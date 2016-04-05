Додано: Суб 08 лип, 2023 20:58

flyman написав: які бюджетні кошти, ті які ще не попали в бюджет? не попали через митницю, чи через контрабас, чи через ФОП? які бюджетні кошти, ті які ще не попали в бюджет? не попали через митницю, чи через контрабас, чи через ФОП?

Хочете про митницю - хай вам буде про митницю1 Митні платежі піднімають ціну товару... тому в митниці СПОЖИВАЧ ( а це 100% населення України) - не зацікавлений.Мало того що товар росте в ціні на розмір мита..так ще й додатково скидуйся на зарплати/премії Державного чиновника під назвою митник.А потім ще на того чиновника який митника контролює..А потім на того який контролює того хто митника контролюєА потім на суддю який буде рефері між цими службами...2 Митні платежі захищають виробника України ( а виробників у нас офіційно 30% від населення десь 12 млн було до війни )..але при умові що в Україні або є виробництво аналогічних товарів, або збираються розгорнути виробництво , або є продукція (наприклад яблука) яка конкурує з імпортною за гаманці споживача(наприклад банан)Як бачимо з вищенаведеногоМитниця робить гірше 100% споживачів і краще приблизно якійсь частині виробників.Питання на засипкуЯкщо ми контробандою вивозим - це для нас добре? - так , ми збільшуємо ринкову нішуЯкщо ми контробандою завозим - кому ми робим гірше? ( тільки працівникам підприємств які випускають аналогічну продукцію)А тепер самі думайти чи потрібна нам митниця в тому форматі яка є на сьогодні.А також дайте відповідь самим собіА навіщо ЄС обєднався в спільний митний простір а не залишив державні митниці.Виходить що для ЄС відсутність митниць між різними країнами - благо...і тільки ми живемо в совковій парадигмі залізного занавісу.