sergey_sryvkin
чого ви знову до мене прийшли побалакати?
я ж сказав що з вами все. діалог з вами це як миші проти сиру.
побалакайте з ким іншим. чи ні з ким? тоді пєчалька.
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Додано: Суб 08 лип, 2023 23:53
sergey_sryvkin
чого ви знову до мене прийшли побалакати?
я ж сказав що з вами все. діалог з вами це як миші проти сиру.
побалакайте з ким іншим. чи ні з ким? тоді пєчалька.
Додано: Суб 08 лип, 2023 23:53
Тем более они имеют право поучаствовать в определении, куда их тратить.
"Сверхбогатых предупредили о «вилах и факелах», если они не решат проблему неравенства" -
Некоторым нашим апологетам соуиал-дарвинизма стоило бы задуматься. У нас это произошло 100 лет назад.
Можно это, конечно, объяснять влиянием "евреев и большевиков" (как тогда) или "русских" (как рассказывают сейчас), но жгли усадьбы и поднимали помещиков на вилы вполне себе украинские селяни.
Додано: Суб 08 лип, 2023 23:59
Возможно, не прав, но, по-моему, это имеет слабое отношение к психологической разрядке.
Проще выйти на улицу и от души поматюкаться.
Сколько, не сообщают?
Додано: Нед 09 лип, 2023 00:09
Уже много раз высказывал свой взгляд (последний раз как бы не вчера).
Думаю, что сегодняшний результат был бы при любом реально возможном президенте. И согласен с _Миколой_, что с другими во время войны могло бы быть хуже.
Что бы ни говорили, но если бы он сбежал 24.02 (а предложения с Запада и не только, не сомневаюсь, были) всё могло закончиться быстро и печально.
Додано: Нед 09 лип, 2023 00:14
Додано: Нед 09 лип, 2023 00:58
Чому бідні? Бо дурні...
Контрабас він існує не тільки у нас. Коли можливо домовитись з митницею, то це не контрабас, а корупція. Тобто, податків всеодно немає. Тоді боротьба з контрабасом- нульове ввізне мито.
Дешевий одяг це власне виробництво, або секонд, якщо мова не за якійсь Гуччі, чи Луї Вітон.
Успіх вірно зрозумів- власне виробництво, не знаю як на рахунок підвалу, мова не за підпільне виробництво.
Додано: Нед 09 лип, 2023 01:48
те, що Зе нефартовий і що лідери, які його підтримують, постійно виходять у відставку - типовий руснявий наратив, розрахований на недалекого споживача. Не треба бути корисними ідіотами і підігравати ворожій пропаганді.
Насправді, якщо трохи включити голову, все стане ясно. Країни, що нас підтримують - демократичні. А у демократій є така властивість - зміна влади. І у деяких держав у деякі періоди ця зміна може відбуватись досить часто. І Україна тут далеко не лідер. Взяти хоча б Болгарію або Ізраїль - скільки там відбувалось перевиборів через нездатність сформувати стійкий уряд. І все це відбувалось і до війни і ніяк не повʼязано ні з Україною, ні з Зе.
Звісно, для тих, кому ідеалом правителя є Путін, або Орбан, або Ердоган, це може здаватися незвичним, але в такому разі це ваші особисті проблеми.
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