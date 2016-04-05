Правда, есть вопрос.
Возможно, в сумме эти 38 млн. платят больше, чем тот 1 млн.
Я нічого не бачу дивного в тому що лади за те щоб українцям було зле.
ворог він і в Харкові ворог
А дурак он и во Львове дурак.
|
|
|
Додано: Суб 08 лип, 2023 22:37
Правда, есть вопрос.
Возможно, в сумме эти 38 млн. платят больше, чем тот 1 млн.
А дурак он и во Львове дурак.
Додано: Суб 08 лип, 2023 22:44
Додано: Суб 08 лип, 2023 22:50
як циган з писаною торбою
США: НАТО не буде, хіба допомога як Ізраїлю
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|