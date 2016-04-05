Ще більше від самого початку все почалося з питання кому служити (державі).
Нормальне цікаве питання для обговорення.
Бобуа запропонував своє бачення, свій механізм. На основі справедливості. Саме справедливості.
Його закритикували, звернувши увагу на падіння ефективності та зростання вартості.
Від мене було бачення теж на основі справедливості. Від родини згідно пропорційності чоловіків. З холостяками - ?
Мова була у векторі саме справедливості. Бо у векторах можливостей (тобто урахування ще й бажань можновладців та ін. складових) та ефективності -- вже все й так зроблено.
За віконцем. І діє...
Походу виникли ще розглядання потрібності громадян. Хз з якої точки зору.
Ну і кому не служити? Деяким власникам магазинів, кафе і т.д.
Бо допомагають, годують, тримають економіку. І з вилученням навіть одного з чотирьох в Україні стане Африка. Конкуренти да й просто нові їх не замінять, переведуть все до рівня Африки, а не лише некритично знизять.
На жаль з-за витрати часу для відповідей на потік особистих претензій, пропустив що нового учора додав Бобуа до свого механізму.
По податкам непоганий аналіз: