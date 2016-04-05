flyman написав:нема податків без представництва, або чому США незалежне від корони
Багато букв в роз'ясненні питаннь: 1. За чий рахунок банкет. 2. Якщо можеш, то не сплачуй. 3. Компроміс між усіма учасниками.
Ну і класика: як продюсер витягує з кабака певичку, становить її, а потім вона верещить *давайте по-чесному, отже ж грабуєте! Не згодна!*. Так і Штати послали лісом Британію. Хоча без міці Британії фіг би в тій Омериці щось змогло організуватися-вижити-зрости.
Нема справедливості))) Інша справа, що і продюсер не по доброті душевній, а з власних інтересів витягує певичку. Тобто навзаєм. Одночасно: і взаємовигода, і хто кого нахлобучить. Гегель - боротьба та єдинство...
Безумовно, що створює і платить (державі) податки представник. Але й умови для цього йому надає держава. В поганих умовах фіг що створиш і заробиш.
Точка зіткнення одна -- щоб розвивалися обидві сторони. За чий рахунок-то?))))))))) Відповідь ще у Адама. Сміта.
Інакше ті ж Штати й без інших розвивалися до небес. Ан ніт. Розширення на аж до китайського ринку потрібно.
Hotab написав:detroytred , чому зі стелі? Це мої думки відносно того, хто має бути захищеними категоріями . Хіба не треба захистити військового пенсіонера? Бізнесмен, який підтримує нац.економіку - це все дурниця. На його місце он черга, відразу замінять. Новий магазин на місці старого відкриють, новий програміст зʼявиться, новий фермер прийде. А хто пенсіонера військового замінить? Тому не знецінюйте будь ласка мої думки. Я на них маю право!
Новый фермер намного менее вероятен, чем новый магазин. Вот фермеров как раз, наверное, стоит защитить.
В мене поруч ринок невеличкий. По кожному асортименту товарів по 4-6 точок. Ще й пару магазинчиків з таким же. Знайомий власник: менше, ніж націнка 30-40%, не працюємо. Хто не хоче, нехай їде на великий - там на 20-30% дешевше. Якщо сусід не відкрився з якоїсь причини, то радощів море... (це стосовно заміни в торгівлі).
Всі на умовно Лексусах і з хатами. Тобто не кінці з кінцями зводять. Працюють на себе. Звісно не легко. На військових в мирний час дивились, як на лохів. Да і зараз всі на своїх місцях.
Це не стосовно претензій до них або тим паче їх заробітку, а відносно незамінності або впливу з падінням аж до Африки, про яке казав будівельник.
І наскільки я зрозумів, то будь-який не проти сам би узяти усі 8 точок... Деякі й так дві однакові точки тримають. З відстанню між ними - 6 метрів. Як між собою ладять та домовляються, знайомий мовчить, як риба))
Чому за ціною товару, наприклад, в одному типу товарів відрізняється тільки один з них (магазин в куту, але там метрів зі 100 лише відстань) і сильно відрізняється відсотків до 25 дешевше - хз? Хоча там не аля кіоск, а магазин капітальний.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 09 лип, 2023 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:detroytred , чому зі стелі? Це мої думки відносно того, хто має бути захищеними категоріями . Хіба не треба захистити військового пенсіонера? Бізнесмен, який підтримує нац.економіку - це все дурниця. На його місце он черга, відразу замінять. Новий магазин на місці старого відкриють, новий програміст зʼявиться, новий фермер прийде. А хто пенсіонера військового замінить? Тому не знецінюйте будь ласка мої думки. Я на них маю право!
Новый фермер намного менее вероятен, чем новый магазин. Вот фермеров как раз, наверное, стоит защитить.
В мене поруч ринок невеличкий. По кожному асортименту товарів по 4-6 точок. Ще й пару магазинчиків з таким же. Знайомий власник: менше, ніж націнка 30-40%, не працюємо. Хто не хоче, нехай їде на великий - там на 20-30% дешевше. Якщо сусід не відкрився з якоїсь причини, то радощів море... (це стосовно заміни в торгівлі).
Всі на умовно Лексусах і з хатами. Тобто не кінці з кінцями зводять. Працюють на себе. Звісно не легко. На військових в мирний час дивились, як на лохів. Да і зараз всі на своїх місцях.
Це не стосовно претензій до них або тим паче їх заробітку, а відносно незамінності або впливу з падінням аж до Африки, про яке казав будівельник.
І наскільки я зрозумів, то будь-який не проти сам би узяти усі 8 точок... Деякі й так дві однакові точки тримають. З відстанню між ними - 6 метрів. Як між собою ладять та домовляються, знайомий мовчить, як риба))
Это также хорошая иллюстрация пословицы: "Один с сошкой, семеро с ложкой". На одного фермера семь перекупщиков. В результате на базаре сейчас в основном перекупщики, соответственно, цены растут, т.к. им проще договориться и легче держать цену.
ЛАД написав:: "Один с сошкой, семеро с ложкой". На одного фермера семь перекупщиков. В результате на базаре сейчас в основном перекупщики, соответственно, цены растут, т.к. им проще договориться и легче держать цену.
соответственно цены падают, если бы фермер выехал на базар сам, а перекупщиков запретили, он бы такую цену вломил, а что мешает? Фермер - бизнесмен, хочет заработать побольше, а не поменьше. А перекупщики создают между собой конкуренцию. И уже сильно цену не задерёшь.
8 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повертаються п’ятеро командирів із Азовсталі. Зеленський зустрів їх в аеропорту в Стамбулі.
Повернення в Україну "азовців" ще раз продемонструвало, що на даний момент Російська Федерація вже не має жодної суб'єктності на міжнародній арені. Так радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в Twitter прокоментував реакцію Москви на повернення в Україну захисників "Азовсталі", додавши, що тепер Росію завжди будуть ставити на "відоме їй місце". "Росія не має жодної суб'єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався "прекрасний новий світ", - зазначив Подоляк. https://www.unian.ua/society/povernenny ... 21852.html
Як на цьому фоні, взагалі може десь кружляти мова про перемовини, домовленності? В сенсі, що нарешті після постійних кидків рашистами, і від нас з партнерами прилетіло в їх бік. Хто кому повірить на слово? До речі, рашисти втішають себе, що це мабуть були такі домовленності рік тому. Просто їх не оголосили.
Лучше всего это демонстрирует факт, что любой договор это просто бумажка, на кот. при возможности в любой (нужный) момент можно наплевать. Так было, в общем-то, всегда и особенно в сегодняшнем мире.
ЛАД написав:: "Один с сошкой, семеро с ложкой". На одного фермера семь перекупщиков. В результате на базаре сейчас в основном перекупщики, соответственно, цены растут, т.к. им проще договориться и легче держать цену.
соответственно цены падают, если бы фермер выехал на базар сам, а перекупщиков запретили, он бы такую цену вломил, а что мешает? Фермер - бизнесмен, хочет заработать побольше, а не поменьше. А перекупщики создают между собой конкуренцию. И уже сильно цену не задерёшь.
Вы не застали нормальные старые базары, где торговали в основном частники. Своей продукцией. Частников больше (и намного), чем перекупщиков, так что конкуренция была сильнее. Кроме того, у частника меньше времени для торговли, ему нужно вернуться к своему хозяйству и нет времени и возможности стоять бесконечно. Перекупщику спешить некуда. Он может держать высокую цену в расчёте, что найдутся богатые покупатели.
ЛАД написав:Это также хорошая иллюстрация пословицы: "Один с сошкой, семеро с ложкой". На одного фермера семь перекупщиков. В результате на базаре сейчас в основном перекупщики, соответственно, цены растут, т.к. им проще договориться и легче держать цену.
Уточню: це не по харчам, а по лампам, інструменту, плівці, сантехниці і т.д.
Фірмачі зі своїм товаром постійно пропонують його власникам точок. Але вони здебільшого закупляють самі на опті.
Сговор не сговор хз. Бо як там "говорять" з тим, хто схоче влізти з меншою націнкою, не знаю. До опта півгодини проїхати...
ЛАД написав:Вы не застали нормальные старые базары, где торговали в основном частники. Своей продукцией. Частников больше (и намного), чем перекупщиков, так что конкуренция была сильнее.
потом до них дошло что занимаясь чем то одним, заработок выше, чем пытаться заработать везде.
ЛАД написав: Кроме того, у частника меньше времени для торговли, ему нужно вернуться к своему хозяйству и нет времени и возможности стоять бесконечно.
когда торговля с максимальной маржой оказывается убыточной, приходится сливать почём дают, что отрицательно влияет на общий финансовый результат. Лучше слить перекупу сразу по вменяемой цене, и дальше заниматься своими делами
ЛАД написав:Перекупщику спешить некуда. Он может держать высокую цену в расчёте, что найдутся богатые покупатели.
как это некуда, у них что жён или детей нету? Он держит высокую цену по другим причинам.