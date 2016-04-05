budivelnik написав: flyman написав:
які бюджетні кошти, ті які ще не попали в бюджет? не попали через митницю, чи через контрабас, чи через ФОП?
Хочете про митницю - хай вам буде про митницю
1 Митні платежі піднімають ціну товару... тому в митниці СПОЖИВАЧ ( а це 100% населення України) - не зацікавлений.
Мало того що товар росте в ціні на розмір мита..так ще й додатково скидуйся на зарплати/премії Державного чиновника під назвою митник.
А потім ще на того чиновника який митника контролює..
А потім на того який контролює того хто митника контролює
А потім на суддю який буде рефері між цими службами...
2 Митні платежі захищають виробника України ( а виробників у нас офіційно 30% від населення десь 12 млн було до війни )..але при умові що в Україні або є виробництво аналогічних товарів, або збираються розгорнути виробництво , або є продукція (наприклад яблука) яка конкурує з імпортною за гаманці споживача(наприклад банан)
Як бачимо з вищенаведеного
Митниця робить гірше 100% споживачів і краще приблизно якійсь частині виробників.
Питання на засипку
Якщо ми контробандою вивозим - це для нас добре? - так , ми збільшуємо ринкову нішу
Якщо ми контробандою завозим - кому ми робим гірше? ( тільки працівникам підприємств які випускають аналогічну продукцію)
А тепер самі думайти чи потрібна нам митниця в тому форматі яка є на сьогодні.
А також дайте відповідь самим собі
А навіщо ЄС обєднався в спільний митний простір а не залишив державні митниці.
Виходить що для ЄС відсутність митниць між різними країнами - благо...і тільки ми живемо в совковій парадигмі залізного занавісу.