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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45724573457445754576>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:51

  budivelnik написав:+ навіщо РРО на пучки кропу?
Для підакцизних товарів - це зрозуміло
А для хліба, мяса і так далі?
Ви ж розумієте що чим вище оподаткування - тим дорожче ви заплатите за товар .


я правильно зрозумів вау думку що головне щоб товар був дешевше, а як сплачено податки то другорядне? :lol:
mephala
 
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  Успіх написав:
  detroytred написав:Так тоді це і є ваша родина.
В якій чоловіків: ви, ваші сини і син сестри.
І хто з чотирьох служить для захисту країни?
Як все показово...
Чому?
Батьки Успіха 70+р.
В батьків - 2сини і двоє в ЗСУ!
Мої сини - ще діти/неповнолітні.

А тепер >>>

Будівельник - 50+р.
2сини його - повнолітні

З них трьох в ЗСУ?
Правильно - "0"!

Что ж Вы никак не поймёте?!
Он же незаменимый и он вас/нас всех поит-кормит.
Что бы мы делали без него!
А Вы не цените. Ай-яй-яй.
Вот, правда, члены британской королевской семьи не рассказывали о донатах, а почему-то лично воевали. Один попал в плен и выжил, можно сказать, случайно, несмотря на приказ Гитлера расстрелять, а другой потерял ногу в танковом сражении в Тунисе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:58

21 століття.
Темпи змін...
Люди змінюються, як погода...
Покоління тик-токерів, блогерів і т.д.
Людьми маніпуюють, як пластилін ліплять.
Вже й *Матрицю* для особливо недолугих зняли і показали утрироване. Щоб зрозуміли.

А вони все про вплив царя і часів Гороха.
Ще й совків на інших закидає.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 19:58

mephala собаче серце читав, приміряв на себе морду шарікова? Ти обіцяв затикнути свою пельку і що? Ти проти кого тут жовчю зходиш? Га ? Проти тих на кому тримається економіка, проти тих завдяки яким твоїм батькам а може і тобі самому платиться пенсія? Проти тих завдяки тим яким платииться зарплати воїнам ЗСУ? Що ти зробив за своє нікчемне життя? Ти хоч одну собачу будку побудував, що зходиш з розуму від ненависті до людей праці які заробляють і нічого не тягнуть з бюджету? Га? :twisted:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 08 лип, 2023 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:01

Співпадіння? ©

  flyman написав:Україна це люди, а не сантиметри (кілометри території)

А я ж тільки зранку про це наголошував!!!>>>
  Успіх написав:Чому тільки так?
А тому що людські життя важливіші за будь-які території!
Збереження людських життів має бути в пріоритеті!!!

Але, ок - даю і третій варіант, як альтернативу всім тим, хто каже воювати до посиніння... ой, до кордонів 91року
Варіант 3. Абсолютно всі(а також криві/сліпі/горбаті і т. п.) як чоловіки, так і жінки будь-якого віку, які кажуть воювати до виходу на кордони 91року - замінюють на фронті всіх бажаючих, які вже навоювались/не мають бажання воювати доти, доки не вийдемо на кордони 91го!
І... - продовжуємо далі воювати до взяття кордонів 91го))

А тепер можете починати кидатись тапками...

Але я ще раз наголошую - що в пріоритеті в мене(і так і повинно бути) - збереження людських життів!!!
І якщо вдасться на моменті зберегти 100 000, чи 50 000, чи навіть, 1 000 людських життів в обмін на спалений Бахмут(де купу русні спалили)і т.п. території - то я ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТІВ нашого народу!!!
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

о як заділо декого тема чесних податків. мабуть чують свій грішок.
вже й до батьків причепилися. це ж потрібно так ницо впасти.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:10

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:Ми європейці, які зіпсовані 70 річним совком+ 30 річним популізмом
Ні.
Україна зібрана із осколків трьох імперій: Російської, Австро-Угорської і Османської.
Якщо виходити з логіки будівельника, то потрібно казати, що зіпсута трьома імперіями.
Або коротко "зіпсута нація".
Перефразовуючи вождя народів: "іншого народу у мене для вас нема"
Ця теорія про три імперії- це пуйловська дич.
1 Російська розвалилась 1917 року
Австро Угорська - розвалилась 1918
Османська розвалилась в 1922 році
2 За 100 років, дві світових війни , одна громадянська, один розвал срср - не залишилось чистих анклавів які б несли ознаки вищеперечислених імперій
В тому самому Закарпатті ,після австроугорщини , були словаки, чехи , румуни,венгри, німці, росіяни,українці...

Таким чином
Більший вплив на свідомість груп населення мав не належність до імперії а доступність закордонного досвіду
Тому Захід краще бачив Європу
а Схід постійно косився на росію

Але стиль імперський станом на сьогодні програв економічні змагання з стилем демократичним, тому Україна дрейфує туди де краще - тобто в Європу...
Краще бути бідним європейцем(як румун чи грек) ніж багатим росіянином в концтаборі на території вічної мерзлоти і з повною залежністю від царя з боярами...

контекст твоїх постів: будівельник д"Артарян, українці-патріоти ЗУ це вищий сорт, а решта совки
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 лип, 2023 20:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:10

  mephala написав:
  budivelnik написав:+ навіщо РРО на пучки кропу?
Для підакцизних товарів - це зрозуміло
А для хліба, мяса і так далі?
Ви ж розумієте що чим вище оподаткування - тим дорожче ви заплатите за товар .


я правильно зрозумів вау думку що головне щоб товар був дешевше, а як сплачено податки то другорядне? :lol:
Не правильно
Є вартість адміністрування товару
Вартість адміністрування величина стала і не залежить від ціни товару
Ця вартість адміністрування вкладена в ціну товару( в противному разі його не вигідно продавати)
Тому
Пачка цигарок - коштує 100 грн , в яких податків на всіх рівнях 80 грн ( у пляшці горілки в тих самих 100 грн - податків 60 грн)
І булка хліба - ціна 30 грн - націнка 5 грн - податків 2 грн...

Що легше
Проконтролювати 2 млрд пачок сигарет в яких 160 млрд податків
Чи 2 млрд пачок сигарет + 1 млрд булок хліба і отримати 162 млрд податків?

Цифри і співвідношення - досить точні...
Так щоб зрозуміли
Витрати на податкову десь 50 млрд грн..тобто 5% від сум які вони збирають
Якщо почати скорочувати адміністрування товарів які не мають значного впливу на бюджет ( при чому не обовязково повністю відміняти оподаткування - можна ж ввести якісь сталі платежі) і збільшувати тільки ті які впливають на бюджет..
наприклад всього дві позиції тютюн/алкоголь - це приблизно 300-400 млрд грн податкових надходжень,паливо ще десь 200-300 млрд
Тобто ці підакцизні товари становлять 50% всіх бюджетних надходжень..
Питання
Навіщо встановлювати РРО в 2 млн підприємців? і автоматично збільшувати штати тих хто цих 2 млн буде перевіряти
Якщо 100 000 які торгують паливом/алкоголем/тютюном - дають 50% всіх надходжень?
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:16

Мечи притупились, обессиленные воины , сбросив с мощных плечей кольчуги на земь, окидывали взглядом окровавленное поле брани. Это была знатная битва.
Чернушница stm достала ракетки и ищет партнера поиграть в бадминтон лежащими неподалеку тестикулами Детройта.
«побойся бога»,- прорычал ЛАД
«Старый партработник о боге запел!» , - парировала stm.
«Как ты со старшими разговариваешь, замолчи безбожница!»,- не унимался ЛАД
«Хай каже, мені думка кожного тут цікава».- пропищав Детройт.
Оставалось более суток , пока придет принцесса воен Ирина и рассадит воинов света по обезьянникам.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лип, 2023 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Он же незаменимый и он вас/нас всех поит-кормит.
В Україні є 1 млн тих хто платить більше від мене( хай 2 млн тих хто більше)
є 1 млн в армії
і 38 млн тих хто платить менше

Я не бачу нічого дивного що ті хто платять більше -пробують навязати свою думку тим хто платить менше.
Завжди було так
Слухали розумнішого - висновки робили самі - виходило в кого як...
А коли починали слухати дурнів - то у всіх виходило зле

Я нічого не бачу дивного в тому що лади за те щоб українцям було зле.
ворог він і в Харкові ворог
budivelnik
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