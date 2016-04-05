Hotab написав:detroytred , ви мне заплутали… Так кого треба (економічно доцільно) відправити на фронт, чверть (25%) бізнесу (тоді падіння до рівня Африки не буде) , чи військового пенсіонера до 60, який не здатний до бізнесу (да і до служби питання дуже дискусійне) …
Це наче питання в автотестах, який автомобіль проїде перший, червоний чи зелений. Правильна відповідь - перший проїде мопедист з коробкою доставки піци.
А загалом цікаво все: баласт суспільства , який перший мав би служити виходячи з наявності погон і віку, задвигає про те, чи постраждає бізнес, якщо кожного четвертого з бізнесу на фронт. До Африки чи до Азії постраждає??
Да-да, заплутав. Робите вигляд, а точніше спеціально перекручуєте, навіть після вказівок в чому.
*Так кого треба (економічно доцільно) відправити на фронт)* --- де в мене мова була про кого економічно доцільно відправити на фронт. Де? Навіщо підміняєте предмет?
Чекаю, коли вкажете звідки взяли це своє перекручування.
коли хтось пропонує домовлятися, в мене питання - а хто за це все буде відповідати? хто буде платити за відновлення?
Серед найстрашніших воєнних злочинів Росії — удари по цивільних об'єктах в Україні. Найтрагічнішими за наслідками з-поміж них були:
1 березня 2022 — удар по Харківській ОДА: 29 людей загинуло. 9 березня 2022 — Маріупольский пологовий будинок: щонайменше троє людей загинуло, серед них 1 дитина. 9 березня 2022 — бомбовий удар по житловому будинку в місті Ізюм: загинуло щонайменше 44 людини. 16 березня 2022 — бомбовий удар по драматичному театру в Маріуполі (початково повідомлялося про щонайменше 300 загиблих, згодом розслідування АР встановило, що, внаслідок удару загинуло близько 600 людей, які перебували в будівлі театру та за його межами). 8 квітня 2022 — обстріл залізничного вокзалу в місті Краматорськ: загинула 61 людина, серед них 5 дітей. 27 червня 2022 — ракетний удар по ТРЦ в Кременчуці: 22 людини загинуло. 1 липня 2022 — обстріл бази відпочинку в Одеській області: 22 людини загинуло. 9 липня 2022 — обстріл житлового будинку у місті Часів Яр: 48 загиблих, серед них одна дитина. 14 липня 2022 — ракетний удар по центру Вінниці: загинуло 20 людей, серед них 3 дітей. 14 січня 2023 — ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі: 46 людей загинули. 3 квітня 2023 — Росія влучила у багатоповерховий будинок в Одесі: 8 людей загинуло, серед них одна дитина. 28 квітня 2023 — ракетний удар по багатоповерхівці в Умані: 23 людини загинуло, серед них 6 дітей. 13 червня 2023 — ракетний удар по багатоквартирному будинку в Кривому Розі: 12 людей загинуло. 27 червня 2023 — ракетний удар по центру Краматорська: 13 людей загинуло, серед них 3 дітей. 6 липня 2023 — ракетний удар по Львову: 10 загиблих, 45 поранених.
Мінами і снарядами забруднено майже 29% території України Близько 174 тис. кв. км українських земель вважаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами — це 28,8% від загальної площі території України, яка складає 603,7 тис. кв. км.
Росія завдала Україні збитків на суму, яка вдвічі перевищує сукупну допомогу США У травні 2023 року аналітики Київської школи економіки (KSE) оприлюднили новий раунд підрахунків загальної суми прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення — наразі це $147,5 млрд. Це вдвічі більше, ніж загальна сума усіх видів допомоги — військової, фінансової та гуманітарної — яку надали Україні США (близько 70,7 млрд євро). Підрив Каховської ГЕС завдав Україні щонайменше ще $2 млрд додаткових прямих збитків.
до речі, одна з відповідей, чому так важко зламати оборону Раші - міни. ніхто так не мінує свою територію - так можна паплюжити лише чужу. ми правда теж замінували всю північ - але там рух я гадаю не планується в найближчі роки чи кілька десятків років
Конкуренти да й просто нові їх не замінять, переведуть все до рівня Африки,
Є і інші незамінні категорії. Наприклад військовий пенсіонер до 60 під час війни. Хто може його зараз замінити на пенсії ?? От піде він наприклад на фронт… А хто на його місце?? Зараз зі Збройних сил на пенсію не відпускають. Мобілізовані, кому 60 виповниться на фронті - права пенсії не мають. А прийде дилетант на місце військового пенсіонера - завалить все до рівня Африки. Нікому замінити!! Все!! Треба бронь законодавчо для цієї категорії! Пішов я оформляти петицію до президента!
Зі стелі взято. Самі вигадали, самі відповіли. Питання заміни "непотрібного" ніким не піднімалось і нікого не торкається. Навіть його самого.
Тільки вас. Тобто це те ж саме, що ваша учорашня маячня про чорницю stm... Вас. Ваша. А треба мінімум 2 осіб.
Це виключно ваша проблема, що вас турбує вода на підвіконні в когось. В той час, коли це не турбує Флая. Або хто замінить пенса. Обговорюйте таке самі з собою. Що ви і зробили. Підняли питання, визначили його проблему, самі знайшли рішення. Самі... самі.