Додано: Нед 09 лип, 2023 13:47

ЛАД написав: Hotab написав: detroytred , чому зі стелі? Це мої думки відносно того, хто має бути захищеними категоріями .

Хіба не треба захистити військового пенсіонера?

Бізнесмен, який підтримує нац.економіку - це все дурниця. На його місце он черга, відразу замінять. Новий магазин на місці старого відкриють, новий програміст зʼявиться, новий фермер прийде. А хто пенсіонера військового замінить? Тому не знецінюйте будь ласка мої думки. Я на них маю право! , чому зі стелі? Це мої думки відносно того, хто має бути захищеними категоріями .Хіба не треба захистити військового пенсіонера?Бізнесмен, який підтримує нац.економіку - це все дурниця. На його місце он черга, відразу замінять. Новий магазин на місці старого відкриють, новий програміст зʼявиться, новий фермер прийде. А хто пенсіонера військового замінить? Тому не знецінюйте будь ласка мої думки. Я на них маю право!

Новый фермер намного менее вероятен, чем новый магазин.

Вот фермеров как раз, наверное, стоит защитить. Новый фермер намного менее вероятен, чем новый магазин.Вот фермеров как раз, наверное, стоит защитить.

В мене поруч ринок невеличкий.По кожному асортименту товарів по 4-6 точок. Ще й пару магазинчиків з таким же.Знайомий власник: менше, ніж націнка 30-40%, не працюємо. Хто не хоче, нехай їде на великий - там на 20-30% дешевше.Якщо сусід не відкрився з якоїсь причини, то радощів море...(це стосовно заміни в торгівлі).Всі на умовно Лексусах і з хатами. Тобто не кінці з кінцями зводять. Працюють на себе. Звісно не легко.На військових в мирний час дивились, як на лохів. Да і зараз всі на своїх місцях.Це не стосовно претензій до них або тим паче їх заробітку, а відносно незамінності або впливу з падінням аж до Африки, про яке казав будівельник.І наскільки я зрозумів, то будь-який не проти сам би узяти усі 8 точок...Деякі й так дві однакові точки тримають. З відстанню між ними - 6 метрів.Як між собою ладять та домовляються, знайомий мовчить, як риба))Чому за ціною товару, наприклад, в одному типу товарів відрізняється тільки один з них (магазин в куту, але там метрів зі 100 лише відстань) і сильно відрізняється відсотків до 25 дешевше - хз?Хоча там не аля кіоск, а магазин капітальний.