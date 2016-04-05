Мировая элита рассказала в лондонском отеле Savoy о реальном риске «гражданских потрясений», если не будет сделано больше, чтобы помочь борющимся миллионам В бальном зале пятизвездочного отеля «Савой» на улице Стрэнд в центре Лондона сверхбогатым и их советникам на этой неделе сообщили, что вскоре им, возможно, придется остерегаться людей с «вилами и факелами», если только они не сделают больше, чтобы использовать свои состояний, чтобы помочь миллионам людей, борющихся с кризисом стоимости жизни.
Некоторым нашим апологетам соуиал-дарвинизма стоило бы задуматься. У нас это произошло 100 лет назад. Можно это, конечно, объяснять влиянием "евреев и большевиков" (как тогда) или "русских" (как рассказывают сейчас), но жгли усадьбы и поднимали помещиков на вилы вполне себе украинские селяни.
flyman написав:.......... а що, Ви не згодні, що нефартовий? чи вважаєте, що нам сильно повезло, що саме він?
Уже много раз высказывал свой взгляд (последний раз как бы не вчера). Думаю, что сегодняшний результат был бы при любом реально возможном президенте. И согласен с _Миколой_, что с другими во время войны могло бы быть хуже. Что бы ни говорили, но если бы он сбежал 24.02 (а предложения с Запада и не только, не сомневаюсь, были) всё могло закончиться быстро и печально.
fler написав:Шо ви вчепилися за ті футболки, як воша за кожух. Замініть слово "футболки" на будь-який товар, який завозиться контрабасом і через це люди можуть придбати його дешевше. Невже не дійшло головне, що знищення ринкових ФОПів вдарить по найменш захищеним верствам населення здорожчанням цін і безробіттям? Про яку чесну сплату податків ви кажете маленьким ФОПам, якщо існує контрабас?
Чому бідні? Бо дурні... Контрабас він існує не тільки у нас. Коли можливо домовитись з митницею, то це не контрабас, а корупція. Тобто, податків всеодно немає. Тоді боротьба з контрабасом- нульове ввізне мито. Дешевий одяг це власне виробництво, або секонд, якщо мова не за якійсь Гуччі, чи Луї Вітон. Успіх вірно зрозумів- власне виробництво, не знаю як на рахунок підвалу, мова не за підпільне виробництво.
те, що Зе нефартовий і що лідери, які його підтримують, постійно виходять у відставку - типовий руснявий наратив, розрахований на недалекого споживача. Не треба бути корисними ідіотами і підігравати ворожій пропаганді. Насправді, якщо трохи включити голову, все стане ясно. Країни, що нас підтримують - демократичні. А у демократій є така властивість - зміна влади. І у деяких держав у деякі періоди ця зміна може відбуватись досить часто. І Україна тут далеко не лідер. Взяти хоча б Болгарію або Ізраїль - скільки там відбувалось перевиборів через нездатність сформувати стійкий уряд. І все це відбувалось і до війни і ніяк не повʼязано ні з Україною, ні з Зе. Звісно, для тих, кому ідеалом правителя є Путін, або Орбан, або Ердоган, це може здаватися незвичним, але в такому разі це ваші особисті проблеми.
Мировая элита рассказала в лондонском отеле Savoy о реальном риске «гражданских потрясений», если не будет сделано больше, чтобы помочь борющимся миллионам В бальном зале пятизвездочного отеля «Савой» на улице Стрэнд в центре Лондона сверхбогатым и их советникам на этой неделе сообщили, что вскоре им, возможно, придется остерегаться людей с «вилами и факелами», если только они не сделают больше, чтобы использовать свои состояний, чтобы помочь миллионам людей, борющихся с кризисом стоимости жизни.
Некоторым нашим апологетам соуиал-дарвинизма стоило бы задуматься. У нас это произошло 100 лет назад. Можно это, конечно, объяснять влиянием "евреев и большевиков" (как тогда) или "русских" (как рассказывают сейчас), но жгли усадьбы и поднимали помещиков на вилы вполне себе украинские селяни.
Странная статья. Что это за сборище, о котором сообщила только The Guardian, кто там реально был? Если бы не бренд газеты, посчитал бы это фейком. Хотя от левых либералов всего можно ожидать, может, там очередная порция Грет Тунберг собралась.