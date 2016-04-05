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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4569457045714572>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:24

  Успіх написав:Але я ще раз наголошую - що в пріоритеті в мене(і так і повинно бути) - збереження людських життів!!!
І якщо вдасться на моменті зберегти 100 000, чи 50 000, чи навіть, 1 000 людських життів в обмін на спалений Бахмут(де купу русні спалили)і т.п. території - то я ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТІВ нашого народу!!!

1й та 2й варіанти не пройдуть (якщо Захід не змусить). Бо повилазили більшовики-ленінці з лозунгом "превратим войну империалистическую в войну гражданскую". Та й ви, здається, на Київ збирались, як революційні матроси на Петроград, або повар на Москву, ні?
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:32

Хто всравсь? "Сєвєрний сосєд")))

  mephala написав:
  beee написав:Ну якщо люди в ЄС реально бачать внатурі, як адмініструються їх податки, а у нас 3 мільйони доларів у голови верховного суду. То який ще світогляд потрібен?

так я про це й кажу - коли народ по своєму світогляду більш схожий на "сєвєрного сосєда" (що довела і флер своїми футболками по 300 хай навіть через контрабанду і ви своїм он крадуть то чому я повинен платити податки і захищалки відсутності РРО) то за що ми тоді воюємо якщо в середині ми не європейці?

Шо ви вчепилися за ті футболки, як воша за кожух. Замініть слово "футболки" на будь-який товар, який завозиться контрабасом і через це люди можуть придбати його дешевше. Невже не дійшло головне, що знищення ринкових ФОПів вдарить по найменш захищеним верствам населення здорожчанням цін і безробіттям?
Про яку чесну сплату податків ви кажете маленьким ФОПам, якщо існує контрабас? Якщо мільярди бюджетних коштів розкрадаються на наших очах за різними схемами! Вам пан beee відповів дуже влучно, я жирним виділила. До чого тут народ і "сєвєрний сосєд"?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:53

  flyman написав:флер, де контрабас, а де ФОП?
а митниця що: навіщо мені холодильник якщо не палю?
які бюджетні кошти, ті які ще не попали в бюджет? не попали через митницю, чи через контрабас, чи через ФОП. Л - логіка

flyman, якщо ви не в темі, то логіку тут не знайдете. ФОПи, яких душать РРО, мене чудово зрозуміли. В цілому мова йде про правила гри, які мають всі виконувати. У нас же чомусь великий бізнес може і оптимізує податки через різні схеми, а до малого весь час претензії - то РРО, то різні перевірки.
Пан мефала хоче жити по-європейськи, але не може збагнути, що у нас не європейські зарплати в країні (хоча ціни подекуди давно європейські), не європейські закони, а точніше, відповідальність за їх невиконання тощо. Коріння зла він вбачає у малому ФОПі, який на ринку шкарпетками торгує без РРО, але не помічає при цьому бізнесових акул, які завозять контрабас і виводять кошти в офшори.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:які бюджетні кошти, ті які ще не попали в бюджет? не попали через митницю, чи через контрабас, чи через ФОП?
Хочете про митницю - хай вам буде про митницю
1 Митні платежі піднімають ціну товару... тому в митниці СПОЖИВАЧ ( а це 100% населення України) - не зацікавлений.
Мало того що товар росте в ціні на розмір мита..так ще й додатково скидуйся на зарплати/премії Державного чиновника під назвою митник.
А потім ще на того чиновника який митника контролює..
А потім на того який контролює того хто митника контролює
А потім на суддю який буде рефері між цими службами...
2 Митні платежі захищають виробника України ( а виробників у нас офіційно 30% від населення десь 12 млн було до війни )..але при умові що в Україні або є виробництво аналогічних товарів, або збираються розгорнути виробництво , або є продукція (наприклад яблука) яка конкурує з імпортною за гаманці споживача(наприклад банан)

Як бачимо з вищенаведеного
Митниця робить гірше 100% споживачів і краще приблизно якійсь частині виробників.

Питання на засипку
Якщо ми контробандою вивозим - це для нас добре? - так , ми збільшуємо ринкову нішу
Якщо ми контробандою завозим - кому ми робим гірше? ( тільки працівникам підприємств які випускають аналогічну продукцію)

А тепер самі думайти чи потрібна нам митниця в тому форматі яка є на сьогодні.

А також дайте відповідь самим собі
А навіщо ЄС обєднався в спільний митний простір а не залишив державні митниці.
Виходить що для ЄС відсутність митниць між різними країнами - благо...і тільки ми живемо в совковій парадигмі залізного занавісу.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 08 лип, 2023 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 21:25

  budivelnik написав:
  mephala написав:
  budivelnik написав:+ навіщо РРО на пучки кропу?
Для підакцизних товарів - це зрозуміло
А для хліба, мяса і так далі?
Ви ж розумієте що чим вище оподаткування - тим дорожче ви заплатите за товар .


я правильно зрозумів вау думку що головне щоб товар був дешевше, а як сплачено податки то другорядне? :lol:
Не правильно
Є вартість адміністрування товару
Вартість адміністрування величина стала і не залежить від ціни товару
Ця вартість адміністрування вкладена в ціну товару( в противному разі його не вигідно продавати)
Тому
Пачка цигарок - коштує 100 грн , в яких податків на всіх рівнях 80 грн ( у пляшці горілки в тих самих 100 грн - податків 60 грн)
І булка хліба - ціна 30 грн - націнка 5 грн - податків 2 грн...

Що легше
Проконтролювати 2 млрд пачок сигарет в яких 160 млрд податків
Чи 2 млрд пачок сигарет + 1 млрд булок хліба і отримати 162 млрд податків?

Цифри і співвідношення - досить точні...
Так щоб зрозуміли
Витрати на податкову десь 50 млрд грн..тобто 5% від сум які вони збирають
Якщо почати скорочувати адміністрування товарів які не мають значного впливу на бюджет ( при чому не обовязково повністю відміняти оподаткування - можна ж ввести якісь сталі платежі) і збільшувати тільки ті які впливають на бюджет..
наприклад всього дві позиції тютюн/алкоголь - це приблизно 300-400 млрд грн податкових надходжень,паливо ще десь 200-300 млрд
Тобто ці підакцизні товари становлять 50% всіх бюджетних надходжень..
Питання
Навіщо встановлювати РРО в 2 млн підприємців? і автоматично збільшувати штати тих хто цих 2 млн буде перевіряти
Якщо 100 000 які торгують паливом/алкоголем/тютюном - дають 50% всіх надходжень?


якщо так трактувати ваші слова то тоді в суперах також відміняємо каси. та взагалі скрізь. на калькуліку порахували та й усе. залишити тільки каси окремі для тютюну та алкоголю.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 21:30

  fler написав:Коріння зла він вбачає у малому ФОПі, який на ринку шкарпетками торгує без РРО, але не помічає при цьому бізнесових акул, які завозять контрабас і виводять кошти в офшори.


"Фома кивает на Ерёму, Ерёма валит на Фому"
я зрозумів вашу позицію. тож не дивуйтися чому ми так живемо.
але тоді я не розумію за що ми воюємо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:але тоді я не розумію за що ми воюємо.

Ти воюєш? Точно? З дивану, чи як? Пиши чесно - пацани в ЗСУ воюють, а я тут намагаюсь принизити тих хто заробляє тим пацанам на бойові, хоча сам в бюджет не даю ні копійки, а лише смокчу з бюджету тобто кровосіся :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 22:18

  budivelnik написав:
  mephala написав:
  budivelnik написав:+ навіщо РРО на пучки кропу?
Для підакцизних товарів - це зрозуміло
А для хліба, мяса і так далі?
Ви ж розумієте що чим вище оподаткування - тим дорожче ви заплатите за товар .


я правильно зрозумів вау думку що головне щоб товар був дешевше, а як сплачено податки то другорядне? :lol:
Не правильно

Питання
Навіщо встановлювати РРО в 2 млн підприємців? і автоматично збільшувати штати тих хто цих 2 млн буде перевіряти
Якщо 100 000 які торгують паливом/алкоголем/тютюном - дають 50% всіх надходжень?

Бо він сподівається що з тих уявних податків (бо він вже сказав що не розуміє, що податки від РРО не зростуть) йому щось перепаде, а хто як і за які гроші буде всім цим займатись йому байдуже, бо це буде "хтось інший", типу держслужбовці, які даремно свій хліб їдять, та "зажраті" фопи, які на його думку його об'їдають.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 22:32

  mephala написав:якщо так трактувати ваші слова то тоді в суперах також відміняємо каси. та взагалі скрізь. на калькуліку порахували та й усе. залишити тільки каси окремі для тютюну та алкоголю.

Ви є власником супермаркету чи ні?.. Чи може народним депутатом?..
Якщо ні, то чому ви вважаєте, що маєте право розпоряджатися, як вони мають працювати, з касами чи без кас, і чому вони мають виконувати ваші забаганки?.. "комісар бажає пріжать к нагтю буржуя"?.. Тут вводимо, тут відміняємо, а фопів зобов'яжемо носити жовті штани у смужку, ходити строєм, та відпрацьовувати суботники.
В супермаркетах каси стоять в першу чергу задля внутрішнього обліку. І адміністрування та підтримка фіскального процесу це копійки на фоні їх обсягів реалізації.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 22:35

  Starikan написав:
  Успіх написав:Але я ще раз наголошую - що в пріоритеті в мене(і так і повинно бути) - збереження людських життів!!!
І якщо вдасться на моменті зберегти 100 000, чи 50 000, чи навіть, 1 000 людських життів в обмін на спалений Бахмут(де купу русні спалили)і т.п. території - то я ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТІВ нашого народу!!!

1й та 2й варіанти не пройдуть (якщо Захід не змусить). Бо повилазили більшовики-ленінці з лозунгом "превратим войну империалистическую в войну гражданскую". Та й ви, здається, на Київ збирались, як революційні матроси на Петроград, або повар на Москву, ні?

Разница в том, что в этот раз далеко не "більшовики-ленінці", хотя лозунг похожий.
"Повылазли" мелкие лавочники. Или крупные с психологией мелких.
ЛАД
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