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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4573457445754576
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Питання на засипку
Якщо ми контробандою вивозим - це для нас добре? - так , ми збільшуємо ринкову нішу
Якщо ми контробандою завозим - кому ми робим гірше? ( тільки працівникам підприємств які випускають аналогічну продукцію)

не ми, а ви
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 21:05

  Hotab написав:Мечи притупились, обессиленные воины , сбросив с мощных плечей кольчуги на земь, окидывали взглядом окровавленное поле брани. Это была знатная битва.
ДА что с тобой случилось? у тебя личная жизнь наладилась?) или ты решил сорвать аплодисменты вместо успиха?
  Hotab написав:Навіть вірші пишемо один одному
скоро будем тебя балету учить.


записаться в балет хотаб тут решил
помылся, оделся, на кастинг пошёл
"покажите нам яйца" там ему говорят
показал и услышал "супер вы подходите нам".
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 08 лип, 2023 21:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 21:07

  flyman написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:які бюджетні кошти, ті які ще не попали в бюджет? не попали через митницю, чи через контрабас, чи через ФОП?
Хочете про митницю - хай вам буде про митницю
1 Митні платежі піднімають ціну товару... тому в митниці СПОЖИВАЧ ( а це 100% населення України) - не зацікавлений.
Мало того що товар росте в ціні на розмір мита..так ще й додатково скидуйся на зарплати/премії Державного чиновника під назвою митник.
А потім ще на того чиновника який митника контролює..
А потім на того який контролює того хто митника контролює
А потім на суддю який буде рефері між цими службами...
2 Митні платежі захищають виробника України ( а виробників у нас офіційно 30% від населення десь 12 млн було до війни )..але при умові що в Україні або є виробництво аналогічних товарів, або збираються розгорнути виробництво , або є продукція (наприклад яблука) яка конкурує з імпортною за гаманці споживача(наприклад банан)

Як бачимо з вищенаведеного
Митниця робить гірше 100% споживачів і краще приблизно якійсь частині виробників.

Питання на засипку
Якщо ми контробандою вивозим - це для нас добре? - так , ми збільшуємо ринкову нішу
Якщо ми контробандою завозим - кому ми робим гірше? ( тільки працівникам підприємств які випускають аналогічну продукцію)

А тепер самі думайти чи потрібна нам митниця в тому форматі яка є на сьогодні.

А також дайте відповідь самим собі
А навіщо ЄС обєднався в спільний митний простір а не залишив державні митниці.
Виходить що для ЄС відсутність митниць між різними країнами - благо...і тільки ми живемо в совковій парадигмі залізного занавісу.
не ми, а ви


Дурень завжди підозрює розумного в тому що той живе краще і пробує максимально замазати лайном всіх до кого дотягнеться
Тому навколо дурнів такий штин..
1 Я не вожу контрабас
2 Останній раз коли я віз через кордон партію товару був в 1995 році
budivelnik
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  #<1 ... 4573457445754576
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