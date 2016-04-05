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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4570457145724573>
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 22:37

  budivelnik написав:В Україні є 1 млн тих хто платить більше від мене( хай 2 млн тих хто більше)
є 1 млн в армії
і 38 млн тих хто платить менше

Правда, есть вопрос.
Возможно, в сумме эти 38 млн. платят больше, чем тот 1 млн.

Я нічого не бачу дивного в тому що лади за те щоб українцям було зле.
ворог він і в Харкові ворог

А дурак он и во Львове дурак.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 22:44

  budivelnik написав:...........
Те що це заперечують закони математики - совки не знають
їм математику - марксизм ленінізм замінив.

Глубина проникновения прапорщика в самую суть марксизма просто потрясает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 22:50

як циган з писаною торбою


США: НАТО не буде, хіба допомога як Ізраїлю
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 22:52

ЛАД ,

Возможно, в сумме эти 38 млн. платят больше, чем тот 1 млн.


Не то, чтобы мне интересен этот по интелектуальности второй после перетягивания каната батл, но…
Эти 38 млн и потребляют бюджетных ништяков тоже больше: их дети в садиках и школах, больницы, дороги и т.д.))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:27

flyman
Завязывали бы Вы с Соскиным.
Он уже совсем бред несёт.
Послушал то, что Вы выкладывали в 18.40 (уже удалено) - "Зе - чёрный джокер, развалил Францию, Голландию, сейчас, вроде, за Германию взялся".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:31

А вообще, у нас война уже всё, закончилась?
Я что-то прозевал?
Кто победил?
На военной ветке горячее обсуждение ФОПов, контрабанды, налогов, вопросов марксизма-ленинизма.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:33

  ЛАД написав:А вообще, у нас война уже всё, закончилась?
Я что-то прозевал?
Кто победил?
На военной ветке горячее обсуждение ФОПов, контрабанды, налогов, вопросов марксизма-ленинизма.

ветка стала коллективным психологом, люди приходят выговориться.
US 🇺🇸 is sending M864 Cluster Munition 155mm Artillery Shells to Ukraine 🇺🇦 each has 72 grenades and a range of ~29km

If fired 7-10km from the current frontline, Ukraine can reach 100% of Russia’s 1st line of trench fortifications and 78% of the 2nd line of trench fortifications
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 08 лип, 2023 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:43

Толково

Півненко — Герой України, бойовий офіцер. Він брав участь у боях, зокрема, і у Бахмуті, де і відзначився своїми бойовими заслугами.

У суботу, 8 липня, у Львові президент Володимир Зеленський призначив нового керівника Національної гвардії України. Ним став Герой України Олександр Півненко.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:50

  Василь-Рівне написав:
  mephala написав:але тоді я не розумію за що ми воюємо.

Ти воюєш? Точно? З дивану, чи як? Пиши чесно - пацани в ЗСУ воюють, а я тут намагаюсь принизити тих хто заробляє тим пацанам на бойові, хоча сам в бюджет не даю ні копійки, а лише смокчу з бюджету тобто кровосіся :mrgreen:


ти стрілки на пацанів з ЗСУ не переводь.
пригорає знатно саме в тебе коли зайшла мова про сплату податків.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:51

  ЛАД написав:flyman
Завязывали бы Вы с Соскиным.
Он уже совсем бред несёт.
Послушал то, что Вы выкладывали в 18.40 (уже удалено) - "Зе - чёрный джокер, развалил Францию, Голландию, сейчас, вроде, за Германию взялся".

а що, Ви не згодні, що нефартовий?
чи вважаєте, що нам сильно повезло, що саме він?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 лип, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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