Додано: Нед 09 лип, 2023 09:21

Хотаб

Справа не у "баласті суспільства", а в тому, що такі герої, як ви, визначаєте -- про баласт в суспільстві.

Навіть вже визначаєте.



А дивно, що це саме ви розповідали про прибухнувших у потязі вояків з розмовами по суті про баласт на фоні героїв. Саме баластом вони визначили оточуючих і тулили своє.



В країни нема баласту апріорі.

Піднімають питання, визначають баласт, поділяють на потрібнихнепотрібних -- тільки отакі...



Бо в країні є тільки дві категорії:

1. Ті, хто не порушує закон.

2. Ті, хто порушує закон.



А ви зі стелі, бо схотілося, як оті у вагонах, намагаєтеся ще визначити комусь додаткові свої хотєлки, поділ на третю категорію.



Впишіть у закон (закон для всіх, закон у суспільстві) свою хотєлку про пенсів і т.д. і ніяких питань...

До того ж, ви знов перекрутили. Воєнпенсів й так призивають. Нема *Військового пенсіонера до 60 не можна на фронт!!*.

Це як і з наданням житла всл. До когось вже дійшла черга, до когось ще ні. Комусь надають першочергове або й позачергове, комусь службове (довічно), бо служить.

Та ж сама потреба та черговість і з мобілізацією впенсів.

Формулюйте підстави для своїх хотєлок більш конкретно.



А краще розберіться хоча б з порушниками. Тими, хто зробив собі лівих інвалідів війни до повномасштабного в АТО, і тепер не підлягає мобілізації, і пільги-виплати підвищені отримує з бюджету.

Там свою енергію та агресію виявляйте... На порушниках.

Схочеться по мораль - так з тими, хто відсудив собі в цей для країни час перерахунок пенсії і по декілька сотень тис. отримав і + до десятки тисяч кожного місця до старої.

Для вас неймовірно широке поле діяльності.



Тільки оті *заслужені* й *не плюшеві* з вами у вашому ж форматі вести мову будуть. Ви їх швидко зрозумієте. Вони ж з вашого покоління. Мачо та альфа да з своїми хатєлками покруче, ніж ви. Аргументи зі стелі в них будуть ще зістельніші, а образи ще образливіші.



Тому ви доносите свої хотєлки-бачення аля мені та ін. форумчанам. Відітє лі, до ваших стандартів-критерієв не дотягуємо, баласт, зобов'язані, як піонери; баклажки в когось на підвіконні; служить хтось не так.