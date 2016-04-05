Мировая элита рассказала в лондонском отеле Savoy о реальном риске «гражданских потрясений», если не будет сделано больше, чтобы помочь борющимся миллионам В бальном зале пятизвездочного отеля «Савой» на улице Стрэнд в центре Лондона сверхбогатым и их советникам на этой неделе сообщили, что вскоре им, возможно, придется остерегаться людей с «вилами и факелами», если только они не сделают больше, чтобы использовать свои состояний, чтобы помочь миллионам людей, борющихся с кризисом стоимости жизни.
Некоторым нашим апологетам соуиал-дарвинизма стоило бы задуматься. У нас это произошло 100 лет назад. Можно это, конечно, объяснять влиянием "евреев и большевиков" (как тогда) или "русских" (как рассказывают сейчас), но жгли усадьбы и поднимали помещиков на вилы вполне себе украинские селяни.
flyman написав:.......... а що, Ви не згодні, що нефартовий? чи вважаєте, що нам сильно повезло, що саме він?
Уже много раз высказывал свой взгляд (последний раз как бы не вчера). Думаю, что сегодняшний результат был бы при любом реально возможном президенте. И согласен с _Миколой_, что с другими во время войны могло бы быть хуже. Что бы ни говорили, но если бы он сбежал 24.02 (а предложения с Запада и не только, не сомневаюсь, были) всё могло закончиться быстро и печально.