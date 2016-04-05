ЛАД написав:А вообще, у нас война уже всё, закончилась? Я что-то прозевал? Кто победил? На военной ветке горячее обсуждение ФОПов, контрабанды, налогов, вопросов марксизма-ленинизма.
У кого что болит. Хотя всё изначально проистекло от вопроса "где брать деньги на войну и социалку".
Ще більше від самого початку все почалося з питання кому служити (державі). Нормальне цікаве питання для обговорення. Бобуа запропонував своє бачення, свій механізм. На основі справедливості. Саме справедливості. Його закритикували, звернувши увагу на падіння ефективності та зростання вартості.
Від мене було бачення теж на основі справедливості. Від родини згідно пропорційності чоловіків. З холостяками - ?
Мова була у векторі саме справедливості. Бо у векторах можливостей (тобто урахування ще й бажань можновладців та ін. складових) та ефективності -- вже все й так зроблено. За віконцем. І діє...
Походу виникли ще розглядання потрібності громадян. Хз з якої точки зору.
Ну і кому не служити? Деяким власникам магазинів, кафе і т.д. Бо допомагають, годують, тримають економіку. І з вилученням навіть одного з чотирьох в Україні стане Африка. Конкуренти да й просто нові їх не замінять, переведуть все до рівня Африки, а не лише некритично знизять.
Проблема ж для нашої країни і суспільства зараз не стільки у де брати гроші або втомі, а у -- чого хочуть від нас партнери? І не менш важливо -- а чи зможемо ми просунути свої інтереси всупереч інтересів партнерів (якщо є їз розбіг)? Бо Чаплига гарно співає, наче правильно, от тільки бажання повинні співпадати з можливостями. Щоб у розбитого корита не залишитися.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 09 лип, 2023 08:13, всього редагувалось 1 раз.
Конкуренти да й просто нові їх не замінять, переведуть все до рівня Африки,
Є і інші незамінні категорії. Наприклад військовий пенсіонер до 60 під час війни. Хто може його зараз замінити на пенсії ?? От піде він наприклад на фронт… А хто на його місце?? Зараз зі Збройних сил на пенсію не відпускають. Мобілізовані, кому 60 виповниться на фронті - права пенсії не мають. А прийде дилетант на місце військового пенсіонера - завалить все до рівня Африки. Нікому замінити!! Все!! Треба бронь законодавчо для цієї категорії! Пішов я оформляти петицію до президента!
Конкуренти да й просто нові їх не замінять, переведуть все до рівня Африки,
Є і інші незамінні категорії. Наприклад військовий пенсіонер до 60 під час війни. Хто може його зараз замінити на пенсії ?? От піде він наприклад на фронт… А хто на його місце?? Зараз зі Збройних сил на пенсію не відпускають. Мобілізовані, кому 60 виповниться на фронті - права пенсії не мають. А прийде дилетант на місце військового пенсіонера - завалить все до рівня Африки. Нікому замінити!! Все!! Треба бронь законодавчо для цієї категорії! Пішов я оформляти петицію до президента!
Зі стелі взято. Самі вигадали, самі відповіли. Питання заміни "непотрібного" ніким не піднімалось і нікого не торкається. Навіть його самого.
Тільки вас. Тобто це те ж саме, що ваша учорашня маячня про чорницю stm... Вас. Ваша. А треба мінімум 2 осіб.
Це виключно ваша проблема, що вас турбує вода на підвіконні в когось. В той час, коли це не турбує Флая. Або хто замінить пенса. Обговорюйте таке самі з собою. Що ви і зробили. Підняли питання, визначили його проблему, самі знайшли рішення. Самі... самі.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 09 лип, 2023 08:27, всього редагувалось 1 раз.
detroytred , чому зі стелі? Це мої думки відносно того, хто має бути захищеними категоріями . Хіба не треба захистити військового пенсіонера? Бізнесмен, який підтримує нац.економіку - це все дурниця. На його місце он черга, відразу замінять. Новий магазин на місці старого відкриють, новий програміст зʼявиться, новий фермер прийде. А хто пенсіонера військового замінить? Тому не знецінюйте будь ласка мої думки. Я на них маю право!
Hotab написав:detroytred , чому зі стелі? Це мої думки відносно того, хто має бути захищеними категоріями . Хіба не треба захистити військового пенсіонера? Бізнесмен, який підтримує нац.економіку - це все дурниця. На його місце он черга, відразу замінять. А хто пенсіонера військового замінить? Тому не знецінюйте будь ласка мої думки. Я на них маю право!
До чого тут захист категорії-то? Вище ви вказали на заміну. Про заміну.
Ось на цьому ви і намагаєтесь побудувати. На тому, чого нема. Але ви вигадали. Зі стелі. Бо схотілося.
З.и. знов почали генерити чергові вигадки зі стелі в мій бік. Мені знов їх спростовувати пів дня?
Ще раз: підстава-претензія. Підстав для оцієї вашої думки про ким замінити пенса --- нуль. Абсолютний нуль.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 09 лип, 2023 08:36, всього редагувалось 1 раз.
detroytred , да що вам не подобається?? Ви вважаєте, що бізнес можна відправити на фронт, бо не незамінні. Нові прийдуть. Я свої думки відносно незамінних виказав. Чому ви мене затикаєте?? Ви ж самі казали, всі думки цікаві, всіх хочете чути.. Так чуйте тепер. Військового пенсіонера до 60 не можна на фронт!! На вулиці черга не стоїть, щоб його замінити!!
Hotab написав:detroytred , до вам не подобається?? Ви вважаєте, що бізнес можна відправити на фронт, бо не незамінні. Нові прийдуть. Я свої думки відносно незамінних виказав. Чому ви мене затикаєте?? Ви ж самі казали, всі думки цікаві, всіх хочете чути..
Думки, а не спеціальні перекручування. Цілеспрямовані перекручування.
Ви викрутили -- що відправити бізнес на фронт. В мене мова була, що від відправки частини бізнесменів (хоча б одного з чотирьох з родини будівельника) на фронт, падіння до рівня Африки не буде.
Тобто нема вашої думки! Нема. Є перекручена вами моя думка. І вся цікавість полягає -- знайти і вказати вам на це викривлення.
Отак всі обговорення з вами і Ко. Ви вигадуєте, перекручуєте моє -- я спростовую.
detroytred , ви мне заплутали… Так кого треба (економічно доцільно) відправити на фронт, чверть (25%) бізнесу (тоді падіння до рівня Африки не буде) , чи військового пенсіонера до 60, який не здатний до бізнесу (да і до служби питання дуже дискусійне) …
Це наче питання в автотестах, який автомобіль проїде перший, червоний чи зелений. Правильна відповідь - перший проїде мопедист з коробкою доставки піци.
А загалом цікаво все: баласт суспільства , який перший мав би служити виходячи з наявності погон і віку, задвигає про те, чи постраждає бізнес, якщо кожного четвертого з бізнесу на фронт. До Африки чи до Азії постраждає??
Хотаб *Військового пенсіонера до 60 не можна на фронт!! * (С)
Вкажіть, де в мене був хоч натяк на це. Генерити зі стелі ви можете до нескінченності.
По суті ви просто прямо постійно брешете... Саме брешете.
Якщо ж ви мали на увазі, що це ваша думка і ви просто її озвучили, а мене це зацікавить, то вкотре -- підстава для цієї думки? Вкажіть підставу. Ні в самих пенсів з їх заміною, ні в державі, ні в суспільстві цього питання, проблеми нема. Зовсім нема. Хто їх замінить на пенсії.
Або так і скажіть -- зі стелі. Бо схотілося. Навіщо тільки до мене свої оці хотєлки тулити? Обговорюйте їх самі з собою.