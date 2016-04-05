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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4573457445754576>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:20

  Успіх написав:
  flyman написав:Україна це люди, а не сантиметри (кілометри території)

А я ж тільки зранку про це наголошував!!!>>>
  Успіх написав:Чому тільки так?
А тому що людські життя важливіші за будь-які території!
Збереження людських життів має бути в пріоритеті!!!

Але, ок - даю і третій варіант, як альтернативу всім тим, хто каже воювати до посиніння... ой, до кордонів 91року
Варіант 3. Абсолютно всі(а також криві/сліпі/горбаті і т. п.) як чоловіки, так і жінки будь-якого віку, які кажуть воювати до виходу на кордони 91року - замінюють на фронті всіх бажаючих, які вже навоювались/не мають бажання воювати доти, доки не вийдемо на кордони 91го!
І... - продовжуємо далі воювати до взяття кордонів 91го))

А тепер можете починати кидатись тапками...

Але я ще раз наголошую - що в пріоритеті в мене(і так і повинно бути) - збереження людських життів!!!
І якщо вдасться на моменті зберегти 100 000, чи 50 000, чи навіть, 1 000 людських життів в обмін на спалений Бахмут(де купу русні спалили)і т.п. території - то я ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТІВ нашого народу!!!

Там всі гештальти розкладені по поличках, як і піша еротична подорож по прямій з точки А в точку А в неевклідовій геометрії.
Якщо зрозумієш то поймеш. Там ще є про Віні і Пятачка і кульку які постив недавно віталіан. Совпадєніє?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:24

  Успіх написав:Але я ще раз наголошую - що в пріоритеті в мене(і так і повинно бути) - збереження людських життів!!!
І якщо вдасться на моменті зберегти 100 000, чи 50 000, чи навіть, 1 000 людських життів в обмін на спалений Бахмут(де купу русні спалили)і т.п. території - то я ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТІВ нашого народу!!!

1й та 2й варіанти не пройдуть (якщо Захід не змусить). Бо повилазили більшовики-ленінці з лозунгом "превратим войну империалистическую в войну гражданскую". Та й ви, здається, на Київ збирались, як революційні матроси на Петроград, або повар на Москву, ні?
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:32

Хто всравсь? "Сєвєрний сосєд")))

  mephala написав:
  beee написав:Ну якщо люди в ЄС реально бачать внатурі, як адмініструються їх податки, а у нас 3 мільйони доларів у голови верховного суду. То який ще світогляд потрібен?

так я про це й кажу - коли народ по своєму світогляду більш схожий на "сєвєрного сосєда" (що довела і флер своїми футболками по 300 хай навіть через контрабанду і ви своїм он крадуть то чому я повинен платити податки і захищалки відсутності РРО) то за що ми тоді воюємо якщо в середині ми не європейці?

Шо ви вчепилися за ті футболки, як воша за кожух. Замініть слово "футболки" на будь-який товар, який завозиться контрабасом і через це люди можуть придбати його дешевше. Невже не дійшло головне, що знищення ринкових ФОПів вдарить по найменш захищеним верствам населення здорожчанням цін і безробіттям?
Про яку чесну сплату податків ви кажете маленьким ФОПам, якщо існує контрабас? Якщо мільярди бюджетних коштів розкрадаються на наших очах за різними схемами! Вам пан beee відповів дуже влучно, я жирним виділила. До чого тут народ і "сєвєрний сосєд"?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:36

  fler написав:
  mephala написав:
  beee написав:Ну якщо люди в ЄС реально бачать внатурі, як адмініструються їх податки, а у нас 3 мільйони доларів у голови верховного суду. То який ще світогляд потрібен?

так я про це й кажу - коли народ по своєму світогляду більш схожий на "сєвєрного сосєда" (що довела і флер своїми футболками по 300 хай навіть через контрабанду і ви своїм он крадуть то чому я повинен платити податки і захищалки відсутності РРО) то за що ми тоді воюємо якщо в середині ми не європейці?

Шо ви вчепилися за ті футболки, як воша за кожух. Замініть слово "футболки" на будь-який товар, який завозиться контрабасом і через це люди можуть придбати його дешевше. Невже не дійшло головне, що знищення ринкових ФОПів вдарить по найменш захищеним верствам населення здорожчанням цін і безробіттям?
Про яку чесну сплату податків ви кажете маленьким ФОПам, якщо існує контрабас? Якщо мільярди бюджетних коштів розкрадаються на наших очах за різними схемами! Вам пан beee відповів дуже влучно, я жирним виділила. До чого тут народ і "сєвєрний сосєд"?

флер, де контрабас, а де ФОП?
а митниця що: навіщо мені холодильник якщо не палю?

які бюджетні кошти, ті які ще не попали в бюджет? не попали через митницю, чи через контрабас, чи через ФОП?
Л - логіка

Ви в комітеті Гетьманціва?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 лип, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:38

flyman , Флай, по третій групі платиш 5% від всієї суми? 😄
Чи частково йде з закордону на карту? Чи не частково? 😄
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:39

  Hotab написав:flyman , Флай, по третій групі платиш 5% від всієї суми? 😄
Чи частково йде з закордону на карту? Чи не частково? 😄

сходи взнай,
якщо нє, якщо ти як завжди кинув пред"яву і в кущі.
ти виставляєшся на всю суму на яку сплачені податки?
слабо? чи лололо в рваних колготках?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 лип, 2023 20:41, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:40

flyman , у нас тут всі чесні і все на довірі. Навіть вірші пишемо один одному. Так що там, все оптимізував, чи трішки? :P

слабо?


Навіщо тобі такі барські столи. У тебе на 117 дол / міс пиво входить навіть)). Заворот трапиться))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 лип, 2023 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:50

mephala Казали що цей артист помер, а я до цих пір не вірив в реінкарнацію, а вона реальна їй Богу !!! :shock:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:53

  flyman написав:флер, де контрабас, а де ФОП?
а митниця що: навіщо мені холодильник якщо не палю?
які бюджетні кошти, ті які ще не попали в бюджет? не попали через митницю, чи через контрабас, чи через ФОП. Л - логіка

flyman, якщо ви не в темі, то логіку тут не знайдете. ФОПи, яких душать РРО, мене чудово зрозуміли. В цілому мова йде про правила гри, які мають всі виконувати. У нас же чомусь великий бізнес може і оптимізує податки через різні схеми, а до малого весь час претензії - то РРО, то різні перевірки.
Пан мефала хоче жити по-європейськи, але не може збагнути, що у нас не європейські зарплати в країні (хоча ціни подекуди давно європейські), не європейські закони, а точніше, відповідальність за їх невиконання тощо. Коріння зла він вбачає у малому ФОПі, який на ринку шкарпетками торгує без РРО, але не помічає при цьому бізнесових акул, які завозять контрабас і виводять кошти в офшори.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:які бюджетні кошти, ті які ще не попали в бюджет? не попали через митницю, чи через контрабас, чи через ФОП?
Хочете про митницю - хай вам буде про митницю
1 Митні платежі піднімають ціну товару... тому в митниці СПОЖИВАЧ ( а це 100% населення України) - не зацікавлений.
Мало того що товар росте в ціні на розмір мита..так ще й додатково скидуйся на зарплати/премії Державного чиновника під назвою митник.
А потім ще на того чиновника який митника контролює..
А потім на того який контролює того хто митника контролює
А потім на суддю який буде рефері між цими службами...
2 Митні платежі захищають виробника України ( а виробників у нас офіційно 30% від населення десь 12 млн було до війни )..але при умові що в Україні або є виробництво аналогічних товарів, або збираються розгорнути виробництво , або є продукція (наприклад яблука) яка конкурує з імпортною за гаманці споживача(наприклад банан)

Як бачимо з вищенаведеного
Митниця робить гірше 100% споживачів і краще приблизно якійсь частині виробників.

Питання на засипку
Якщо ми контробандою вивозим - це для нас добре? - так , ми збільшуємо ринкову нішу
Якщо ми контробандою завозим - кому ми робим гірше? ( тільки працівникам підприємств які випускають аналогічну продукцію)

А тепер самі думайти чи потрібна нам митниця в тому форматі яка є на сьогодні.

А також дайте відповідь самим собі
А навіщо ЄС обєднався в спільний митний простір а не залишив державні митниці.
Виходить що для ЄС відсутність митниць між різними країнами - благо...і тільки ми живемо в совковій парадигмі залізного занавісу.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 08 лип, 2023 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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