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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 457145724573457445754576>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:19

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:платить держава, а не платники податків, дуже цікаво: звідки гроші? - з тубмочки
Ага)))
Платники податків заплатили за дороги замість оборони, але претензії чомусь до Зе.
Дуже цікаво.
За не вірний перерозподіл - так претензії до влади
І претензії можуть висловлювати тільки ті , чиї гроші не вірно перерозподілені бо це не гроші Держави , а гроші ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ...
Так ясно
бо судячи по вашій логіці, якщо шахрай забрав ваші гроші обіцяючи за них виплатити вам пенсію , а натомість собі купив яхту - правий бо ВІН ТАК ВИРІШИВ ? і після цього ваші гроші автоматично його і ви не маєте жодних на них прав і навіть не можете вимагати від правоохоронних органів щоб їх повернули?

Так що сказати-то хотіли?
Вигадати останній єралашечний абзац наче він по моїй логіці?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:19

  beee написав:
mephala написав:а взагалі мене дивує народ який так хоче потрапити в ЄС але в душі вони з "таможенного союза". бо навіть в світогляді щодо податків вони не змінились. за що тоді боремося?
Тыц пздц.
Ну якщо люди в в ЄС реально бачать внатурі, як адмініструються їх податки, а у нас 3 мільйони доларів у голови верховного суду. То який ще світогляд потрібен?
Всі чомусь вважають, українців дурними. Та на любому дитячому майданчику жінки між собою розкажуть більш мудрі речі


так я про це й кажу - коли народ по своєму світогляду більш схожий на "сєвєрного сосєда" (що довела і флер своїми футболками по 300 хай навіть через контрабанду і ви своїм он крадуть то чому я повинен платити податки і захищалки відсутності РРО) то за що ми тоді воюємо якщо в середині ми не європейці? всі хто мені відписувався сьогодні, в середині себе не готові платити чесні податки навіть якщо це призведе до збільшення цін.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:31

  detroytred написав:
  flyman написав:платить держава, а не платники податків, дуже цікаво: звідки гроші? - з тубмочки

Ага)))

Платники податків заплатили за дороги замість оборони, але претензії чомусь до Зе.

Дуже цікаво.

дик, вибрали собі владу яка є, а іншої у нас нема, все сходиться
"делегування" розумієте в чому полягає при демократії?

до речі, зі всіх Президентів, останній якраз саме найбільш чутливий до свого електорату, хоч якось реагує на зворотній зв"язок, інші клали болт і гнули свою лінію.

з одного боку Зе відображення 73%, а з іншого 73% відображення Зе,
і тут проблема "курки і яйця, що первинніше"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 лип, 2023 19:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:36

  Shaman написав:хіба? щось мені пам'ятається з пісні
"высшей мерой "наградил" его
трибунал за самострел"

що скажуть знавці - "самостріл" - карний злочин?

а чорний гумор - дуже залежить від того, хто жартує - бранець концтабору чи його охоронець? в нашому випадку - той, хто на фронті, чи той, хто на дивані? є дуже велика різниця...

Это вы считаете Успиха имбицилом стреляющим в ногу при свидетелях? )))
Так теперь и будем называть: Успих - бранець констабору ЗСУ ))) наш герой в кандалах )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:38

  stm написав:
  Shaman написав:хіба? щось мені пам'ятається з пісні
"высшей мерой "наградил" его
трибунал за самострел"

що скажуть знавці - "самостріл" - карний злочин?

а чорний гумор - дуже залежить від того, хто жартує - бранець концтабору чи його охоронець? в нашому випадку - той, хто на фронті, чи той, хто на дивані? є дуже велика різниця...

Это вы считаете Успиха имбицилом стреляющим в ногу при свидетелях? )))
Так теперь и будем называть: Успих - бранець констабору ЗСУ ))) наш герой в кандалах )))

Успіх, як на мене, і Швейк і Сімпсон-старший,
без подвійного дна, як його опонент на коврі
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 лип, 2023 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:за що ми тоді воюємо якщо в середині ми не європейці
Ми європейці, які зіпсовані 70 річним совком+ 30 річним популізмом
1 Совки хочуть щоб блага були як в Європі , а працювати як в совку
2 Популісти хочуть щоб прийшла ТОСЯ. яка в когось забере і на їхню думку зможе всім роздати стільки що працювати не треба і буде європа
3 І за 30 років віртуального руху в Європу сформувалась 30% населення, які вже не совки і не популісти.
Ці хочуть працювати і адекватно за свою роботу отримувати...
Але совки , економічна діяльність яких розвалила совок - хочуть багато
Тому популісти , які приходять до влади змушені надлишково багато збирати з тих 30% щоб задовільнити совків.

А тепер трошки з механіки
Чим менше ступіней свободи в інструменті - тим примітивніший інструмент
Чим примітивніший інструмент - тим він менш ефективний...

але примітивність легко повторювати , того влада пробує постійно закручувати гайки(зменшувати степені свободи) кожне наступне закручування погіршує стійкість системи, але для політика/популіста, який прийшов на пару років щоб прибарахлится - стійкість системи - не головне, головне кормушка...

Тепер невже немає виходу?
Є , треба прийняти правило
Якщо закручуєш з одного боку- з інших повинен послабляти
Якщо тільки закручуєш - різьбу зірве-революція, система відразу з морем вільних ступеней....але пенсіонери/інваліди і так далі - ризикують померти голодною смертю..
Тому
Є проблема податків на зарплату, при чому дві крайності
Загальна система - навантаження на фонд заробітної плати - 60%
Єдиний податок - 2500 грн місячний фіксований платіж при обороті в приблизно 0,5 млн грн/місяць ( при прибутку в 100 000 наприклад це 2,5% , при середній зарплаті по Україні в 15000 це 16%)
На питання що робити - два кроки
Знайти золоту середину
Тобто збільшити оподаткування ЄДИНОГО і зменшити Загальну систему до одного рівня..
Найкраще це щось типу ЄДИНИЙ платіж з зарплати 5000 грн/місяць з людини...
Але є люди які не можуть заробити на себе...цих можна звільнити від оподаткування, але при умові якщо вони офіційно відмовляться від
авто , зарубіжної поїздки, дорогого житла
Тобто критерій оподаткування зарплати не зарплата а те що людина використовує в житті
І так далі
+ навіщо РРО на пучки кропу?
Для підакцизних товарів - це зрозуміло
А для хліба, мяса і так далі?
Ви ж розумієте що чим вище оподаткування - тим дорожче ви заплатите за товар .
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:40

  budivelnik написав:
  mephala написав:за що ми тоді воюємо якщо в середині ми не європейці
Ми європейці, які зіпсовані 70 річним совком+ 30 річним популізмом

Ні.
Україна зібрана із осколків трьох імперій: Російської, Австро-Угорської і Османської.
Якщо виходити з логіки будівельника, то потрібно казати, що зіпсута трьома імперіями.
Або коротко "зіпсута нація".
Перефразовуючи вождя народів: "іншого народу у мене для вас нема"
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:44

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А далі в тебе пішов єралашик.
Давай давай, більше пишеш - прпозорішим стаєш
скоро навіть лад перестане з тобою здороватись , бо знайомство з тобою стане токсичним.

Переживу.
Навпаки видно ху із ху. Цікаво.


Ти подумай, що ти зараз написав. До якого подленького прийому прібєгнув.
Ще й ЛАДа обгадив попутно.

Які проблеми-то? Проголосуйте ще.
Поки мені цікаво, я тут.
Що форум без мене буде так само, що я без нього. Хоча він здається мені найкращим.
Нічого і з гіршим зможу.
Головне, щоб цікавість до думок інших в мене не зникла.

Ну а в тому, що цикавість бикувати у таких, як ти не зникне, я не сумніваюсь.
Зрозумій, що дати достойний опір вам я апріорі не зможу. Поки не почну бикувати, як ви.
Але й постійно тільки відбиватися від ваших наїздів та претензій, як вам схотілося, теж може набриднути.

Розжував тобі, штовхачу місії на хфорумі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна це люди, а не сантиметри (кілометри території)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:51

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:за що ми тоді воюємо якщо в середині ми не європейці
Ми європейці, які зіпсовані 70 річним совком+ 30 річним популізмом
Ні.
Україна зібрана із осколків трьох імперій: Російської, Австро-Угорської і Османської.
Якщо виходити з логіки будівельника, то потрібно казати, що зіпсута трьома імперіями.
Або коротко "зіпсута нація".
Перефразовуючи вождя народів: "іншого народу у мене для вас нема"
Ця теорія про три імперії- це пуйловська дич.
1 Російська розвалилась 1917 року
Австро Угорська - розвалилась 1918
Османська розвалилась в 1922 році
2 За 100 років, дві світових війни , одна громадянська, один розвал срср - не залишилось чистих анклавів які б несли ознаки вищеперечислених імперій
В тому самому Закарпатті ,після австроугорщини , були словаки, чехи , румуни,венгри, німці, росіяни,українці...

Таким чином
Більший вплив на свідомість груп населення мав не належність до імперії а доступність закордонного досвіду
Тому Захід краще бачив Європу
а Схід постійно косився на росію

Але стиль імперський станом на сьогодні програв економічні змагання з стилем демократичним, тому Україна дрейфує туди де краще - тобто в Європу...
Краще бути бідним європейцем(як румун чи грек) ніж багатим росіянином в концтаборі на території вічної мерзлоти і з повною залежністю від царя з боярами...
budivelnik
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