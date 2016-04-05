RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4570457145724573
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:53

sergey_sryvkin
чого ви знову до мене прийшли побалакати?
я ж сказав що з вами все. діалог з вами це як миші проти сиру.
побалакайте з ким іншим. чи ні з ким? тоді пєчалька.
mephala
 
Повідомлень: 8450
З нами з: 07.04.14
Подякував: 280 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:53

  Hotab написав:........
Эти 38 млн и потребляют бюджетных ништяков тоже больше: их дети в садиках и школах, больницы, дороги и т.д.))

Тем более они имеют право поучаствовать в определении, куда их тратить.
"Сверхбогатых предупредили о «вилах и факелах», если они не решат проблему неравенства" - https://www.theguardian.com/news/2023/jun/30/uk-super-rich-beware-pitchforks-torches-unless-they-do-more
Мировая элита рассказала в лондонском отеле Savoy о реальном риске «гражданских потрясений», если не будет сделано больше, чтобы помочь борющимся миллионам
В бальном зале пятизвездочного отеля «Савой» на улице Стрэнд в центре Лондона сверхбогатым и их советникам на этой неделе сообщили, что вскоре им, возможно, придется остерегаться людей с «вилами и факелами», если только они не сделают больше, чтобы использовать свои состояний, чтобы помочь миллионам людей, борющихся с кризисом стоимости жизни.

Некоторым нашим апологетам соуиал-дарвинизма стоило бы задуматься. У нас это произошло 100 лет назад.
Можно это, конечно, объяснять влиянием "евреев и большевиков" (как тогда) или "русских" (как рассказывают сейчас), но жгли усадьбы и поднимали помещиков на вилы вполне себе украинские селяни.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25029
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5065 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 23:59

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:А вообще, у нас война уже всё, закончилась?
Я что-то прозевал?
Кто победил?
На военной ветке горячее обсуждение ФОПов, контрабанды, налогов, вопросов марксизма-ленинизма.

ветка стала коллективным психологом, люди приходят выговориться.

Возможно, не прав, но, по-моему, это имеет слабое отношение к психологической разрядке.
Проще выйти на улицу и от души поматюкаться. :)

US 🇺🇸 is sending M864 Cluster Munition 155mm Artillery Shells to Ukraine 🇺🇦 each has 72 grenades and a range of ~29km

If fired 7-10km from the current frontline, Ukraine can reach 100% of Russia’s 1st line of trench fortifications and 78% of the 2nd line of trench fortifications

Сколько, не сообщают?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25029
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5065 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 00:09

  flyman написав:..........
а що, Ви не згодні, що нефартовий?
чи вважаєте, що нам сильно повезло, що саме він?

Уже много раз высказывал свой взгляд (последний раз как бы не вчера).
Думаю, что сегодняшний результат был бы при любом реально возможном президенте. И согласен с _Миколой_, что с другими во время войны могло бы быть хуже.
Что бы ни говорили, но если бы он сбежал 24.02 (а предложения с Запада и не только, не сомневаюсь, были) всё могло закончиться быстро и печально.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25029
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5065 раз.
Подякували: 4718 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 00:14

  mephala написав:sergey_sryvkin
чого ви знову до мене прийшли побалакати?

Бачу ви не тільки майстер над супермаркетами, та ще й хост цього форуму. "До нього" я прийшов, ага... :-D
  mephala написав:я ж сказав що з вами все.

Ага, ще разів п'ять скажіть. Може попустить.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1523
З нами з: 19.02.14
Подякував: 483 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4570457145724573
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118290
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5860
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.