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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4569457045714572
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 22:37

  budivelnik написав:В Україні є 1 млн тих хто платить більше від мене( хай 2 млн тих хто більше)
є 1 млн в армії
і 38 млн тих хто платить менше

Правда, есть вопрос.
Возможно, в сумме эти 38 млн. платят больше, чем тот 1 млн.

Я нічого не бачу дивного в тому що лади за те щоб українцям було зле.
ворог він і в Харкові ворог

А дурак он и во Львове дурак.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 22:44

  budivelnik написав:...........
Те що це заперечують закони математики - совки не знають
їм математику - марксизм ленінізм замінив.

Глубина проникновения прапорщика в самую суть марксизма просто потрясает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 22:50

як циган з писаною торбою


США: НАТО не буде, хіба допомога як Ізраїлю
flyman
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