закручування погіршує стійкість системи, але для політика/популіста, який прийшов на пару років щоб прибарахлится - стійкість системи - не головне, головне кормушка...Тепер невже немає виходу?Є , треба прийняти правилоЯкщо закручуєш з одного боку- з інших повинен послаблятиЯкщо тільки закручуєш - різьбу зірве-революція, система відразу з морем вільних ступеней....але пенсіонери/інваліди і так далі - ризикують померти голодною смертю..ТомуЄ проблема податків на зарплату, при чому дві крайностіЗагальна система - навантаження на фонд заробітної плати - 60%Єдиний податок - 2500 грн місячний фіксований платіж при обороті в приблизно 0,5 млн грн/місяць ( при прибутку в 100 000 наприклад це 2,5% , при середній зарплаті по Україні в 15000 це 16%)На питання що робити - два крокиЗнайти золоту серединуТобто збільшити оподаткування ЄДИНОГО і зменшити Загальну систему до одного рівня..Найкраще це щось типу ЄДИНИЙ платіж з зарплати 5000 грн/місяць з людини...Але є люди які не можуть заробити на себе...цих можна звільнити від оподаткування, але при умові якщо вони офіційно відмовляться відавто , зарубіжної поїздки, дорогого житлаТобто критерій оподаткування зарплати не зарплата а те що людина використовує в життіІ так далі+ навіщо РРО на пучки кропу?Для підакцизних товарів - це зрозумілоА для хліба, мяса і так далі?Ви ж розумієте що чим вище оподаткування - тим дорожче ви заплатите за товар .