Hotab написав:detroytred , ви мне заплутали… Так кого треба (економічно доцільно) відправити на фронт, чверть (25%) бізнесу (тоді падіння до рівня Африки не буде) , чи військового пенсіонера до 60, який не здатний до бізнесу (да і до служби питання дуже дискусійне) …
Це наче питання в автотестах, який автомобіль проїде перший, червоний чи зелений. Правильна відповідь - перший проїде мопедист з коробкою доставки піци.
А загалом цікаво все: баласт суспільства , який перший мав би служити виходячи з наявності погон і віку, задвигає про те, чи постраждає бізнес, якщо кожного четвертого з бізнесу на фронт. До Африки чи до Азії постраждає??
Да-да, заплутав. Робите вигляд, а точніше спеціально перекручуєте, навіть після вказівок в чому.
*Так кого треба (економічно доцільно) відправити на фронт)* --- де в мене мова була про кого економічно доцільно відправити на фронт. Де? Навіщо підміняєте предмет?
Чекаю, коли вкажете звідки взяли це своє перекручування.
коли хтось пропонує домовлятися, в мене питання - а хто за це все буде відповідати? хто буде платити за відновлення?
Серед найстрашніших воєнних злочинів Росії — удари по цивільних об'єктах в Україні. Найтрагічнішими за наслідками з-поміж них були:
1 березня 2022 — удар по Харківській ОДА: 29 людей загинуло. 9 березня 2022 — Маріупольский пологовий будинок: щонайменше троє людей загинуло, серед них 1 дитина. 9 березня 2022 — бомбовий удар по житловому будинку в місті Ізюм: загинуло щонайменше 44 людини. 16 березня 2022 — бомбовий удар по драматичному театру в Маріуполі (початково повідомлялося про щонайменше 300 загиблих, згодом розслідування АР встановило, що, внаслідок удару загинуло близько 600 людей, які перебували в будівлі театру та за його межами). 8 квітня 2022 — обстріл залізничного вокзалу в місті Краматорськ: загинула 61 людина, серед них 5 дітей. 27 червня 2022 — ракетний удар по ТРЦ в Кременчуці: 22 людини загинуло. 1 липня 2022 — обстріл бази відпочинку в Одеській області: 22 людини загинуло. 9 липня 2022 — обстріл житлового будинку у місті Часів Яр: 48 загиблих, серед них одна дитина. 14 липня 2022 — ракетний удар по центру Вінниці: загинуло 20 людей, серед них 3 дітей. 14 січня 2023 — ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі: 46 людей загинули. 3 квітня 2023 — Росія влучила у багатоповерховий будинок в Одесі: 8 людей загинуло, серед них одна дитина. 28 квітня 2023 — ракетний удар по багатоповерхівці в Умані: 23 людини загинуло, серед них 6 дітей. 13 червня 2023 — ракетний удар по багатоквартирному будинку в Кривому Розі: 12 людей загинуло. 27 червня 2023 — ракетний удар по центру Краматорська: 13 людей загинуло, серед них 3 дітей. 6 липня 2023 — ракетний удар по Львову: 10 загиблих, 45 поранених.
Мінами і снарядами забруднено майже 29% території України Близько 174 тис. кв. км українських земель вважаються потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами — це 28,8% від загальної площі території України, яка складає 603,7 тис. кв. км.
Росія завдала Україні збитків на суму, яка вдвічі перевищує сукупну допомогу США У травні 2023 року аналітики Київської школи економіки (KSE) оприлюднили новий раунд підрахунків загальної суми прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення — наразі це $147,5 млрд. Це вдвічі більше, ніж загальна сума усіх видів допомоги — військової, фінансової та гуманітарної — яку надали Україні США (близько 70,7 млрд євро). Підрив Каховської ГЕС завдав Україні щонайменше ще $2 млрд додаткових прямих збитків.
до речі, одна з відповідей, чому так важко зламати оборону Раші - міни. ніхто так не мінує свою територію - так можна паплюжити лише чужу. ми правда теж замінували всю північ - але там рух я гадаю не планується в найближчі роки чи кілька десятків років
Конкуренти да й просто нові їх не замінять, переведуть все до рівня Африки,
Є і інші незамінні категорії. Наприклад військовий пенсіонер до 60 під час війни. Хто може його зараз замінити на пенсії ?? От піде він наприклад на фронт… А хто на його місце?? Зараз зі Збройних сил на пенсію не відпускають. Мобілізовані, кому 60 виповниться на фронті - права пенсії не мають. А прийде дилетант на місце військового пенсіонера - завалить все до рівня Африки. Нікому замінити!! Все!! Треба бронь законодавчо для цієї категорії! Пішов я оформляти петицію до президента!
Зі стелі взято. Самі вигадали, самі відповіли. Питання заміни "непотрібного" ніким не піднімалось і нікого не торкається. Навіть його самого.
Тільки вас. Тобто це те ж саме, що ваша учорашня маячня про чорницю stm... Вас. Ваша. А треба мінімум 2 осіб.
Це виключно ваша проблема, що вас турбує вода на підвіконні в когось. В той час, коли це не турбує Флая. Або хто замінить пенса. Обговорюйте таке самі з собою. Що ви і зробили. Підняли питання, визначили його проблему, самі знайшли рішення. Самі... самі.
Хотаб Справа не у "баласті суспільства", а в тому, що такі герої, як ви, визначаєте -- про баласт в суспільстві. Навіть вже визначаєте.
А дивно, що це саме ви розповідали про прибухнувших у потязі вояків з розмовами по суті про баласт на фоні героїв. Саме баластом вони визначили оточуючих і тулили своє.
В країни нема баласту апріорі. Піднімають питання, визначають баласт, поділяють на потрібнихнепотрібних -- тільки отакі...
Бо в країні є тільки дві категорії: 1. Ті, хто не порушує закон. 2. Ті, хто порушує закон.
А ви зі стелі, бо схотілося, як оті у вагонах, намагаєтеся ще визначити комусь додаткові свої хотєлки, поділ на третю категорію.
Впишіть у закон (закон для всіх, закон у суспільстві) свою хотєлку про пенсів і т.д. і ніяких питань... До того ж, ви знов перекрутили. Воєнпенсів й так призивають. Нема *Військового пенсіонера до 60 не можна на фронт!!*. Це як і з наданням житла всл. До когось вже дійшла черга, до когось ще ні. Комусь надають першочергове або й позачергове, комусь службове (довічно), бо служить. Та ж сама потреба та черговість і з мобілізацією впенсів. Формулюйте підстави для своїх хотєлок більш конкретно.
А краще розберіться хоча б з порушниками. Тими, хто зробив собі лівих інвалідів війни до повномасштабного в АТО, і тепер не підлягає мобілізації, і пільги-виплати підвищені отримує з бюджету. Там свою енергію та агресію виявляйте... На порушниках. Схочеться по мораль - так з тими, хто відсудив собі в цей для країни час перерахунок пенсії і по декілька сотень тис. отримав і + до десятки тисяч кожного місця до старої. Для вас неймовірно широке поле діяльності.
Тільки оті *заслужені* й *не плюшеві* з вами у вашому ж форматі вести мову будуть. Ви їх швидко зрозумієте. Вони ж з вашого покоління. Мачо та альфа да з своїми хатєлками покруче, ніж ви. Аргументи зі стелі в них будуть ще зістельніші, а образи ще образливіші.
Тому ви доносите свої хотєлки-бачення аля мені та ін. форумчанам. Відітє лі, до ваших стандартів-критерієв не дотягуємо, баласт, зобов'язані, як піонери; баклажки в когось на підвіконні; служить хтось не так.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 09 лип, 2023 11:41, всього редагувалось 1 раз.
До кого дефіцит, коли тут вся гілка навколо Хотаба крутиться?))) - заспокой свою подругу (Лад) - розберись із порушниками (Детройтред) - навчи рулити гвинтокрилом (stm) - заміни мене на фронті (успіх) - прийди з шампанським до Флая (Віталіан) - розтлумач те, поясни се (інші) Заздрите, flyman?
До кого дефіцит, коли тут вся гілка навколо Хотаба крутиться?))) - заспокой свою подругу (Лад) - розберись із порушниками (Детройтред) - навчи рулити гвинтокрилом (stm) - заміни мене на фронті (успіх) - прийди з шампанським до Флая (Віталіан) - розтлумач те, поясни се (інші) Заздрите, flyman?
Ха)) Ключове -- причина чому це. І чому, флер, чому?
От ні з того, ні з сього Детройт Хотабу отписує. Замість інших обговорень. От ні чого Успіх... От ні з чого інші.
8 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повертаються п’ятеро командирів із Азовсталі. Зеленський зустрів їх в аеропорту в Стамбулі.
Повернення в Україну "азовців" ще раз продемонструвало, що на даний момент Російська Федерація вже не має жодної суб'єктності на міжнародній арені. Так радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в Twitter прокоментував реакцію Москви на повернення в Україну захисників "Азовсталі", додавши, що тепер Росію завжди будуть ставити на "відоме їй місце". "Росія не має жодної суб'єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався "прекрасний новий світ", - зазначив Подоляк. https://www.unian.ua/society/povernenny ... 21852.html
Як на цьому фоні, взагалі може десь кружляти мова про перемовини, домовленності? В сенсі, що нарешті після постійних кидків рашистами, і від нас з партнерами прилетіло в їх бік. Хто кому повірить на слово? До речі, рашисти втішають себе, що це мабуть були такі домовленності рік тому. Просто їх не оголосили.
До кого дефіцит, коли тут вся гілка навколо Хотаба крутиться?))) - заспокой свою подругу (Лад) - розберись із порушниками (Детройтред) - навчи рулити гвинтокрилом (stm) - заміни мене на фронті (успіх) - прийди з шампанським до Флая (Віталіан) - розтлумач те, поясни се (інші) Заздрите, flyman?
detroytred написав:Ха)) Ключове -- причина чому це. І чому, флер, чому?
Особливості характера + сімейні обставини + війна (ми всі нервуємо більше ніж зазвичай) Хотаб – розумна людина, вміє швидко розібратися в темі, бо має математичний склад розуму. Його дратує, коли він бачить тупість чи відверту брехню/маніпуляції тощо. Він перфекціоніст (мені так здається), тому йому важко по життю. Коли зустріне свою жінку, яка трохи «вправить мізки» (трохи поламає його світогляд), тоді він стане щасливим, а ми побачимо його інші риси на форумі. Мені цікаво читати Хотаба, я його розумію (навіть тоді, коли він відривається на інших). По темі гілки повністю підтримую та поділяю його думки, а щодо тролінгу ним інших, то, звісно, вибірково.
Shaman написав:не принижуйте вже так форум
Shaman, ви гумору зовсім не розумієте? І смайли не бачите?