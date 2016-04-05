Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла прокоментувала звільнення ексгенпрокурора Юрія Луценка із лав ЗСУ через хворобу. Нардепка вважає, що хворий Луценко пішов до ЗСУ, щоб потім «звільнитися інвалідом війни». Також Безугла написала, що Луценко проводив «публічну діяльність знімаючи себе в тиловій зоні, наче на нулі». https://glavcom.ua/country/politics/bez ... 39935.html
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 09 лип, 2023 12:54, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Безугла: «побувати в ЗСУ – не індульгенція»
Народна депутатка України та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла прокоментувала звільнення ексгенпрокурора Юрія Луценка із лав ЗСУ через хворобу. Нардепка вважає, що хворий Луценко пішов до ЗСУ, щоб потім «звільнитися інвалідом війни». Також Безугла написала, що Луценко проводив «публічну діяльність знімаючи себе в тиловій зоні, наче на нулі». https://glavcom.ua/country/politics/bez ... 39935.html
Це ви процитували, щоб люди не забували, що безугла - кончена цинічна тупа лярва? Так то якби давно доведено
Hotab написав:detroytred , чому зі стелі? Це мої думки відносно того, хто має бути захищеними категоріями . Хіба не треба захистити військового пенсіонера? Бізнесмен, який підтримує нац.економіку - це все дурниця. На його місце он черга, відразу замінять. Новий магазин на місці старого відкриють, новий програміст зʼявиться, новий фермер прийде. А хто пенсіонера військового замінить? Тому не знецінюйте будь ласка мої думки. Я на них маю право!
Новый фермер намного менее вероятен, чем новый магазин. Вот фермеров как раз, наверное, стоит защитить.
Hotab написав:detroytred , чому зі стелі? Це мої думки відносно того, хто має бути захищеними категоріями . Хіба не треба захистити військового пенсіонера? Бізнесмен, який підтримує нац.економіку - це все дурниця. На його місце он черга, відразу замінять. Новий магазин на місці старого відкриють, новий програміст зʼявиться, новий фермер прийде. А хто пенсіонера військового замінить? Тому не знецінюйте будь ласка мої думки. Я на них маю право!
Новый фермер намного менее вероятен, чем новый магазин. Вот фермеров как раз, наверное, стоит защитить.
Hotab написав:detroytred , чому зі стелі? Це мої думки відносно того, хто має бути захищеними категоріями . Хіба не треба захистити військового пенсіонера? Бізнесмен, який підтримує нац.економіку - це все дурниця. На його місце он черга, відразу замінять. Новий магазин на місці старого відкриють, новий програміст зʼявиться, новий фермер прийде. А хто пенсіонера військового замінить? Тому не знецінюйте будь ласка мої думки. Я на них маю право!
Новый фермер намного менее вероятен, чем новый магазин. Вот фермеров как раз, наверное, стоит защитить.
Росія завдала Україні збитків на суму, яка вдвічі перевищує сукупну допомогу США У травні 2023 року аналітики Київської школи економіки (KSE) оприлюднили новий раунд підрахунків загальної суми прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення — наразі це $147,5 млрд. Це вдвічі більше, ніж загальна сума усіх видів допомоги — військової, фінансової та гуманітарної — яку надали Україні США (близько 70,7 млрд євро). Підрив Каховської ГЕС завдав Україні щонайменше ще $2 млрд додаткових прямих збитків.
до речі, одна з відповідей, чому так важко зламати оборону Раші - міни. ніхто так не мінує свою територію - так можна паплюжити лише чужу. ми правда теж замінували всю північ - але там рух я гадаю не планується в найближчі роки чи кілька десятків років
Не буду сейчас искать, но встречал гораздо большие цифры. Раза в 3 больше.