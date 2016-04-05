я правильно зрозумів вау думку що головне щоб товар був дешевше, а як сплачено податки то другорядне?
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Додано: Суб 08 лип, 2023 19:51
Додано: Суб 08 лип, 2023 19:54
Что ж Вы никак не поймёте?!
Он же незаменимый и он вас/нас всех поит-кормит.
Что бы мы делали без него!
А Вы не цените. Ай-яй-яй.
Вот, правда, члены британской королевской семьи не рассказывали о донатах, а почему-то лично воевали. Один попал в плен и выжил, можно сказать, случайно, несмотря на приказ Гитлера расстрелять, а другой потерял ногу в танковом сражении в Тунисе.
Додано: Суб 08 лип, 2023 19:58
21 століття.
Темпи змін...
Люди змінюються, як погода...
Покоління тик-токерів, блогерів і т.д.
Людьми маніпуюють, як пластилін ліплять.
Вже й *Матрицю* для особливо недолугих зняли і показали утрироване. Щоб зрозуміли.
А вони все про вплив царя і часів Гороха.
Ще й совків на інших закидає.
Додано: Суб 08 лип, 2023 19:58
mephala собаче серце читав, приміряв на себе морду шарікова? Ти обіцяв затикнути свою пельку і що? Ти проти кого тут жовчю зходиш? Га ? Проти тих на кому тримається економіка, проти тих завдяки яким твоїм батькам а може і тобі самому платиться пенсія? Проти тих завдяки тим яким платииться зарплати воїнам ЗСУ? Що ти зробив за своє нікчемне життя? Ти хоч одну собачу будку побудував, що зходиш з розуму від ненависті до людей праці які заробляють і нічого не тягнуть з бюджету? Га?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 08 лип, 2023 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 лип, 2023 20:01
Співпадіння? ©
А я ж тільки зранку про це наголошував!!!>>>
Додано: Суб 08 лип, 2023 20:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
о як заділо декого тема чесних податків. мабуть чують свій грішок.
вже й до батьків причепилися. це ж потрібно так ницо впасти.
Додано: Суб 08 лип, 2023 20:10
контекст твоїх постів: будівельник д"Артарян, українці-патріоти ЗУ це вищий сорт, а решта совки
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 лип, 2023 20:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 08 лип, 2023 20:10
Не правильно
Є вартість адміністрування товару
Вартість адміністрування величина стала і не залежить від ціни товару
Ця вартість адміністрування вкладена в ціну товару( в противному разі його не вигідно продавати)
Тому
Пачка цигарок - коштує 100 грн , в яких податків на всіх рівнях 80 грн ( у пляшці горілки в тих самих 100 грн - податків 60 грн)
І булка хліба - ціна 30 грн - націнка 5 грн - податків 2 грн...
Що легше
Проконтролювати 2 млрд пачок сигарет в яких 160 млрд податків
Чи 2 млрд пачок сигарет + 1 млрд булок хліба і отримати 162 млрд податків?
Цифри і співвідношення - досить точні...
Так щоб зрозуміли
Витрати на податкову десь 50 млрд грн..тобто 5% від сум які вони збирають
Якщо почати скорочувати адміністрування товарів які не мають значного впливу на бюджет ( при чому не обовязково повністю відміняти оподаткування - можна ж ввести якісь сталі платежі) і збільшувати тільки ті які впливають на бюджет..
наприклад всього дві позиції тютюн/алкоголь - це приблизно 300-400 млрд грн податкових надходжень,паливо ще десь 200-300 млрд
Тобто ці підакцизні товари становлять 50% всіх бюджетних надходжень..
Питання
Навіщо встановлювати РРО в 2 млн підприємців? і автоматично збільшувати штати тих хто цих 2 млн буде перевіряти
Якщо 100 000 які торгують паливом/алкоголем/тютюном - дають 50% всіх надходжень?
Додано: Суб 08 лип, 2023 20:16
Мечи притупились, обессиленные воины , сбросив с мощных плечей кольчуги на земь, окидывали взглядом окровавленное поле брани. Это была знатная битва.
Чернушница stm достала ракетки и ищет партнера поиграть в бадминтон лежащими неподалеку тестикулами Детройта.
«побойся бога»,- прорычал ЛАД
«Старый партработник о боге запел!» , - парировала stm.
«Как ты со старшими разговариваешь, замолчи безбожница!»,- не унимался ЛАД
«Хай каже, мені думка кожного тут цікава».- пропищав Детройт.
Оставалось более суток , пока придет принцесса воен Ирина и рассадит воинов света по обезьянникам.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лип, 2023 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 лип, 2023 20:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Україні є 1 млн тих хто платить більше від мене( хай 2 млн тих хто більше)
є 1 млн в армії
і 38 млн тих хто платить менше
Я не бачу нічого дивного що ті хто платять більше -пробують навязати свою думку тим хто платить менше.
Завжди було так
Слухали розумнішого - висновки робили самі - виходило в кого як...
А коли починали слухати дурнів - то у всіх виходило зле
Я нічого не бачу дивного в тому що лади за те щоб українцям було зле.
ворог він і в Харкові ворог
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