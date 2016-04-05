Мировая элита рассказала в лондонском отеле Savoy о реальном риске «гражданских потрясений», если не будет сделано больше, чтобы помочь борющимся миллионам В бальном зале пятизвездочного отеля «Савой» на улице Стрэнд в центре Лондона сверхбогатым и их советникам на этой неделе сообщили, что вскоре им, возможно, придется остерегаться людей с «вилами и факелами», если только они не сделают больше, чтобы использовать свои состояний, чтобы помочь миллионам людей, борющихся с кризисом стоимости жизни.
Некоторым нашим апологетам соуиал-дарвинизма стоило бы задуматься. У нас это произошло 100 лет назад. Можно это, конечно, объяснять влиянием "евреев и большевиков" (как тогда) или "русских" (как рассказывают сейчас), но жгли усадьбы и поднимали помещиков на вилы вполне себе украинские селяни.
flyman написав:.......... а що, Ви не згодні, що нефартовий? чи вважаєте, що нам сильно повезло, що саме він?
Уже много раз высказывал свой взгляд (последний раз как бы не вчера). Думаю, что сегодняшний результат был бы при любом реально возможном президенте. И согласен с _Миколой_, что с другими во время войны могло бы быть хуже. Что бы ни говорили, но если бы он сбежал 24.02 (а предложения с Запада и не только, не сомневаюсь, были) всё могло закончиться быстро и печально.
fler написав:Шо ви вчепилися за ті футболки, як воша за кожух. Замініть слово "футболки" на будь-який товар, який завозиться контрабасом і через це люди можуть придбати його дешевше. Невже не дійшло головне, що знищення ринкових ФОПів вдарить по найменш захищеним верствам населення здорожчанням цін і безробіттям? Про яку чесну сплату податків ви кажете маленьким ФОПам, якщо існує контрабас?
Чому бідні? Бо дурні... Контрабас він існує не тільки у нас. Коли можливо домовитись з митницею, то це не контрабас, а корупція. Тобто, податків всеодно немає. Тоді боротьба з контрабасом- нульове ввізне мито. Дешевий одяг це власне виробництво, або секонд, якщо мова не за якійсь Гуччі, чи Луї Вітон. Успіх вірно зрозумів- власне виробництво, не знаю як на рахунок підвалу, мова не за підпільне виробництво.
те, що Зе нефартовий і що лідери, які його підтримують, постійно виходять у відставку - типовий руснявий наратив, розрахований на недалекого споживача. Не треба бути корисними ідіотами і підігравати ворожій пропаганді. Насправді, якщо трохи включити голову, все стане ясно. Країни, що нас підтримують - демократичні. А у демократій є така властивість - зміна влади. І у деяких держав у деякі періоди ця зміна може відбуватись досить часто. І Україна тут далеко не лідер. Взяти хоча б Болгарію або Ізраїль - скільки там відбувалось перевиборів через нездатність сформувати стійкий уряд. І все це відбувалось і до війни і ніяк не повʼязано ні з Україною, ні з Зе. Звісно, для тих, кому ідеалом правителя є Путін, або Орбан, або Ердоган, це може здаватися незвичним, але в такому разі це ваші особисті проблеми.